65 वर्ष की उम्र में 40 का कैसे दिखते हैं नागार्जुन? एक्टर ने खुद बता दिया अपनी फिटनेस का राज

Nagarjuna Fitness Secret: नागार्जुन की फिटनेस कमाल की है. एक्टर 65 साल की उम्र में यंग एक्टर्स को टक्कर देते हैं. वहीं नागार्जुन ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी इस फिटनेस का सीक्रेट रिवील किया है.
नेशनल अवॉर्ड विनिंग एक्टर नागार्जुन न केवल अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, बल्कि अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए भी खूब फेमस हैं. 'मास' फिल्म के एक्टर 65 साल की उम्र में भी बेहद फिट हैं और 40 से ज्यादा के नहीं लगते हैं. ऐसे में हर कोई उनकी इस फिटनेस का सीक्रेट जानना चाहता है. फाइनली एक्टर ने खुलासा कर दिया है कि वे 65 की उम्र में 40 के कैसे दिखते हैं.
ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जब नागार्जुन से पूछा गया कि इतने सालों के बाद भी वे कैसे यंग दिखते, तो अभिनेता ने बड़ी कहा, "मुझे नहीं पता. मैं सही खाता-पीता हूं. मैं खुद को भूखा नहीं रखता या क्रैश डाइट नहीं करता."
नागार्जनु ने 45 सालों से नहीं छोड़ी मॉर्निंग एक्सरसाइज
इसके बाद उन्होंने अपनी फिटनेस के राज का खुलासा करते हुए कहा, “मैंने पैंतालीस सालों से अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज कभी नहीं छोड़ी है, उस समय से जब जिम नहीं थे, सिवाय इसके कि मैं वास्तव में बीमार हो जाऊं.” उन्होंने आगे कहा, “सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं पॉजिटिव सोचता हूं. मैं खुद को कभी निराश नहीं होने देता, चाहे स्थिति कैसी भी हो.
उनकी पॉजिटिव थिंकिंग का एक उदाहरण तब भी देखने को मिलता है जब उन्होंने 2025 की अपनी जर्नी के बारे में बात करते हुए कहा कि यह 'बेहद सैटिसफाइंग' रही है. आशावाद फैलाते हुए उन्होंने आगे कहा, "पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों फ्रंट पर, मैं इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं कर सकता था.मेरे छोटे बेटे अखिल की शादी एक प्यारी लड़की से हुई है और वह उसके साथ बहुत खुश है. मेरे बड़े बेटे चैतन्य की शादी 24 दिसंबर को हुई थी और उन्होंने अभी-अभी मैरिड लाइफ का एक साल पूरा किया है."
रजनीकांत भी नागार्जुन की फिटनेस के हैं फैन
हल्के-फुल्के अंदाज़ में, रजनीकांत भी नागार्जुन के उम्र को मात देने वाले तरीकों से खुद को बचा नहीं पाए. 'कुली' में रजनीकांत और नागार्जुन ने साथ काम किया था. इस फिल्म के एक इवेंट में 'थलाइवर' ने भी 'शिवा' अभिनेता की टांग खींची थी और कहा था नागार्जुन कभी बूढ़े नहीं लगते, रजनीकांत ने कहा, "मैंने एक बार उनके साथ 33 (34) साल पहले (1991 में शांति क्रांति) काम किया था. वह तब से भी ज़्यादा जवान दिखते हैं. मेरे तो सारे बाल झड़ गए हैं, फिर भी उन्होंने अपनी स्किन और बॉडी को मैंटने किया हुआ है. मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने यह कैसे किया, और उन्होंने कहा, सिर्फ़ एक्सरसाइज और खान-पान."
