हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीElectricity Scheme: ₹5 में बिजली कनेक्शन! MP में 83 हजार लोगों को फायदा, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

Electricity Scheme: ₹5 में बिजली कनेक्शन! MP में 83 हजार लोगों को फायदा, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

Electricity Connection Scheme: मध्य प्रदेश में ₹5 बिजली कनेक्शन योजना के तहत ग्रामीण उपभोक्ताओं को आसान और सस्ता घरेलू बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है, जिससे अब तक 83 हजार से अधिक लोगों को लाभ मिला है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: Shelja Pandey | Updated at : 03 Jun 2026 06:13 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • मध्य प्रदेश में ₹5 घरेलू बिजली योजना 83 हजार को मिली।
  • पोर्टल और UPAY ऐप से आवेदन प्रक्रिया हुई अब आसान।
  • भोपाल-ग्वालियर क्षेत्रों के 16 जिलों में ग्रामीण हुए प्रमुख लाभार्थी।

Electricity Connection Scheme MP: मध्य प्रदेश में ग्रामीण उपभोक्ताओं को सस्ती और आसान बिजली कनेक्शन देने के लिए सरकार की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने दिसंबर 2024 से शुरू की गई ₹5 में नया घरेलू बिजली कनेक्शन योजना के तहत अब तक 83 हजार 936 से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाया है. इस पहल से दूरदराज के गांवों में रहने वाले लोगों के लिए बिजली कनेक्शन लेना काफी आसान हो गया है. 

साथ ही ऑनलाइन आवेदन और सरल प्रक्रिया के कारण अब लोग घर बैठे ही कनेक्शन के लिए आवेदन कर पा रहे हैं. कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक, आवेदन करने के बाद जरूरी जांच और अन्य औपचारिकताएं पूरी करके सीधे घर पर ही नया बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है. इसके कारण लोगों को बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने से भी राहत मिल रही है.

सबसे ज्यादा लाभ किन क्षेत्रों को मिला

भोपाल इलाके के कई जिलों में इस योजना का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां हजारों गांवों के लोग इससे जुड़े हैं. कंपनी के अनुसार, भोपाल रीजन के 8 जिलों के 9305 गांवों में 55 हजार 878 लोगों को इसका लाभ मिला है. वहीं ग्वालियर रीजन के 8 जिलों के 7284 गांवों में 28 हजार 058 ग्रामीणों को ₹5 में ग्रामीण परिवारों को नया बिजली कनेक्शन मिला है. इस योजना का लाभ खास तौर पर ग्रामीण परिवारों, किसानों और बीपीएल वर्ग के लोगों को दिया जा रहा है, ताकि कम खर्च में हर घर तक बिजली पहुंच सके.

Train News: लखनऊ स्टेशन पर नहीं रुकेंगी कई ट्रेनें! 4 जून तक बदला रहेगा रूट, सफर से पहले चेक करें अपडेट

आवेदन और प्रक्रिया कैसे होती है?

इस योजना के लिए उपभोक्ताओं को कंपनी के “सरल संयोजन पोर्टल” (saralsanyojan.mpcz.in) पर जाकर आवेदन करना होता है. आवेदन के दौरान जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के साथ सिर्फ ₹5 का ऑनलाइन भुगतान करना होता है. इसके बाद विभाग की टीम सर्वे और अन्य प्रक्रिया पूरी करके कनेक्शन उपलब्ध कराती है.

कॉल सेंटर और UPAY ऐप पर भी सुविधा

अगर किसी को योजना से जुड़ी जानकारी चाहिए तो वह कंपनी के कॉल सेंटर नंबर 1912 पर संपर्क कर सकता है. इसके अलावा UPAY मोबाइल एप के जरिए भी आवेदन किया जा सकता है, जिससे प्रक्रिया और आसान हो गई है.

अधिकारियों का क्या कहना है?

बिजली विभाग के अधिकारियों का मानना है कि यह योजना सिर्फ बिजली बिजली देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे गांवों में शिक्षा, छोटे उद्योग और रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं. बिजली की उपलब्धता से गांवों में सुधार हो रहा है और विकास की रफ्तार तेज हो रही है.

Money Management Tips: 25,000 रुपये की नौकरी में कैसे बनाएं इमरजेंसी फंड? जानिए आसान हिसाब-किताब

Published at : 03 Jun 2026 06:11 PM (IST)
Tags :
MP Electricity MADHYA PRADESH Electricity Connection Scheme
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
MP Electricity Scheme: ₹5 में बिजली कनेक्शन! MP में 83 हजार लोगों को फायदा, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
₹5 में बिजली कनेक्शन! MP में 83 हजार लोगों को फायदा, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
यूटिलिटी
Train News: IRCTC या RailOne, रेल टिकट बुक करने के लिए कौन सा ऐप है बेस्ट? बुकिंग से पहले जानें जरूरी बात
IRCTC या RailOne, रेल टिकट बुक करने के लिए कौन सा ऐप है बेस्ट? बुकिंग से पहले जानें जरूरी बात
यूटिलिटी
ग्रेटर नोएडा में 10 जून से चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें! जानिए तय रूट और कितना लगेगा किराया?
ग्रेटर नोएडा में 10 जून से चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें! जानिए तय रूट और कितना लगेगा किराया?
यूटिलिटी
Aadhaar Card: खो गया आधार नंबर? घर बैठे मिनटों में ऐसे करें रिकवर, जानिए पूरा प्रोसेस
खो गया आधार नंबर? घर बैठे मिनटों में ऐसे करें रिकवर, जानिए पूरा प्रोसेस
Advertisement

वीडियोज

Malviya Nagar Restaurant Fire: मालवीय नगर से LIVE दर्दनाक तस्वीरें | Delhi Breaking News
Salman Khan के स्टारडम से लेकर Nepotism विवाद तक, Nikhil Dwivedi ने की बेबाक बात; Bobby Deol की भी जमकर तारीफ
May 2026 Car Sales Report: Tata vs Mahindra में कौन बना No.2? Nissan ने किया बड़ा धमाका! #autolive
Bengal Political Crisis: Mamata Banerjee में पार्टी में टूट क्यों? | Ritabrata Banerjee | Sandipan
Firing On Khan Sir Coaching Center: खान सर के कोचिंग पर हमले का VIDEO आया सामने! | Breaking | Patna
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बूंद-बूंद पानी के लिए पाकिस्तान कब हो जाएगा मोहताज? भारत के कदम पर जलमंत्री CR पाटिल ने खोला राज
बूंद-बूंद पानी के लिए पाकिस्तान कब हो जाएगा मोहताज? भारत के कदम पर जलमंत्री CR पाटिल ने खोला राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पश्चिम बंगाल में TMC की टूट पर BJP की पहली प्रतिक्रिया, कहा- ममता बनर्जी की निर्ममता से...
पश्चिम बंगाल में TMC की टूट पर BJP की पहली प्रतिक्रिया, कहा- ममता बनर्जी की निर्ममता से...
क्रिकेट
टेस्ट, वनडे और टी20... न्यूजीलैंड दौरे पर तीनों फॉर्मेट खेलेगी टीम इंडिया; BCCI ने जीरा किया शेड्यूल 
टेस्ट, वनडे और टी20... न्यूजीलैंड दौरे पर तीनों फॉर्मेट खेलेगी टीम इंडिया; शेड्यूल जारी
बॉलीवुड
Box Office Live: बुधवार को भी 'दृश्यम 3' दिखा रही पूरा दम, जानें- 'धुरंधर 2' से 'भूत बंगला' तक की 2 बजे तक की कमाई
Live: बुधवार को भी 'दृश्यम 3' दिखा रही पूरा दम, जानें-'धुरंधर 2' से 'भूत बंगला' तक की 2 बजे तक की कमाई
इंडिया
मालवीय नगर में 21 लोग जिंदा जले, राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बोले- 'तुरंत मदद करें'
मालवीय नगर में 21 लोग जिंदा जले, राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बोले- 'तुरंत मदद करें'
इंडिया
200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडिस और सुकेश पर आरोप तय, जल्द शुरू होगा ट्रायल
200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडिस और सुकेश पर आरोप तय, जल्द शुरू होगा ट्रायल
इंडिया
TMC Political Crisis Live: ममता के हाथ से गई TMC! ऋतब्रत बने नेता प्रतिपक्ष, कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम का इस्तीफा
Live: ममता के हाथ से गई TMC! ऋतब्रत बने नेता प्रतिपक्ष, कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम का इस्तीफा
शिक्षा
Explained: सरकार ने CBSE के चेयरमैन और सचिव को हटाया, OSM टेंडर की जांच के आदेश, इस मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?
CBSE के चेयरमैन और सचिव का ट्रांसफर, OSM टेंडर की जांच के आदेश, इस मामले में अब तक क्या हुआ?
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
Embed widget