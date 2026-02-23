हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीभारत में होली खेलते वक्त भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना घर से उठाकर ले जाएगी पुलिस

भारत में होली खेलते वक्त भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना घर से उठाकर ले जाएगी पुलिस

कुछ हरकतें न सिर्फ दूसरों को परेशान करती हैं, बल्कि कानूनन अपराध भी हो सकती हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपकी होली खुशी और सुरक्षित माहौल में बीते, तो कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 23 Feb 2026 07:39 AM (IST)
Preferred Sources

होली 2026 नजदीक है. भारत में होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि खुशियों, भाईचारे और आपसी प्रेम का प्रतीक है.फाल्गुन महीने में मनाया जाने वाला यह पर्व सर्दियों की विदाई और बसंत के स्वागत का संदेश देता है. बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी इस दिन रंगों में सराबोर होकर जश्न मनाते हैं. एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाना, गले मिलना और पुराने गिले-शिकवे भुला देना ही होली की असली पहचान है. लेकिन कई बार ज्यादा उत्साह और मस्ती के चक्कर में लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे त्योहार का मजा खराब हो जाता है.

कुछ हरकतें न सिर्फ दूसरों को परेशान करती हैं, बल्कि कानूनन अपराध भी हो सकती हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपकी होली खुशी और सुरक्षित माहौल में बीते, तो कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें, नहीं तो छोटी सी गलती आपको पुलिस स्टेशन तक पहुंचा सकती है. तो आइए जानते हैं कि भारत में होली खेलते वक्त भूलकर भी कौन सी गलतियां न करें. 

भारत में होली खेलते वक्त भूलकर भी न करें ये गलतियां

1. बिना पूछे किसी को रंग न लगाएं - होली रंगों का त्योहार है, लेकिन हर व्यक्ति रंग खेलना पसंद करे, यह जरूरी नहीं,  किसी को जबरदस्ती रंग लगाना गलत है. पहले सामने वाले से अनुमति जरूर लें. अगर कोई मना करे, तो उसकी बात का सम्मान करें. 

2. पानी के गुब्बारे न फेंकें - रंग भरे गुब्बारे फेंकना मजेदार लग सकता है, लेकिन इससे किसी की आंख या सिर पर चोट लग सकती है. कई बार गंभीर हादसे भी हो जाते हैं. इसलिए गुब्बारों से होली खेलने से बचें. 

3. केमिकल वाले रंगों से बचें - सस्ते और केमिकल मिले रंग त्वचा, आंखों और बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. हर्बल या प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करें. 

4. महिलाओं के साथ बदतमीजी न करें - होली के नाम पर छेड़छाड़ या गलत व्यवहार करना अपराध है. हमेशा सम्मान और मर्यादा बनाए रखें. 

5.  नशे से दूर रहें - शराब या अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से झगड़े और दुर्घटनाएं हो सकती हैं. होली का मजा बिना नशे के भी लिया जा सकता है. 

6. कीचड़ या गंदगी से होली न खेलें - नाली का पानी, कीचड़ या गोबर से होली खेलना गलत है. इससे बीमारी फैल सकती है और दूसरों को अपमान महसूस हो सकता है. 

7. जानवरों पर रंग न डालें - होली में जानवरों पर रंग डालना गलत है. रंगों में मौजूद केमिकल उनकी त्वचा और आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इंसान तो रंग धो सकता है, लेकिन जानवरों को लंबे समय तक तकलीफ हो सकती है. 

8. बुजुर्गों और बच्चों का ध्यान रखें - बुजुर्गों को हल्के रंग से सम्मानपूर्वक तिलक लगाएं. बच्चों को तेज रंगों से बचाएं और उनकी आंखों की सुरक्षा का ध्यान रखें. 

यह भी पढ़ें - Smoking and Hair Loss: सिगरेट पीने वालों के वक्त से पहले आ जाता है गंजापन, हो जाइए सावधान

Published at : 23 Feb 2026 07:38 AM (IST)
Tags :
Holi Safety Tips HOLI Holi 2026 Holi Precautions Holi Mistakes Safe Holi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
भारत में होली खेलते वक्त भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना घर से उठाकर ले जाएगी पुलिस
भारत में होली खेलते वक्त भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना घर से उठाकर ले जाएगी पुलिस
यूटिलिटी
झारखंड जाने वालों के लिए बड़ा अपडेट, कई ट्रेनें कैंसिल, सफर से पहले जरूर चेक करें स्टेटस
झारखंड जाने वालों के लिए बड़ा अपडेट, कई ट्रेनें कैंसिल, सफर से पहले जरूर चेक करें स्टेटस
यूटिलिटी
मईयां सम्मान योजना से कहीं कट तो नहीं गया आपका नाम, ऐसे चेक करें स्टेटस
मईयां सम्मान योजना से कहीं कट तो नहीं गया आपका नाम, ऐसे चेक करें स्टेटस
यूटिलिटी
वोटर आईडी में एड्रेस सुधारना है, तो घर बैठे ऐसे करें अपडेट
वोटर आईडी में एड्रेस सुधारना है, तो घर बैठे ऐसे करें अपडेट
Advertisement

वीडियोज

दगाबाज दूल्हे का 'हाफ हनीमून' !
Janhit: '17' का यूपी Vs '27' का यूपी! | PM Modi | CM Yogi | Shankaracharya
ईरान में क्रांति की आग या अमेरिका की साजिश?
Bollywood News: तेलुगु सिनेमा में हलचल, नानी की नई फिल्म में तृप्ति डिमरी और माधुरी दीक्षित की एंट्री की चर्चा (22.02.2026)
PM Modi On Congress: मेरठ में मोदी के 'शोले'! | Rahul Gandhi | Meerut Rally | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश में सत्ता बदलते ही सेना में बड़ा बदलाव, भारत में रुके अफसर को बुलाया वापस और...
बांग्लादेश में सत्ता बदलते ही सेना में बड़ा बदलाव, भारत में रुके अफसर को बुलाया वापस और...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में गर्मी ने दी दस्तक! नोएडा, लखनऊ से वाराणसी तक बढ़ा तापमान, पढ़ें IMD का ताजा अपडेट
यूपी में गर्मी ने दी दस्तक! नोएडा, लखनऊ से वाराणसी तक बढ़ा तापमान, पढ़ें IMD का ताजा अपडेट
स्पोर्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे घातक गेंदबाजी, इन गेंदबाजों ने 4 ओवर में मचाई तबाही
टी20 वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे घातक गेंदबाजी, इन गेंदबाजों ने 4 ओवर में मचाई तबाही
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी की खबर की कंफर्म
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी की खबर की कंफर्म
इंडिया
ट्रंप ने 10 से बढ़ाकर 15 परसेंट किया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? एक्सपर्ट बोले- अमेरिका कुछ नहीं...
ट्रंप ने 10 से बढ़ाकर 15 परसेंट किया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? एक्सपर्ट बोले- अमेरिका कुछ नहीं...
शिक्षा
8वें पे कमीशन के बाद कितनी हो जाएगी DSP की सैलरी? जानें हैरान कर देना वाला आंकड़ा
8वें पे कमीशन के बाद कितनी हो जाएगी DSP की सैलरी? जानें हैरान कर देना वाला आंकड़ा
जनरल नॉलेज
Cacao Currency: इस सभ्यता के लोग चॉकलेट को करेंसी में करते थे इस्तेमाल, जानें क्या थी इसके पीछे की वजह?
इस सभ्यता के लोग चॉकलेट को करेंसी में करते थे इस्तेमाल, जानें क्या थी इसके पीछे की वजह?
ट्रेंडिंग
जामनगर की शादी में पहुंची टेलर स्विफ्ट? स्टेज परफॉर्मेंस से जमकर बांधा समां, जानिए वायरल वीडियो की सच्चाई
जामनगर की शादी में पहुंची टेलर स्विफ्ट? स्टेज परफॉर्मेंस से जमकर बांधा समां, जानिए वायरल वीडियो की सच्चाई
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget