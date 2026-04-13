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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीइधर नोएडा जल रहा, उधर इस राज्य ने मजदूरों को दे दी बड़ी सौगात, हर महीने मिलेंगे कम से कम 15221 रुपए

इधर नोएडा जल रहा, उधर इस राज्य ने मजदूरों को दे दी बड़ी सौगात, हर महीने मिलेंगे कम से कम 15221 रुपए

Salary Update: हरियाणा में 1 अप्रैल से नई मजदूरी दर लागू हो गई है, जिससे श्रमिकों को राहत मिली है. वहीं नोएडा में सैलरी बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारियों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 13 Apr 2026 04:25 PM (IST)
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  • हरियाणा ने 1 अप्रैल 2026 से नई न्यूनतम मजदूरी दरें लागू कीं।
  • यह दरें अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों के लिए अलग-अलग हैं।
  • सरकार ने महिला-पुरुष श्रमिकों के लिए समान वेतन का प्रावधान किया है।
  • नोएडा में सैलरी वृद्धि को लेकर फैक्ट्री कर्मचारियों ने किया उग्र प्रदर्शन।

Haryana Minimum Wage: उत्तर प्रदेश स्थित नोएडा में सैलरी बढ़ोतरी को लेकर एक ओर कंपनी मजदूरों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है. वहीं, दूसरी ओर हरियाणा सरकार ने राज्य के अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की बेसिक दरों में बदलाव करने का फैसला लिया है. इन बदलावों को 1 अप्रैल 2026 से लागू किया गया है. राज्य सरकार के इस फैसले से श्रमिकों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि यह बदलाव Code on Wages, 2019 के तहत किया गया है. सरकार के अनुसार वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए मजदूरी तय करने का ऐलान किया गया हैं. आइए जानते हैं, कितनी तय की गई है सैलरी?

स्किल के अनुसार तय होगी मजदूरी

1 अप्रैल 2026 से हरियाणा में न्यूनतम मजदूरी की नई व्यवस्था लागू हो गई है. जिसमें मजदूरों के स्किल के आधार पर न्यूनतम वेतन तय किया जाएगा. सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार अब अलग-अलग श्रेणियों के लिए मासिक और दैनिक वेतन तय किया गया है. जिससे हर वर्ग को उसके काम के अनुसार सैलरी मिल सकेगी.

नई दरों के मुताबिक, अकुशल श्रमिकों को कम से कम 15,220.71 रुपये प्रति महीने का भुगतान करना होगा. वहीं, अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए यह राशि 16,780.74 रुपये रखी गई है. वहीं, कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी 18,500.81 रुपये तय की गई है. इसके अलावा, उच्च कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 19,425.85 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है.

महिला-पुरुष दोनों को मिलेगा समान वेतन

हरियाणा सरकार के नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि मजदूरी तय करते समय पुरुष और महिला श्रमिकों के बीच कोई अंतर नहीं रखा जाएगा. यानी एक ही तरह के काम के लिए दोनों को बराबर सैलरी मिलेगी. नियोक्ताओं के लिए यह नियम मानना अनिवार्य है. नियोक्ता लिंग के आधार पर वेतन में फर्क नहीं कर सकता है.  

वेतन को लेकर नोएडा में उग्र प्रदर्शन

सोमवार, 13 अप्रैल की सुबह नोएडा के सेक्टर 62 में फैक्ट्री कर्मचारियों ने सैलरी बढ़ोतरी को लेकर अचानक प्रदर्शन शुरू कर दिया. गुस्साएं लोगों ने सड़क जाम कर दी और कुछ कर्मचारी डिवाइडर पर चढ़कर नारेबाजी करते दिखे. इस वजह से सेक्टर 62 से सेक्टर 16 और NH-9 की ओर जाने वाले रास्तों पर लंबा जाम लग गया. पीक वर्किंग ऑवर होने की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

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Published at : 13 Apr 2026 04:25 PM (IST)
Tags :
Labour Law Utility News Wage Hike Salary Update
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