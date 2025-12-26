घर में बिजली से आग का खतरा? मीटर, वायरिंग और हीटर को लेकर जानिए सुरक्षा के जरूरी नियम

सर्दियों के मौसम में बिजली से जुड़े हादसों का खतरा बढ़ जाता है. रूम हीटर, गीजर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के ज्यादा इस्तेमाल के कारण आग लगने और करंट लगने की घटनाएं सामने आती रहती है. इसी को देखते हुए BSES Rajdhani Power Limited ने बिजली से आग से बचाव को लेकर एडवाइजरी जारी की है. इसमें मीटर की सही जगह, वायरिंग, हीटर के सुरक्षित इस्तेमाल और घर में जरूरी सावधानियाें पर खास जोर दिया गया है.ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर आपके भी घर में बिजली का खतरा है, तो मीटर, वायरिंग और हीटर को लेकर आपको कौन से सुरक्षा नियम जरूर जानने चाहिए.

मीटर और वायरिंग में बरतें सावधानी

BSES के अनुसार बिजली के मीटर हमेशा घर के बाहर लगवाने चाहिए. इन्हें एंट्री गेट या सीढ़ियों पर लगाना खतरनाक हो सकता है. वहीं जहां मीटर लगा हो वहां किसी भी तरह का वाहन खड़ा न करें और ज्वलनशील समान बिल्कुल न रखें. इसके साथ ही बिजली के झटकों और दुर्घटना से बचने के लिए मीटर के बाद ELCB या RCCB लगवाना जरूरी है. लूज कनेक्शन, कटी फटी तार या बिना प्लग की वायर का इस्तेमाल आग लगने की बड़ी वजह बन सकता है. इसलिए ऐसी वायरिंग तुरंत बदलनी चाहिए.

ओवरलोडिंग से बचें, उपकरणों का सही इस्तेमाल करें

पुरानी या कमजोर वायरिंग पर ज्यादा लोड डालना खतरनाक हो सकता है. एक्सटेंशन बोर्ड और सॉकेट को ओवरलोड न करें. गीजर, रूम हीटर, मोटर या अन्य इलेक्ट्रिक उपकरणों को अनावश्यक और लंबे समय तक चालू न छोड़ें. सोने से पहले या घर से बाहर जाते समय सभी उपकरण बंद है या नहीं यह जरूर जांच लें. क्योंकि ओवरहीटिंग से आग लगने का खतरा रहता है.इसके अलावा BSES यह सलाह देता है कि ऐसी, रूम हीटर और अन्य बड़े उपकरणों की नियमित सर्विसिंग कराई जाए. इससे शॉर्ट सर्किट और स्पार्किंग की संभावना कम होती है. वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों को भी ओवरचार्ज करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आग लगने का खतरा रहता है.

गैस और ज्वलनशील वस्तुओं को लेकर भी बरतें सतर्कता

रात में सोने से पहले, घर से बाहर जाने पर गैस सिलेंडर या पाइपलाइन का रेगुलेटर बंद करना जरूरी है. गैस लीक होने पर तुरंत गैस एजेंसी को सूचना दें. घर में तेल, केमिकल, गैस और कागज जैसे ज्वलनशील चीजें ज्यादा मात्रा में इकट्ठा न करें और इन्हें बिजली के स्विच या वायरिंग पॉइंट से दूर रखें.इसके अलावा घर की वायरिंग हमेशा आईएसआई प्रमाणित और स्टैंडर्ड रेटिंग वाले तारों से कराई जानी चाहिए. वहीं आईएसआई मार्क वाले इलेक्ट्रिकल उपकरणों का ही इस्तेमाल करें. BSES का कहना है कि का सेफ्टी रूल्स 2023 के तहत हर साल गर्मियों से पहले अधिकृत इलेक्ट्रीशियन से घर की वायरिंग की जांच करना जरूरी है.

