हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRichest Person Bangladesh: बांग्लादेश का सबसे अमीर शख्स कौन, मुकेश अंबानी की तुलना में कितनी है दौलत?

Richest Person Bangladesh: बांग्लादेश का सबसे अमीर शख्स कौन, मुकेश अंबानी की तुलना में कितनी है दौलत?

Richest Person Bangladesh: मूसा बिन शमशेर को बांग्लादेश का मुकेश अंबानी कहा जाता है. आइए जानते हैं कि मुकेश अंबानी की तुलना में उनके पास कितनी दौलत है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 26 Dec 2025 05:08 PM (IST)
Richest Person Bangladesh: बांग्लादेश इस समय राजनीतिक अस्थिरता की वजह से ग्लोबल सुर्खियों में है. लेकिन इन सबसे परे एक ताकतवर कॉर्पोरेट हस्ती भी है जिसे अक्सर बांग्लादेश का मुकेश अंबानी कहा जाता है. इस शख्स का नाम है मूसा बिन शमशेर. दरअसल यह बांग्लादेश के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है. 

बांग्लादेश के सबसे अमीर आदमी 

मूसा बिन शमशेर को बांग्लादेश का सबसे अमीर आदमी माना जाता है. उन्हें अक्सर प्रिंस मूसा कहा जाता है. प्रिंस मूसा ने कई देशों में अपनी दौलत बनाई है और वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे सेक्टर में काम करने के लिए जाने जाते हैं जो फायदेमंद और विवादित दोनों हैं. कई दक्षिण एशियाई अरबपतियों के उलट जो मैन्युफैक्चरिंग या फिर कंज्यूमर बिजनेस से आगे हैं, मूसा का उदय एक काफी अलग रास्ते से हुआ. 

मूसा बिन शमशेर की कुल संपत्ति कितनी है 

अलग-अलग मीडिया अनुमानों के मुताबिक शमशेर की कुल संपत्ति लगभग 12 बिलियन डॉलर है. यह उन्हें बाकी बांग्लादेशी बिजनेस हस्तियों से काफी आगे और देश की दौलत की सीढ़ी पर सबसे ऊपर रखता है. अगर मुकेश अंबानी से की तुलना करें तो अंबानी की पर्सनल नेटवर्क लगभग 10 लाख करोड़ है और उनकी फ्लैगशिप कंपनी का मार्केट कैपीटलाइजेशन 20 लाख करोड़ के करीब है. यह मूसा की अनुमानित संपत्ति से लगभग 10 गुना ज्यादा है. 

मूसा के साम्राज्य का स्रोत 

मूसा बिन शमशेर DATCO ग्रुप के संस्थापक हैं. मूल रूप से 1970 के दशक की शुरुआत में DATCO प्राइवेट लिमिटेड के रूप में स्थापित कंपनी ने एक मल्टी ट्रेडिंग हाउस के रूप में शुरुआत की थी और बाद में मैनपॉवर एक्सपोर्ट और इंटरनेशनल ब्रोकरेज में आगे बढ़ी. DATCO ने बांग्लादेश के लेबर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के विस्तार में एक बड़ी भूमिका निभाई. इस ग्रुप में मिडिल ईस्ट, पूर्वी एशिया, उत्तरी अफ्रीका और यूरोप में बाजार खोले.

हथियारों की ट्रेनिंग और युद्ध के समय का मुनाफा 

मूसा बिना शमशेर के करियर का सबसे विवादित पहलू उनका यह दावा है कि उन्होंने 1970 और 1980 के दशक के समय में एक इंटरनेशनल हथियार डीलर के तौर पर काम किया. उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि उन्होंने इराक ईरान युद्ध के साथ-साथ बड़े संघर्षों के दौरान पर अरबों डॉलर कमाए. इन दावों की कभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई.

स्विस बैंक के दावे और विवाद 

मूसा बिन शमशेर ने इस बात का भी दावा किया है कि उनके स्विस बैंक खातों में काफी बड़ी रकम जमा है. इन बयानों से बहस और संदेह पैदा हुआ क्योंकि यह अभी भी साबित नहीं हुए हैं और विवादित है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 26 Dec 2025 05:08 PM (IST)
Mukesh Ambani Richest Person Bangladesh Musa Bin Shamsher Net Worth
