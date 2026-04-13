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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSociety Business: सोसायटी में रहते हैं आप? भूलकर भी न करें ये काम, कमाई की सोची तो होगी जेल

Society Business: सोसायटी में रहते हैं आप? भूलकर भी न करें ये काम, कमाई की सोची तो होगी जेल

Society Business: रेजिडेंशियल सोसायटी में आजकल कई लोग घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन बिना सही जानकारी के घर से बिजनेस शुरू करना आपके लिए मुसीबत बन सकता है. जानिए जरूरी बातें.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 13 Apr 2026 10:16 PM (IST)
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  • काम शुरू करने से पहले RWA से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है।

Society Business: आमतौर पर कई लोग घर बैठे बिजनेस करके पैसा कमाना चाहते हैं. अगर हम बात करें रेजिडेंशियल सोसायटी की तो यहां किसी भी तरह का कमर्शियल काम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी नियमों को समझना बेहद महत्वपूर्ण होता है नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया का यूज सिर्फ रहने के लिए किया जा सकता है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति वहीं से कोई ऐसा काम शुरू करता है, जो नियमों के बिल्कुल खिलाफ है तो उसके खिलाफ सख्त कदम और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.

अब जानते हैं उन जरूरी बातों को जिसे रेजिडेंशियल सोसायटी में करना नियमों के खिलाफ है जैसे...

1.भारी मशीनरी का यूज करना और इंडस्ट्रियल काम

सोसायटी के अंदर कोई भी ऐसी यूनिट नहीं लगा सकते हैं, जिससे बड़ी मशीनों का इस्तेमाल हो, क्योंकि इससे होने वाला शोर और साथ ही प्रदूषण वहां रह रहे लोगों के लिए खतरा बन सकता है और यह पूरी तरह गैर-कानूनी भी माना जाता है.

2.विस्फोटक और खतरनाक सामान को स्टोरेज करना 

अगर कोई व्यक्ति अपने घर में पटाखों, गैस सिलेंडर का स्टॉक, केमिकल या कोई भी ऐसा मटेरियल बिना लाइसेंस के जमा करता है तो यह भी एक गंभीर अपराध में गिना जाता है और इसके लिए आपको जुर्माना और जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.

3. रेस्टोरेंट या कमर्शियल किचन खोलना

 कई लोग घर से टिफिन सर्विस या फिर बेकिंग का काम खोलकर पैसे कमाने की सोचते हैं, लेकिन वहीं अगर आप इसे एक बड़े रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन की तरह चलाते हैं, जिससे बहुत धुआं, गंदगी और साथ ही बाहर के लोगों का आना-जाना ज्यादा होता है तो यह भी कमर्शियल एक्टिविटी की श्रेणी में आता है और इसके लिए FSSAI और नगर निगम का लाइसेंस जरूरी होता है.

4.सोसायटी में अवैध शराब और नशीली चीजों का बिजनेस

अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के घर से शराब बेचता है या फिर किसी भी तरह की नशीली चीज का बिजनेस करता है तो यह एक गैर-कानूनी काम है और इसके लिए आपके सीधा जेल हो सकती है.

5.कोचिंग सेंटर और जिम खोलना

कई लोग सोसायटी में कोचिंग क्लास और जिम खोल देते हैं, जिसके चलते रोजाना सोसाइटी में लोगों का आना-जाना लगा रहता है और साथ ही सोसायटी की लिफ्ट और पार्किंग पर भी भारी दबाव पड़ सकता है तो सोसायटी RWA इसकी शिकायत कर सकती है.

किस बात का ध्यान रखना चाहिए?

  • सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले RWA से लिखित अनुमति जरूर लें.
  • कुछ राज्यों में घर के पूरे एरिया का 10-20 प्रतिशत हिस्सा प्रोफेशनल काम के लिए इस्तेमाल करने की परमिशन होती है, लेकिन यह नियम हर शहर के लिए लागू नहीं होता है.
  • साथ ही आप घर से कोई काम कर रहे हैं तो आपका बिजली का बिल कमर्शियल रेट पर आ सकता है. इसे छिपाना चोरी माना जाएगा.

कुल मिलाकर बात यही है कि आपका कोई काम सोसायटी में किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस पैदा करता है और साथ ही पार्किंग की समस्या या फिर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है तो यह आपको मुसीबत में डाल सकता है और आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.

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Published at : 13 Apr 2026 10:16 PM (IST)
Tags :
Business Utility News Residential Society
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