हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीगैस सिलेंडर में कितनी बची है गैस, ऐसे कर सकते हैं पता

गैस सिलेंडर में कितनी बची है गैस, ऐसे कर सकते हैं पता

Gas Cylinder Using Tips: सिलेंडर में गैस कितनी बची है. यह जानना अब मुश्किल नहीं. कुछ चीजों को चेक करने से आप पहले ही समझ सकते हैं कि रिफिल की जरूरत कब पड़ने वाली है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 03 Mar 2026 11:33 AM (IST)
Preferred Sources

Gas Cylinder Using Tips: आज के वक्त में लगभग सभी घरों में खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है. यह रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन चुका है. लेकिन दिक्कत तब होती है जब रसोई में खाना बनाते समय अचानक गैस खत्म हो जाए. सुबह की भागदौड़ हो या घर में मेहमान आने वाले हों. ऐसी में लोगों के सामने मुश्किल खड़ी हो जाती है. 

कई लोग लोग अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि सिलेंडर में कितनी गैस बची है. जिस वजह से गैस अचानक खत्म हो जाती है. लेकिन अच्छी बात यह है कि बिना किसी मशीनके कुछ आसान तरीकों से आप घर बैठे यह पता कर सकते हैं कि एलपीजी सिलेंडर में कितनी गैस बची है. जान लें तरीकें.

गीले कपड़े से चेक करें

गीली कपड़े से गैस कितनी बची है यह पता करना अब पहले से काफी आसान और यह काफी भरोसेमंद तरीका माना जाता है. आपको बस एक साफ कपड़ा पानी में भिगोना है और उसे सिलेंडर के ऊपरी हिस्से से नीचे तक लपेट देना है. करीब एक या दो मिनट इंतजार करें और फिर कपड़ा हटा दें. अब सिलेंडर की सतह को ध्यान से देखें.

जहां तक नमी जल्दी सूख जाती है. वह हिस्सा आमतौर पर खाली होता है. जिस हिस्से में गैस भरी होती है. वहां ठंडक बनी रहती है और पानी देर से सूखता है. मतलब जहां गीलापन और ठंडक ज्यादा देर टिके समझ लीजिए वहां तक गैस मौजूद है. यह तरीका काफी आसान और काफी कारगर साबित होता है.

वजन से अंदाजा लगाएं

अगर घर में वेट मशीन है, तो आप थोड़ी और सटीक जानकारी हासिल कर सकते हैं. हर एलपीजी सिलेंडर पर उसका खाली वजन लिखा होता है. जिसे टेयर वेट कहा जाता है. पहले सिलेंडर को मशीन पर रखकर कुल वजन नोट करें. फिर उस वजन में से टेयर वेट घटा दें. जो आंकड़ा बचेग वही सिलेंडर में मौजूद गैस का वजन होगा. सामान्य घरेलू सिलेंडर में करीब 14.2 किलो गैस भरी जाती है. तो उसी आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गैस खर्च हो चुकी है और कितनी बची है.

फ्लेम के पता करें

कई बार सिलेंडर खुद भी बताने लगता है कि अब गैस खत्म होने वाली . अगर चूल्हे की लौ पहले जितनी तेज नहीं दिख रही. खाना सामान्य से ज्यादा समय ले रहा है या बीच बीच में फ्लेम कमजोर पड़ रही है. तो यह गैस कम होने का इशारा हो सकता है. हालांकि यह तरीका पूरी तरह सटीक नहीं है. लेकिन शुरुआती चेतावनी जरूर देता है. बेहतर यही है कि ऐसे संकेत मिलते ही नया सिलेंडर बुक कर दें.  जिससे अचानक परेशानी का सामना न करना पड़े.

यह भी पढ़ें: होली 2026 पर बाजार से नकली मावा तो नहीं ला रहे आप? ऐसे कर सकते हैं चेक

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read
Published at : 03 Mar 2026 11:30 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder Utility News LPG Gas
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
गैस सिलेंडर में कितनी बची है गैस, ऐसे कर सकते हैं पता
गैस सिलेंडर में कितनी बची है गैस, ऐसे कर सकते हैं पता
यूटिलिटी
बिना UAN नंबर के कैसे पता लगा सकते हैं PF बैलेंस? जान लीजिए तरीका
बिना UAN नंबर के कैसे पता लगा सकते हैं PF बैलेंस? जान लीजिए तरीका
यूटिलिटी
क्या दूसरे के खेतों में काम करने वाले किसानों को भी मिलता है किसान निधि का पैसा, जान लें नियम?
क्या दूसरे के खेतों में काम करने वाले किसानों को भी मिलता है किसान निधि का पैसा, जान लें नियम?
यूटिलिटी
क्या दुकान की छत पर भी लग सकता है सोलर पैनल, जानें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के नियम?
क्या दुकान की छत पर भी लग सकता है सोलर पैनल, जानें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के नियम?
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel-Iran War: 'हां मेरे दोस्त का फोन आया था और उन्होंने....', पीएम मोदी के कॉल पर बेंजामिन नेतन्याहू का जवाब
Israel-Iran War: 'हां मेरे दोस्त का फोन आया था और उन्होंने....', पीएम मोदी के कॉल पर बेंजामिन नेतन्याहू का जवाब
बिहार
बिहार में होली के बाद JDU में बड़े बदलाव की आहट! नीतीश कुमार के बेटे निशांत के लिए बन गया प्लान?
बिहार में होली के बाद JDU में बड़े बदलाव की आहट! नीतीश कुमार के बेटे निशांत के लिए बन गया प्लान?
विश्व
Afghanistan-Pakistan Tension: अफगानिस्तान-पाकिस्तान के बीच देर रात गोलीबारी! अफगान सेना बोली- हमारे कब्जे में 7 पोस्ट, 3 सैनिक मारे
अफगानिस्तान-पाकिस्तान के बीच देर रात गोलीबारी! अफगान सेना बोली- हमारे कब्जे में 7 पोस्ट, 3 सैनिक मारे
क्रिकेट
T20I में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रचा नया कीर्तिमान, रोहित शर्मा को छोड़ा पीछे
T20I में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रचा नया कीर्तिमान, रोहित शर्मा को छोड़ा पीछे
साउथ सिनेमा
शादी के बाद रश्मिका-विजय जीत रहे लोगों का दिल, अब तेलंगाना के 44 सरकारी स्कूलो को दिया ये बड़ा तोहफा
शादी के बाद रश्मिका-विजय जीत रहे लोगों का दिल, अब तेलंगाना के 44 सरकारी स्कूलो को दिया तोहफा
इंडिया
'ये तो AI से फैसला तैयार किया है...', किस जज पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, खूब सुनाया, अटॉर्नी जनरल और SG तुषार मेहता को भी भेज दिया नोटिस
'ये तो AI से फैसला तैयार किया है...', किस जज पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, खूब सुनाया, अटॉर्नी जनरल और SG तुषार मेहता को भी भेज दिया नोटिस
ट्रेंडिंग
'ट्रंप को वोट देने वाले हर शख्स से नफरत' अपने ही राष्ट्रपति पर भड़की यूएस सैनिक की पत्नी, वीडियो वायरल
'ट्रंप को वोट देने वाले हर शख्स से नफरत' अपने ही राष्ट्रपति पर भड़की यूएस सैनिक की पत्नी, वीडियो वायरल
यूटिलिटी
आयुष्मान कार्ड से किन बीमारियों का नहीं होता इलाज? जान लीजिए योजना के नियम
आयुष्मान कार्ड से किन बीमारियों का नहीं होता इलाज? जान लीजिए योजना के नियम
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget