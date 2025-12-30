सोशल मीडिया पर हर दिन चोरी, झपटमारी और लूट के वीडियो सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर गुस्सा नहीं बल्कि हंसी आ रही है. दरअसल इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक डकैती का वीडियो कोई आम नहीं बल्कि इसे दुनिया की सबसे क्यूट डकैती कही जा रही है. वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जाता है कि एक छोटा बच्चा चुपचाप दुकान के अंदर जाता है. वह इधर-उधर देखता है और फिर बिना किसी शोर-शराबे के चॉकलेट उठाता है और इसके बाद दुकान से तेजी से भाग जाता है. वीडियो में नन्हे बच्चे की इसी मासूमियत को देखकर वीडियो देखने वाले का दिल खुश हो जाता है.



वीडियो में क्या दिखाई दिया?

दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @PicturesFoIder नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा बच्चा चुपचाप एक दुकान पर आता है. वह इधर-उधर देखता है और फिर बिना किसी शोर-शराबे के चॉकलेट उठाता है और इसके बाद अपने नन्हे-नन्हे कदमों से तेजी से वहां से भाग जाता है. दुकानदार को जब तक समझ आता है कि हुआ क्या है, तब तक बच्चा चॉकलेट लेकर दूर निकल चुका होता है. बच्चे की मासूम चाल और भागने का अंदाज इतना प्यार है कि वीडियो देखते ही हंसी छूट जाती है. वहीं वीडियो को अब तक 1.2 मिलियन से ज्यादा व्यूज और हजारों लाइक्स मिल चुके हैं.

Probably the cutest robbery in history pic.twitter.com/MXjseX1oA9 — non aesthetic things (@PicturesFoIder) December 29, 2025



यूजर्स बोले- इसे डकैती नहीं कह सकते

छोटे बच्चे की चोरी के इस वीडियो पर लोगों के मजेदार कमेंट्स भी खूब वायरल हो रहे हैं. इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने लिखा कि यह बच्चा तो प्रोफेशनल है, न बंदूक न डर बस क्यूट सा चेहरा. किसी ने कहा कि बच्चे ने कुछ गलत नहीं किया उसके छोटे-छोटे पैर बहुत क्यूट है. कई लोगों ने बच्चों को जीनियस बताया तो कुछ ने मजाक में कहा कि इतना प्यार हीस्ट आज तक नहीं देखा. वहीं कुछ यूजर्स ने लिखा कि बच्चा बहुत जीनियस है.

