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Jharkhand West Bengal Train News: झारखंड से पश्चिम बंगाल की ओर यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए एक अहम जानकारी है. दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा रेल मंडल में चल रहे विकास कार्यों के कारण इस सप्ताह ट्रेन सेवाओं पर असर पड़ेगा. रेलवे द्वारा लिए गए ट्रैफिक ब्लॉक की वजह से कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है. इस कारण कम दूरी की 8 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है, जबकि 10 ट्रेनों को उनके तय गंतव्य से पहले ही रोक दिया जाएगा यानी वे बीच में ही समाप्त (शॉर्ट टर्मिनेट) हो जाएंगी.

यात्रियों को लगातार हो रही परेशानी

रेलवे की ओर से बार-बार लिए जा रहे ब्लॉकों के कारण यात्रियों को पिछले कई महीनों से लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. समय पर ट्रेन न मिलने और रद्दीकरण की वजह से ज्यादातर आम लोगों की यात्रा प्रभावित हो रही है.

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रद्द ट्रेनों की लिस्ट

भागा-आद्रा मेमू: 21 जून को भागा से आद्रा और आद्रा से भागा के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन पूरी तरह रद्द रहेगी.

21 जून को भागा से आद्रा और आद्रा से भागा के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन पूरी तरह रद्द रहेगी. चंद्रपुरा-भोजूडीह मेमू: 21 जून को यह ट्रेन चंद्रपुरा से भोजूडीह और वापसी में भोजूडीह से चंद्रपुरा दोनों तरफ से नहीं चलेगी.

21 जून को यह ट्रेन चंद्रपुरा से भोजूडीह और वापसी में भोजूडीह से चंद्रपुरा दोनों तरफ से नहीं चलेगी. आद्रा-आसनसोल मेमू: यह ट्रेन अलग-अलग दिनों में पूरी तरह रद्द रहेगी, शेड्यूल प्रभावित रहेगी.

यह ट्रेन अलग-अलग दिनों में पूरी तरह रद्द रहेगी, शेड्यूल प्रभावित रहेगी. आद्रा-मिदनापुर मेमू: इस हफ्ते तय कार्यक्रम के मुताबिक यह ट्रेन कुछ दिनों तक रद्द रहेगी.

रेलवे द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक, कुछ लोकल और मेमू ट्रेनें अलग-अलग तारीखों पर पूरी तरह बंद रहेंगी. इनमें प्रमुख रूप से भागा-आद्रा मेमू , चंद्रपुरा-भोजूडीह मेमू, आद्रा-आसनसोल मेमू और आद्रा-मिदनापुर मेमू शामिल हैं.

आंशिक रूप से रद्द और शॉर्ट टर्मिनेट ट्रेनें

चक्रधरपुर-गोमो मेमू: 16, 19 और 21 जून को यह ट्रेन सिर्फ महुदा तक ही चलेगी. वापसी में भी महुदा से आगे गोमो तक यह ट्रेन आंशिक रूप से रद्द रहेगी.

आसनसोल-टाटानगर मेमू

आसनसोल-पुरुलिया मेमू

टाटानगर-आसनसोल-बाराभूम मेमू इन ट्रेनों को भी अपनी पूरी दूरी तय करने के बजाय आद्रा स्टेशन तक ही चलाया जाएगा.

यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें. ब्लॉक और मरम्मत कार्य के कारण ट्रेनों के समय और रूट में काफी बदलाव हो रहा है. किसी भी असुविधा से बचने के लिए यात्री रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 या नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम (NTES) ऐप का इस्तेमाल करके लाइव स्टेटस देख सकते हैं.

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