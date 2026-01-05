Gas Cylinder Safety Tips: सर्दियों के मौसम में घर के अंदर ज्यादा समय बिताया जाता है और इसी वजह से गैस सिलेंडर का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है. ठंड में लोग दरवाजे खिड़कियां बंद रखते हैं, जिससे रसोई में हवा का प्रवाह कम हो जाता है. ऐसे हालात में गैस से जुड़ी छोटी लापरवाही भी बड़ी परेशानी बन सकती है.

कई बार गैस लीकेज, आग लगने या दम घुटने जैसी घटनाएं सामने आती हैं. इसलिए ठंड के मौसम में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है. जिससे आपका घर और परिवार दोनों सुरक्षित रह सकें.

किचन में वेंटिलेशन पर ध्यान दें

ठंड में भले ही बाहर की हवा ठंडी लगे लेकिन रसोई में सही वेंटिलेशन होना बेहद जरूरी है. खाना बनाते समय किचन की खिड़की या एग्जॉस्ट फैन जरूर चालू रखें. इसके अलावा गैस सिलेंडर को कभी भी बहुत ठंडी या बंद जगह में न रखें. सिलेंडर हमेशा सीधा और समतल जगह पर रखा होना चाहिए.

पाइप मुड़ा हुआ या ढीला न हो यह भी समय समय पर चेक करते रहें. अगर गैस की हल्की सी भी बदबू महसूस हो तो तुरंत चूल्हा बंद करें, रेगुलेटर हटाएं और दरवाजे खिड़कियां खोल दें. ऐसी सिचुएशन में लाइट या स्विच ऑन करने से बचना चाहिए. क्योंकि इससे चिंगारी लगने का खतरा बढ़ सकता है.

सेफ्टी चेक को न करें नजरअंदाज

गैस सिलेंडर के रेगुलेटर और पाइप को ठंड में रेगुलर चेक करना और भी जरूरी हो जाती है. पुराने या कटे फटे पाइप तुरंत बदलवा लें. क्योंकि ठंड में रबर सख्त होकर क्रैक हो सकता है. सिलेंडर से जुड़ा रेगुलेटर सही से लॉक है या नहीं, यह हर बार इस्तेमाल से पहले देख लें. गैस जलाने के लिए माचिस या लाइटर का ही इस्तेमाल करें.

मोबाइल या और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूर रहें. सिलेंडर के पास हीटर या अंगीठी रखना बेहद खतरनाक हो सकता है. इसके साथ ही गैस खत्म होने के बाद रेगुलेटर बंद करना आदत में शामिल करें. थोड़ी सी सतर्कता से ठंड के मौसम में बड़ी दुर्घटनाओं से आसानी से बचा जा सकता है.

