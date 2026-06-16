हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबार-बार गिर रही है MCB? नजरअंदाज न करें ये बड़े संकेत, लग सकती है घर में आग

बार-बार गिर रही है MCB? नजरअंदाज न करें ये बड़े संकेत, लग सकती है घर में आग

MCB Tripping Problem: घर में बार-बार MCB गिरना या बिजली कटना खराब वायरिंग का संकेत है. इसे नजरअंदाज करने पर शॉर्ट सर्किट, उपकरण खराब होने और आग लगने का खतरा बढ़ सकता है.

Reported By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 16 Jun 2026 06:01 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • नियमित जांच, गुणवत्तापूर्ण वायरिंग व सुरक्षा उपकरण बड़े हादसे रोकेंगे।

Short Circuit Safety: आज के समय घर में बिजली हमारी जरूरत बन चुकी है, ऐसे में बिना बिजली के जीवन की कल्पना करना मुश्किल है. घर के छोटे-बड़े कामों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक, हर चीज के लिए बिजली बेहद जरूरी है. हालांकि, बिजली का इस्तेमाल करते समय आपकी एक छोटी सी लापरवाही एक बड़े हादसे का कारण बन सकती है. शॉर्ट सर्किट से न सिर्फ महंगे उपकरण खराब होते हैं, बल्कि आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है.

अगर आपके घर में बार-बार MCB गिर रही है या बिजली अचानक कट जा रही है, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल न करें. आमतौर पर यह घर की वायरिंग या बिजली व्यवस्था में खराबी का संकेत हो सकता है. आइए जानते हैं उन जरूरी संकेतों के बारे में....

बार-बार MCB ट्रिप होना किस बात का संकेत है?

अगर आपके घर में बार-बार फ्यूज उड़ रहा है या MCB ट्रिप अपने आप बंद हो रही है, तो इसके पीछे कोई वजह हो सकती है. कई बार ज्यादा लोड पड़ने से भी MCB बार-बार ट्रिप होती है, अगर बिना ज्यादा ओवरलोड के भी यह परेशानी आपको बार-बार हो रही है तो ऐसे में यह वायरिंग में खराबी हो सकती है.

क्या आपके डेबिट कार्ड पर भी मिलता है 2 लाख रुपये का बीमा? बहुत कम लोग जानते हैं यह फायदा

इसके अलावा किसी खास उपकरण को चालू करते ही बिजली कट जाती है या सुरक्षा स्विच अपने आप बंद हो जाती है, तो यह भी खतरे का संकेत है. ऐसे में तुरंत किसी अच्छे इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर इसकी जांच करवानी चाहिए.

इन संकेतों को बिल्कुल न करें नजरअंदाज

घर में शॉर्ट सर्किट का खतरा कई छोटे संकेतों से पता लगाया जा सकता है. जैसे-

  • स्विच बोर्ड या प्लग पॉइंट से चिंगारी निकलना.
  • तारों से जलने की गंध आना
  • दीवार के किसी हिस्से का असामान्य रूप से गर्म होना
  • बिजली उपकरणों का अचानक बंद हो जाना.
  • बल्ब का बार-बार खराब होना या लाइट का टिमटिमाना.

कैसे करें शुरुआती जांच?

सबसे पहले घर की MCB और फ्यूज बॉक्स को ध्यान से देखें. अगर कम लोड होने के बावजूद MCB बार-बार गिर रही है, तो समस्या वायरिंग में हो सकती है. घर के स्विच बोर्ड और प्लग पॉइंट पर काले निशान, पिघला हुआ प्लास्टिक या जलने की गंध महसूस हो तो तुरंत बिजली बंद कर दें. 

शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए क्या करें?

अगर शॉर्ट सर्किट का शक हो तो खुद तारों को छूने या ठीक करने की कोशिश बिल्कुल न करें. सबसे पहले घर की मुख्य बिजली सप्लाई बंद करें और किसी अच्छे इलेक्ट्रीशियन की मदद लें. समय-समय पर घर की वायरिंग की जांच करवाना, अच्छी गुणवत्ता वाले तारों का इस्तेमाल करना और सुरक्षा उपकरण लगवाना फ्यूचर में किसी बड़े हादसे से बचा सकता है.

Train Cancelled: झारखंड-बंगाल रेल यात्रियों को बड़ा झटका, इस हफ्ते 8 ट्रेनें रद्द और 10 शॉर्ट टर्मिनेट, यात्रा से पहले देखें लिस्ट

Published at : 16 Jun 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
Short Circuit Utility News Electrical Safety Tips MCB Tripping
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
बार-बार गिर रही है MCB? नजरअंदाज न करें ये बड़े संकेत, लग सकती है घर में आग
बार-बार गिर रही है MCB? नजरअंदाज न करें ये बड़े संकेत, लग सकती है घर में आग
यूटिलिटी
E20 Fuel: कार में इथेनॉल वाला पेट्रोल इस्तेमाल किया तो नहीं मिलेगा बीमा क्लेम? अब आया सरकार का बयान, साफ कर दी तस्वीर
कार में इथेनॉल वाला पेट्रोल इस्तेमाल किया तो नहीं मिलेगा बीमा क्लेम? अब आया सरकार का बयान, साफ कर दी तस्वीर
यूटिलिटी
क्रेडिट कार्ड से किराया पेमेंट की वापसी, PhonePe और CRED कर रहे टेस्टिंग, जल्द मिल सकता है नया ऑप्शन
क्रेडिट कार्ड से किराया पेमेंट की वापसी, PhonePe और CRED कर रहे टेस्टिंग, जल्द मिल सकता है नया ऑप्शन
यूटिलिटी
Ayushman Card: आयुष्मान सूची में नहीं है आपका नाम? फिर भी बनवा सकते हैं कार्ड, UP में शुरू हुआ विशेष अभियान
आयुष्मान सूची में नहीं है आपका नाम? फिर भी बनवा सकते हैं कार्ड, UP में शुरू हुआ विशेष अभियान
Advertisement

वीडियोज

Tum Dena Sath Mera:🥰Rakshit के सामने आई Aprajita, हाथ में चाय और केक लेकर दिया सरप्राइज #sbs
TMC News: TMC से NCPI की ओर रुख...आखिर क्यों बदल रहे हैं सांसदों के राजनीतिक रास्ते? समझिए |ABPLIVE
बॉलीवुड न्यूज़: गदर के 25 साल पूरे: जश्न में जुटे सितारे, अमीषा पटेल ने दिया 'गदर 3' का बड़ा हिंट! ( 16-06-26)
B-52 Bomber Crash: राख बना अमेरिकी सेना का सबसे खतरनाक B-52 बॉम्बर, 8 सैनिकों की मौत! |ABPLIVE
Plug in hybrid vs strong hybrid: Which is better? #phev #stronghybrid #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या ट्रंप के सामने PM मोदी उठाएंगे भारतीयों पर अटैक का मुद्दा? G-7 समिट से इतर हो सकती है मुलाकात
क्या ट्रंप के सामने PM मोदी उठाएंगे भारतीयों पर अटैक का मुद्दा? G-7 समिट से इतर हो सकती है मुलाकात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव की पहली प्रतिक्रिया, कहा- मेरा कोई मतलब ही नहीं
Exclusive: राम मंदिर मामले में टिन्नू यादव की पहली प्रतिक्रिया, खुद पर लगे आरोपों पर दिए जवाब
क्रिकेट
Fastest Ball in Cricket By Indian: इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले 7 भारतीय गेंदबाज, जानें कौन है नंबर-1
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले 7 भारतीय गेंदबाज, जानें कौन है नंबर-1
बॉलीवुड
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
इंडिया
NEET री-टेस्ट से पहले सियासी घमासान, अन्नामलाई बोले- सुरक्षा नहीं, तनाव बढ़ा रही सरकार, बीजेपी ने भी दिया जवाब
NEET री-टेस्ट से पहले सियासी घमासान, अन्नामलाई बोले- सुरक्षा नहीं, तनाव बढ़ा रही सरकार, बीजेपी ने भी दिया जवाब
इंडिया
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
राजस्थान
'नहीं हुआ कोई पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान बधाई के पात्र', ये क्या बोल गए BJP नेता घनश्याम तिवाड़ी?
'नहीं हुआ कोई पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान बधाई के पात्र', ये क्या बोल गए BJP नेता घनश्याम तिवाड़ी?
नौकरी
पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को राहत, 16 और 17 जून को चलेंगी 30 से ज्यादा परीक्षा स्पेशल ट्रेनें
पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को राहत, 16 और 17 जून को चलेंगी 30 से ज्यादा परीक्षा स्पेशल ट्रेनें
ENT LIVE
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
ENT LIVE
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget