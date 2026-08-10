मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकांग्रेस तैयार, सपा ने फंसाया पेंच; अखिलेश यादव के बयान से मिले संकेत

कांग्रेस तैयार, सपा ने फंसाया पेंच; अखिलेश यादव के बयान से मिले संकेत

UP News: समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि हम चाहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी जब होना हो हो लेकिन चांदी की चांदी और सोने का सोना वापस हो जाए.

Written By : अंकित गुप्ता |  Updated at : 10 Aug 2026 04:00 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद सत्र पर कहा कि सरकार के तरफ से बहुत ही साफ शब्दों में कह दिया गया है कि छात्र आंदोलन और उससे जुड़े हुए जो भी चीज हैं उस पर विस्तृत से सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लेकिन चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री का, सरकार का जवाब पूरी तरह से शांति से सुनेंगे ये भी आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा. अब उनके इस बयान पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को राम मंदिर के चोरी के मुद्दे पर भी बात करनी चाहिए. 

सरकार बयान देने को तैयार है लेकिन आप मान नहीं रहे हैं. इस पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने हाथ में पकड़ी तख्ती दिखाते हुए कहा कि इस पर कब बात होगी. जिस पर लिखा हुआ था दूध का दूध और पानी का पानी. इसी दौरान अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी पर जवाब कब मिलेगा. चोरी नहीं डकैती है ये नृपेंद्र मिश्रा ने कबूल किया है.

वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसका जवाब कौन देगा. जब उनसे पूछा गया कि आप लोगों की मांग थी कि छात्रों के मुद्दे पर गृह मंत्री जवाब दें...अब वह जवाब देने के लिए तैयार हैं. इस पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को दोनों मुद्दों पर जवाब देना चाहिए, छात्रों के मुद्दे पर भी और राम मंदिर चोरी के मुद्दे पर भी.

इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि हम चाहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी जब होना हो हो लेकिन चांदी की चांदी और सोने का सोना वापस हो जाए. जितना छात्रों का मसला इंपॉर्टेंट है उतना ही आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ वह इंपॉर्टेंट है, सरकार दोनों पर चर्चा करे, विपक्ष तैयार है.

सरकार चंदा चोरी और छात्र आंदोलन विषय पर चर्चा करे- अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा विपक्ष पहले दिन से चाह रहा है कि छात्र मामलों पर गृह मंत्री का बयान आ जाए. लेकिन सरकार तैयार नहीं है जब दो दिन बचे हैं और अभी भी सरकार के पास समय है कि दोनों (चंदा चोरी और छात्र आंदोलन) विषय पर चर्चा करें. ये सामान्य बात नहीं कि प्रभु राम जी के चढ़ावे की चोरी हो जाए. करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है आखिरकार इस पर कौन जवाब देगा?....छात्र और युवाओं पर जो लाठी चली है इस पर भी जवाब दें.'

हमारे लिए ये दोनों विषय बराबर- अवधेश प्रसाद

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बयान पर कहा दो विषय हैं, एक तो छात्रों से जुड़ा है और दूसरा चंदा चोरी का विषय है. दोनों मामलों पर समाजवादी पार्टी, हमारे नेता अखिलेश यादव और हम सभी चाहते हैं कि चर्चा हो लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ये नहीं चाहती. चंदा चोरी का विषय करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है. सरकार की तरफ से, खासतौर से प्रधानमंत्री की ओर से देश इस विषय को जानना चाहता है, हमारे लिए ये दोनों विषय बराबर हैं."

और पढ़ें

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
Read More
Published at : 10 Aug 2026 04:00 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP News Ram Mandir
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस तैयार, सपा ने फंसाया पेंच; अखिलेश यादव के बयान से मिले संकेत
कांग्रेस तैयार, सपा ने फंसाया पेंच; अखिलेश यादव के बयान से मिले संकेत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बृजभूषण शरण सिंह के सपा में जाने की अटकलों पर BJP का बयान, कहा- ...अंदरूनी मामला है
बृजभूषण शरण सिंह के सपा में जाने की अटकलों पर BJP का बयान, कहा- ...अंदरूनी मामला है
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संसद में दूध लेकर पहुंचे सपा नेता, डिंपल यादव बोलीं- 'CM अब करें दूध का दूध, पानी का पानी'
संसद में दूध लेकर पहुंचे सपा नेता, डिंपल यादव बोलीं- 'CM अब करें दूध का दूध, पानी का पानी'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घबराइए मत आपकी समस्या का समाधान होगा', जनता दर्शन में बोले CM योगी
'घबराइए मत आपकी समस्या का समाधान होगा', जनता दर्शन में बोले CM योगी
Advertisement

वीडियोज

Kanwar Yatra 2026: बुर्के में कांवड़, मुस्लिम महिला और हिंदू पति! नोटिस के बाद भी नहीं रुकी तमन्ना !
Assam Flood Crisis: असम में बाढ़ का तांडव, 98 मौतें, समय रैनाने भेजे 10 लाख, अब CM वापस लेंगे FIR?
Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Romana Isar Khan | Janhit: मीटिंग-मीटिंग की 'सेटिंग' से संदेह बढ़ा? | Jharkhand Student Protest
Bareilly Ke Bacchan: 😯Sangam की बल्लेबाज़ी और ससुर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर टूटा बैट छूटी हंसी #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमित शाह के कार्यक्रम में कलेक्टर ने लगाई दौड़, जानें IAS का दिल्ली कनेक्शन
अमित शाह के कार्यक्रम में कलेक्टर ने लगाई दौड़, जानें IAS का दिल्ली कनेक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बृजभूषण शरण सिंह के सपा में जाने की अटकलों पर BJP का बयान, कहा- ...अंदरूनी मामला है
बृजभूषण शरण सिंह के सपा में जाने की अटकलों पर BJP का बयान, कहा- ...अंदरूनी मामला है
क्रिकेट
श्रीलंका टेस्ट सीरीज में किस IPL टीम के कितने खिलाड़ी? GT टीम के सबसे ज्यादा प्लेयर
श्रीलंका टेस्ट सीरीज में किस IPL टीम के कितने खिलाड़ी? GT टीम के सबसे ज्यादा प्लेयर
टेलीविजन
'तारक मेहता' के सेट में घुस गया था नाबालिग, टप्पू से हाथ भी मिलाया, घरवालों को बिना बताए किया 900 किलोमीटर का सफर
'तारक मेहता' के सेट में घुस गया था नाबालिग, टप्पू से हाथ भी मिलाया
इंडिया
कर्नाटक कैबिनेट पर बवाल, संकट में डीके शिवकुमार फिर करेंगे फेरबदल?
कर्नाटक कैबिनेट पर बवाल, संकट में डीके शिवकुमार फिर करेंगे फेरबदल?
इंडिया
'पाकिस्तानी ने कहा नरेंद्र नाम से नफरत', बॉक्सर की बात सुन हंस पड़े PM मोदी
'पाकिस्तानी ने कहा नरेंद्र नाम से नफरत', बॉक्सर की बात सुन हंस पड़े PM मोदी
शिक्षा
नवोदय विद्यालय क्लास 6 में एडमिशन का आखिरी मौका, फार्म भरने की आखिरी तारीख आज
नवोदय विद्यालय क्लास 6 में एडमिशन का आखिरी मौका, फार्म भरने की आखिरी तारीख आज
तमिल सिनेमा
DC Box office: 'स्पाइडर मैन' के तूफान के आगे इस तमिल फिल्म ने किया कमाल, 3 दिन में वसूला 83% बजट, बनाया ये रिकॉर्ड
'स्पाइडर मैन' के तूफान के आगे इस तमिल फिल्म ने किया कमाल, 3 दिन में वसूला 83% बजट
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget