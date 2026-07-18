EPFO News: गिग वर्कर्स हों या सेल्फ-एम्प्लॉयड, अब सबको मिलेगा PF का लाभ, बदलेगी तकदीर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom EPFO स्वरोजगारियों के लिए स्वैच्छिक PF निवेश प्रस्ताव पर काम।

इससे वे भविष्य के लिए आसानी से फंड बना पाएंगे।

निवेश आय अनुसार दैनिक, मासिक या वार्षिक हो सकेगा।

EPFO News: आज के समय में ज्यादातर लोगों का घर उनकी 9 टू 5 जॉब से चल रहा है, लेकिन इसके साथ ही अब बड़ी संख्या में लोग नौकरी के बजाय फ्रीलांसिंग,गिग वर्क या फिर अपना खुद का बिजनेस करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं. हालांकि, नौकरी करने वाले लोगों को PF के जरिए भविष्य के लिए सेविंग करने की सुविधा मिलती है, जबकि सेल्फ-एम्प्लॉयड के लिए रिटायरमेंट तक एक अच्छा-खासा फंड बनाना मुश्किल हो जाता है. अगर आप नौकरी नहीं करते हैं तो जान लें, EPFO फ्रीलांसर, गिग वर्कर्स और बिजनसे करने वाले लोगों के लिए एक ऐसे प्रस्ताव पर काम कर रहा है, जिसके लागू होने के बाद वे भी PF में अपनी मर्जी से निवेश कर पाएंगे.

क्या है EPFO का नया प्रस्ताव?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, EPFO एक ऐसे नए प्रोविडेंट फंड योजना लागू करने पर विचार कर रहा है, जिसके लागू होने के बाद फ्रीलांसर, गिग वर्कर्स और सेल्फ-एम्प्लॉयड लोग भी PF में निवेश कर सकेंगे. फिलहाल इन लोगों को रिटायरमेंट के लिए खुद से बचत करनी पड़ती है, लेकिन इस सुविधा के लागू होने के बाद इन लोगों के लिए भी भविष्य के लिए फंड तैयार करना आसान हो जाएगा.

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इन लोगों के लिए खास है ये प्रस्ताव

भारत में बड़ी संख्या में लोग फ्रीलांसिंग,गिग वर्क और सेल्फ-एम्प्लॉयड के तौर पर काम कर रहे हैं.

ऐसे में फ्रीलांसर और गिग वर्कर्स और सेल्फ-एम्प्लॉयड लोगों के पास PF की सुविधा नहीं होती है.

इसकी वजह से उन्हें रिटायरमेंट के लिए खुद ही सेविंग करनी पड़ती है.

लेकिन नई योजना के लागू होने के बाद वे भी अपनी इच्छा से PF में निवेश कर पाएंगे.

इससे वह अपने भविष्य के लिए एक अच्छा फंड तैयार कर सकेंगे.

कैसे किया जाएगा निवेश?

इसमें आप अपनी सुविधा के मुताबिक निवेश कर सकेंगे.

आप अपनी आय के हिसाब से पीएफ में पैसा जमा कर सकेंगे.

इसमें निवेश जरूरत के मुताबिक, रोज, हर महीने या फिर हर साल में एक बार भी किया जा सकेगा.

फिलहाल इस योजना पर अभी काम चल रहा है.

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