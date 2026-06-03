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Train News: लेट हो गई कपल की ट्रेन, अब रेलवे ने भरा 69000 का जुर्माना, आप भी जानिए अपने अधिकार
Indian Railways: राजस्थान के रहने वाले एक कपल को ट्रेन के लेट होने पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. अब कोर्ट ने रेलवे को 69 हजार रुपए का हर्जाना भरने का आदेश दिया है.
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