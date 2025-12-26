Richest Person Bangladesh: बांग्लादेश इस समय राजनीतिक अस्थिरता की वजह से ग्लोबल सुर्खियों में है. लेकिन इन सबसे परे एक ताकतवर कॉर्पोरेट हस्ती भी है जिसे अक्सर बांग्लादेश का मुकेश अंबानी कहा जाता है. इस शख्स का नाम है मूसा बिन शमशेर. दरअसल यह बांग्लादेश के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है.

बांग्लादेश के सबसे अमीर आदमी

मूसा बिन शमशेर को बांग्लादेश का सबसे अमीर आदमी माना जाता है. उन्हें अक्सर प्रिंस मूसा कहा जाता है. प्रिंस मूसा ने कई देशों में अपनी दौलत बनाई है और वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे सेक्टर में काम करने के लिए जाने जाते हैं जो फायदेमंद और विवादित दोनों हैं. कई दक्षिण एशियाई अरबपतियों के उलट जो मैन्युफैक्चरिंग या फिर कंज्यूमर बिजनेस से आगे हैं, मूसा का उदय एक काफी अलग रास्ते से हुआ.

मूसा बिन शमशेर की कुल संपत्ति कितनी है

अलग-अलग मीडिया अनुमानों के मुताबिक शमशेर की कुल संपत्ति लगभग 12 बिलियन डॉलर है. यह उन्हें बाकी बांग्लादेशी बिजनेस हस्तियों से काफी आगे और देश की दौलत की सीढ़ी पर सबसे ऊपर रखता है. अगर मुकेश अंबानी से की तुलना करें तो अंबानी की पर्सनल नेटवर्क लगभग 10 लाख करोड़ है और उनकी फ्लैगशिप कंपनी का मार्केट कैपीटलाइजेशन 20 लाख करोड़ के करीब है. यह मूसा की अनुमानित संपत्ति से लगभग 10 गुना ज्यादा है.

मूसा के साम्राज्य का स्रोत

मूसा बिन शमशेर DATCO ग्रुप के संस्थापक हैं. मूल रूप से 1970 के दशक की शुरुआत में DATCO प्राइवेट लिमिटेड के रूप में स्थापित कंपनी ने एक मल्टी ट्रेडिंग हाउस के रूप में शुरुआत की थी और बाद में मैनपॉवर एक्सपोर्ट और इंटरनेशनल ब्रोकरेज में आगे बढ़ी. DATCO ने बांग्लादेश के लेबर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के विस्तार में एक बड़ी भूमिका निभाई. इस ग्रुप में मिडिल ईस्ट, पूर्वी एशिया, उत्तरी अफ्रीका और यूरोप में बाजार खोले.

हथियारों की ट्रेनिंग और युद्ध के समय का मुनाफा

मूसा बिना शमशेर के करियर का सबसे विवादित पहलू उनका यह दावा है कि उन्होंने 1970 और 1980 के दशक के समय में एक इंटरनेशनल हथियार डीलर के तौर पर काम किया. उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि उन्होंने इराक ईरान युद्ध के साथ-साथ बड़े संघर्षों के दौरान पर अरबों डॉलर कमाए. इन दावों की कभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई.

स्विस बैंक के दावे और विवाद

मूसा बिन शमशेर ने इस बात का भी दावा किया है कि उनके स्विस बैंक खातों में काफी बड़ी रकम जमा है. इन बयानों से बहस और संदेह पैदा हुआ क्योंकि यह अभी भी साबित नहीं हुए हैं और विवादित है.

ये भी पढ़ें: क्या भारत की तरह पाकिस्तान भी बेचता है हथियार, किस देश को क्या-क्या करता है सप्लाई?