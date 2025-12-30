हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाAviva Baig Education: प्रियंका गांधी की होने वाली बहू अवीवा बेग कितनी पढ़ी-लिखी हैं? इस यूनिवर्सिटी से कर चुकी हैं पढ़ाई

Aviva Baig Education: प्रियंका गांधी की होने वाली बहू अवीवा बेग कितनी पढ़ी-लिखी हैं? इस यूनिवर्सिटी से कर चुकी हैं पढ़ाई

रेहान वाड्रा ने अपनी लंबे समय से गर्लफ्रेंड अवीवा बेग को प्रपोज कर सगाई कर ली है, दोनों परिवारों की सहमति से रिश्ता आगे बढ़ेगा. आइए जानते हैं अवीवा ने कहां से पढ़ाई-लिखाई की है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 30 Dec 2025 12:46 PM (IST)
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की निजी जिंदगी में खुशियों भरा खबर सामने आई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रेहान ने अपनी लंबे समय से गर्लफ्रेंड रही अवीवा बेग को शादी के लिए प्रपोज किया और अवीवा ने इसे स्वीकार कर लिया. दोनों पिछले सात साल से रिलेशनशिप में हैं और अब परिवारों की सहमति के साथ अपने रिश्ते को नई दिशा देने जा रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन हैं अवीवा बेग और उन्होंने कहां से पढ़ाई-लिखाई पूरी की है.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो रेहान वाड्रा और अवीवा बेग का रिश्ता लंबे समय से मजबूत रहा है. दोनों ने एक-दूसरे को समझने और समय के साथ रिश्ते को निभाने की कोशिश की है. अब जब उन्होंने सगाई का फैसला लिया है, तो इसे परिवारों की खुशी और सहमति भी मिली है. दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को लेकर संतोष जताया है और इसे आगे बढ़ाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है.

कहां से की है पढ़ाई?

रिपोर्ट्स के अनुसार अवीवा बेग 25 साल की हैं और उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल, बाराखंभा रोड से पूरी की. इसके बाद उन्होंने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. पढ़ाई के दौरान ही अवीवा को मीडिया, कंटेंट और क्रिएटिव फील्ड में गहरी रुचि हो गई थी.

करियर की शुरुआत उन्होंने 2016 में क्रिएटिव इमेज मैगजीन से इंटर्नशिप के जरिए की. इसके बाद उन्होंने वर्व मैगजीन इंडिया में इंटर्न के तौर पर काम किया. यहां उन्हें फैशन, लाइफस्टाइल और मीडिया इंडस्ट्री को करीब से जानने का मौका मिला. अवीवा के काम करने के अंदाज और क्रिएटिव सोच ने उन्हें जल्दी ही इंडस्ट्री में पहचान दिलाई.

यहां भी संभाली जिम्मेदारी

करियर के अगले पड़ाव में अवीवा ने आई-पार्लियामेंट जर्नल में एडिटर इन चीफ के रूप में जिम्मेदारी संभाली. यहां उन्होंने कंटेंट स्ट्रैटेजी, एडिटोरियल प्लानिंग और टीम मैनेजमेंट का अनुभव हासिल किया. इसके अलावा उन्होंने मार्केटिंग फील्ड में भी कुछ समय काम किया, जिससे उन्हें ब्रांडिंग और कम्युनिकेशन का अच्छा अनुभव मिला.

अवीवा फिलहाल में PlusRymn के साथ एक प्रोड्यूसर के तौर पर फ्रीलांसिंग कर रही हैं. इसके अलावा वह फोटोग्राफी और क्रिएटिव प्रोडक्शन के प्रोजेक्ट्स पर भी काम करती हैं. उनकी खासियत यह है कि वह अपनी कला और क्रिएटिविटी के जरिए हर प्रोजेक्ट को अलग अंदाज में पेश करती हैं.

Published at : 30 Dec 2025 12:44 PM (IST)
