Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मध्य प्रदेश में ₹5 घरेलू बिजली योजना 83 हजार को मिली।

पोर्टल और UPAY ऐप से आवेदन प्रक्रिया हुई अब आसान।

भोपाल-ग्वालियर क्षेत्रों के 16 जिलों में ग्रामीण हुए प्रमुख लाभार्थी।

Electricity Connection Scheme MP: मध्य प्रदेश में ग्रामीण उपभोक्ताओं को सस्ती और आसान बिजली कनेक्शन देने के लिए सरकार की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने दिसंबर 2024 से शुरू की गई ₹5 में नया घरेलू बिजली कनेक्शन योजना के तहत अब तक 83 हजार 936 से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाया है. इस पहल से दूरदराज के गांवों में रहने वाले लोगों के लिए बिजली कनेक्शन लेना काफी आसान हो गया है.

साथ ही ऑनलाइन आवेदन और सरल प्रक्रिया के कारण अब लोग घर बैठे ही कनेक्शन के लिए आवेदन कर पा रहे हैं. कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक, आवेदन करने के बाद जरूरी जांच और अन्य औपचारिकताएं पूरी करके सीधे घर पर ही नया बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है. इसके कारण लोगों को बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने से भी राहत मिल रही है.

सबसे ज्यादा लाभ किन क्षेत्रों को मिला

भोपाल इलाके के कई जिलों में इस योजना का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां हजारों गांवों के लोग इससे जुड़े हैं. कंपनी के अनुसार, भोपाल रीजन के 8 जिलों के 9305 गांवों में 55 हजार 878 लोगों को इसका लाभ मिला है. वहीं ग्वालियर रीजन के 8 जिलों के 7284 गांवों में 28 हजार 058 ग्रामीणों को ₹5 में ग्रामीण परिवारों को नया बिजली कनेक्शन मिला है. इस योजना का लाभ खास तौर पर ग्रामीण परिवारों, किसानों और बीपीएल वर्ग के लोगों को दिया जा रहा है, ताकि कम खर्च में हर घर तक बिजली पहुंच सके.

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आवेदन और प्रक्रिया कैसे होती है?

इस योजना के लिए उपभोक्ताओं को कंपनी के “सरल संयोजन पोर्टल” (saralsanyojan.mpcz.in) पर जाकर आवेदन करना होता है. आवेदन के दौरान जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के साथ सिर्फ ₹5 का ऑनलाइन भुगतान करना होता है. इसके बाद विभाग की टीम सर्वे और अन्य प्रक्रिया पूरी करके कनेक्शन उपलब्ध कराती है.

कॉल सेंटर और UPAY ऐप पर भी सुविधा

अगर किसी को योजना से जुड़ी जानकारी चाहिए तो वह कंपनी के कॉल सेंटर नंबर 1912 पर संपर्क कर सकता है. इसके अलावा UPAY मोबाइल एप के जरिए भी आवेदन किया जा सकता है, जिससे प्रक्रिया और आसान हो गई है.

अधिकारियों का क्या कहना है?

बिजली विभाग के अधिकारियों का मानना है कि यह योजना सिर्फ बिजली बिजली देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे गांवों में शिक्षा, छोटे उद्योग और रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं. बिजली की उपलब्धता से गांवों में सुधार हो रहा है और विकास की रफ्तार तेज हो रही है.

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