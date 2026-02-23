भारत में होली खेलते वक्त भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना घर से उठाकर ले जाएगी पुलिस

होली 2026 नजदीक है. भारत में होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि खुशियों, भाईचारे और आपसी प्रेम का प्रतीक है.फाल्गुन महीने में मनाया जाने वाला यह पर्व सर्दियों की विदाई और बसंत के स्वागत का संदेश देता है. बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी इस दिन रंगों में सराबोर होकर जश्न मनाते हैं. एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाना, गले मिलना और पुराने गिले-शिकवे भुला देना ही होली की असली पहचान है. लेकिन कई बार ज्यादा उत्साह और मस्ती के चक्कर में लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे त्योहार का मजा खराब हो जाता है.

कुछ हरकतें न सिर्फ दूसरों को परेशान करती हैं, बल्कि कानूनन अपराध भी हो सकती हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपकी होली खुशी और सुरक्षित माहौल में बीते, तो कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें, नहीं तो छोटी सी गलती आपको पुलिस स्टेशन तक पहुंचा सकती है. तो आइए जानते हैं कि भारत में होली खेलते वक्त भूलकर भी कौन सी गलतियां न करें.

भारत में होली खेलते वक्त भूलकर भी न करें ये गलतियां

1. बिना पूछे किसी को रंग न लगाएं - होली रंगों का त्योहार है, लेकिन हर व्यक्ति रंग खेलना पसंद करे, यह जरूरी नहीं, किसी को जबरदस्ती रंग लगाना गलत है. पहले सामने वाले से अनुमति जरूर लें. अगर कोई मना करे, तो उसकी बात का सम्मान करें.

2. पानी के गुब्बारे न फेंकें - रंग भरे गुब्बारे फेंकना मजेदार लग सकता है, लेकिन इससे किसी की आंख या सिर पर चोट लग सकती है. कई बार गंभीर हादसे भी हो जाते हैं. इसलिए गुब्बारों से होली खेलने से बचें.

3. केमिकल वाले रंगों से बचें - सस्ते और केमिकल मिले रंग त्वचा, आंखों और बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. हर्बल या प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करें.

4. महिलाओं के साथ बदतमीजी न करें - होली के नाम पर छेड़छाड़ या गलत व्यवहार करना अपराध है. हमेशा सम्मान और मर्यादा बनाए रखें.

5. नशे से दूर रहें - शराब या अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से झगड़े और दुर्घटनाएं हो सकती हैं. होली का मजा बिना नशे के भी लिया जा सकता है.

6. कीचड़ या गंदगी से होली न खेलें - नाली का पानी, कीचड़ या गोबर से होली खेलना गलत है. इससे बीमारी फैल सकती है और दूसरों को अपमान महसूस हो सकता है.

7. जानवरों पर रंग न डालें - होली में जानवरों पर रंग डालना गलत है. रंगों में मौजूद केमिकल उनकी त्वचा और आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इंसान तो रंग धो सकता है, लेकिन जानवरों को लंबे समय तक तकलीफ हो सकती है.

8. बुजुर्गों और बच्चों का ध्यान रखें - बुजुर्गों को हल्के रंग से सम्मानपूर्वक तिलक लगाएं. बच्चों को तेज रंगों से बचाएं और उनकी आंखों की सुरक्षा का ध्यान रखें.

