Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom टिकट बुकिंग में विकल्प चुनने पर दूसरी ट्रेन में सीट संभव।

Train Confirm Ticket: ट्रेन का कन्फर्म टिकट मिलना बड़ा ही मुश्किल काम है, खासकर त्योहारों और शादियों के सीजन के समय तो टिकट मिलना ही अपने आप में बहुत बुड़ी चुनौती बन जाता है. ऐसे में कई बार लोग यह सोचकर अपने प्लान बदल देते हैं कि चार्ट बन गया है तो अब कन्फर्म टिकट मिलना संभव नहीं है. लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा हमेशा नहीं होता है.

कुछ आसान तरीकों को अपनाकर आप आखिरी समय में भी ट्रेन का कन्फर्म टिकट बुक कर सकते हैं. रेलवे के नियमों के मुताबिक, पहला रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद भी आप टिकट बुक कर सकते हैं. अगर ट्रेन में सीटें खाली मिलती हैं तो आप उसे Current Availability के तहत बुक कर सकते हैं. यात्री ट्रेन के रवाना होने के 15 मिनट पहले तक टिकट बुक किया जा सकता है.

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कैसे होगी बुकिंग?

चार्ट बनने के बाद अगर सीट खाली दिखाई देती हैं तो आप बड़ी आसानी से IRCTC पर Current Availability ऑप्शन में इसकी जानकारी देख सकते हैं. सीट खाली दिखने पर बुक कर सकते हैं.

TTE भी दिला सकता है सीट

अगर आपके पास वेटिंग टिकट है या फिर आपको किसी कारणवश अचानक यात्रा करनी पड़ रही है तो ऐसे मामलों में आप ट्रेन में मौजूद टीटीई से बात कर सकते हैं. अगर ट्रेन में कोई सीट खाली रहती है या कोई यात्री अपनी सीट पर नहीं आता है तो टीटीई रेलवे नियमों के मुताबिक सीट आपको दे सकता है.

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टिकट बुकिंग के दौरान चुनें ये ऑप्शन

अगर आप टिकट बुकिंग के दौरान Vikalp का ऑप्शन चुनते हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. मान लीजिए अगर आपकी टिकट कन्फर्म होने की बजाय वेटिंग में रह जाती है तो रेलवे आपको उसी रूट की दूसरी ट्रेन में कन्फर्म टिकट दिलाने की कोशिश करता है. लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये सुविधा आपको तभी मिलेगी जब आपने टिकट बुक करते समय Vikalp का ऑप्शन चुना हो.

Current Availability ऐसे करें चेक

इसके लिए आप IRCTC वेबसाइट और ऐप पर जाएं.

ट्रेन का नंबर और यात्रा से जुड़ी सभी जानकारी दर्ज करें.

अगर ट्रेन में सीट उपलब्ध होती है तो Current Availability में स्टेटस नजर आएगा.

अगर सीट मिलती है तो आप तुरंत बुक कर सकते हैं.

इन लोगों के लिए सबसे ज्यादा है फायदेमंद