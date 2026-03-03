गैस सिलेंडर में कितनी बची है गैस, ऐसे कर सकते हैं पता
Gas Cylinder Using Tips: सिलेंडर में गैस कितनी बची है. यह जानना अब मुश्किल नहीं. कुछ चीजों को चेक करने से आप पहले ही समझ सकते हैं कि रिफिल की जरूरत कब पड़ने वाली है.
Gas Cylinder Using Tips: आज के वक्त में लगभग सभी घरों में खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है. यह रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन चुका है. लेकिन दिक्कत तब होती है जब रसोई में खाना बनाते समय अचानक गैस खत्म हो जाए. सुबह की भागदौड़ हो या घर में मेहमान आने वाले हों. ऐसी में लोगों के सामने मुश्किल खड़ी हो जाती है.
कई लोग लोग अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि सिलेंडर में कितनी गैस बची है. जिस वजह से गैस अचानक खत्म हो जाती है. लेकिन अच्छी बात यह है कि बिना किसी मशीनके कुछ आसान तरीकों से आप घर बैठे यह पता कर सकते हैं कि एलपीजी सिलेंडर में कितनी गैस बची है. जान लें तरीकें.
गीले कपड़े से चेक करें
गीली कपड़े से गैस कितनी बची है यह पता करना अब पहले से काफी आसान और यह काफी भरोसेमंद तरीका माना जाता है. आपको बस एक साफ कपड़ा पानी में भिगोना है और उसे सिलेंडर के ऊपरी हिस्से से नीचे तक लपेट देना है. करीब एक या दो मिनट इंतजार करें और फिर कपड़ा हटा दें. अब सिलेंडर की सतह को ध्यान से देखें.
जहां तक नमी जल्दी सूख जाती है. वह हिस्सा आमतौर पर खाली होता है. जिस हिस्से में गैस भरी होती है. वहां ठंडक बनी रहती है और पानी देर से सूखता है. मतलब जहां गीलापन और ठंडक ज्यादा देर टिके समझ लीजिए वहां तक गैस मौजूद है. यह तरीका काफी आसान और काफी कारगर साबित होता है.
वजन से अंदाजा लगाएं
अगर घर में वेट मशीन है, तो आप थोड़ी और सटीक जानकारी हासिल कर सकते हैं. हर एलपीजी सिलेंडर पर उसका खाली वजन लिखा होता है. जिसे टेयर वेट कहा जाता है. पहले सिलेंडर को मशीन पर रखकर कुल वजन नोट करें. फिर उस वजन में से टेयर वेट घटा दें. जो आंकड़ा बचेग वही सिलेंडर में मौजूद गैस का वजन होगा. सामान्य घरेलू सिलेंडर में करीब 14.2 किलो गैस भरी जाती है. तो उसी आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गैस खर्च हो चुकी है और कितनी बची है.
फ्लेम के पता करें
कई बार सिलेंडर खुद भी बताने लगता है कि अब गैस खत्म होने वाली . अगर चूल्हे की लौ पहले जितनी तेज नहीं दिख रही. खाना सामान्य से ज्यादा समय ले रहा है या बीच बीच में फ्लेम कमजोर पड़ रही है. तो यह गैस कम होने का इशारा हो सकता है. हालांकि यह तरीका पूरी तरह सटीक नहीं है. लेकिन शुरुआती चेतावनी जरूर देता है. बेहतर यही है कि ऐसे संकेत मिलते ही नया सिलेंडर बुक कर दें. जिससे अचानक परेशानी का सामना न करना पड़े.
