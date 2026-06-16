बार-बार गिर रही है MCB? नजरअंदाज न करें ये बड़े संकेत, लग सकती है घर में आग

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नियमित जांच, गुणवत्तापूर्ण वायरिंग व सुरक्षा उपकरण बड़े हादसे रोकेंगे।

Short Circuit Safety: आज के समय घर में बिजली हमारी जरूरत बन चुकी है, ऐसे में बिना बिजली के जीवन की कल्पना करना मुश्किल है. घर के छोटे-बड़े कामों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक, हर चीज के लिए बिजली बेहद जरूरी है. हालांकि, बिजली का इस्तेमाल करते समय आपकी एक छोटी सी लापरवाही एक बड़े हादसे का कारण बन सकती है. शॉर्ट सर्किट से न सिर्फ महंगे उपकरण खराब होते हैं, बल्कि आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है.

अगर आपके घर में बार-बार MCB गिर रही है या बिजली अचानक कट जा रही है, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल न करें. आमतौर पर यह घर की वायरिंग या बिजली व्यवस्था में खराबी का संकेत हो सकता है. आइए जानते हैं उन जरूरी संकेतों के बारे में....

बार-बार MCB ट्रिप होना किस बात का संकेत है?

अगर आपके घर में बार-बार फ्यूज उड़ रहा है या MCB ट्रिप अपने आप बंद हो रही है, तो इसके पीछे कोई वजह हो सकती है. कई बार ज्यादा लोड पड़ने से भी MCB बार-बार ट्रिप होती है, अगर बिना ज्यादा ओवरलोड के भी यह परेशानी आपको बार-बार हो रही है तो ऐसे में यह वायरिंग में खराबी हो सकती है.

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इसके अलावा किसी खास उपकरण को चालू करते ही बिजली कट जाती है या सुरक्षा स्विच अपने आप बंद हो जाती है, तो यह भी खतरे का संकेत है. ऐसे में तुरंत किसी अच्छे इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर इसकी जांच करवानी चाहिए.

इन संकेतों को बिल्कुल न करें नजरअंदाज

घर में शॉर्ट सर्किट का खतरा कई छोटे संकेतों से पता लगाया जा सकता है. जैसे-

स्विच बोर्ड या प्लग पॉइंट से चिंगारी निकलना.

तारों से जलने की गंध आना

दीवार के किसी हिस्से का असामान्य रूप से गर्म होना

बिजली उपकरणों का अचानक बंद हो जाना.

बल्ब का बार-बार खराब होना या लाइट का टिमटिमाना.

कैसे करें शुरुआती जांच?

सबसे पहले घर की MCB और फ्यूज बॉक्स को ध्यान से देखें. अगर कम लोड होने के बावजूद MCB बार-बार गिर रही है, तो समस्या वायरिंग में हो सकती है. घर के स्विच बोर्ड और प्लग पॉइंट पर काले निशान, पिघला हुआ प्लास्टिक या जलने की गंध महसूस हो तो तुरंत बिजली बंद कर दें.

शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए क्या करें?

अगर शॉर्ट सर्किट का शक हो तो खुद तारों को छूने या ठीक करने की कोशिश बिल्कुल न करें. सबसे पहले घर की मुख्य बिजली सप्लाई बंद करें और किसी अच्छे इलेक्ट्रीशियन की मदद लें. समय-समय पर घर की वायरिंग की जांच करवाना, अच्छी गुणवत्ता वाले तारों का इस्तेमाल करना और सुरक्षा उपकरण लगवाना फ्यूचर में किसी बड़े हादसे से बचा सकता है.

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