हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग‘रंग लगाने’ के नाम पर लड़कियों से छेड़छाड़, वृंदावन का वीडियो वायरल; भड़के यूजर्स

‘रंग लगाने’ के नाम पर लड़कियों से छेड़छाड़, वृंदावन का वीडियो वायरल; भड़के यूजर्स

मंदिरों में भजन-कीर्तन हो रहा है, सड़कों पर लोग एक-दूसरे को रंग लगा रहे हैं और हर तरफ उत्सव का माहौल है, लेकिन इस खुशियों भरे माहौल के बीच कुछ शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 28 Feb 2026 12:39 PM (IST)
Preferred Sources

ब्रज क्षेत्र में इन दिनों होली का उत्सव पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है. वृंदावन और बरसाना की गलियों में दूर-दूर से आए श्रद्धालु रंग और गुलाल के साथ त्योहार का आनंद ले रहे हैं. मंदिरों में भजन-कीर्तन हो रहा है, सड़कों पर लोग एक-दूसरे को रंग लगा रहे हैं और हर तरफ उत्सव का माहौल है, लेकिन इस खुशियों भरे माहौल के बीच कुछ ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. इन वीडियो में कुछ युवतियां होली के दौरान अपने साथ हुई बदसलूकी और असहज अनुभवों के बारे में बता रही हैं. 

क्या है वायरल वीडियो में?

वायरल वीडियो में एक युवती बताती है कि वह दर्शन के लिए वृंदावन आई थी. जब वह सड़क पार कर रही थी, तभी कुछ लड़के उसके आसपास आ गए. उन्होंने उसे आगे बढ़ने नहीं दिया और जबरदस्ती उसके चेहरे और पूरे शरीर पर रंग लगा दिया. युवती का कहना है कि उसकी आंखों में भी रंग डाल दिया गया, जिससे उसे तकलीफ हुई. लड़की ने वीडियो में नाराजगी जताते हुए कहा कि कुछ लोग जबरदस्ती रंग लगाकर ऐसे खुश होते हैं, जैसे उन्होंने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो. उसने सवाल उठाया कि क्या एक अकेली लड़की को रोककर उस पर रंग डालना ही बहादुरी है. वीडियो के अंत में उसने यह भी कहा कि अगर कुछ अच्छा करना है तो अपने परिवार और समाज के लिए करो, किसी को परेशान करके नहीं. 

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया. कई लोगों ने इस घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि त्योहार के नाम पर किसी को भी असहज या परेशान करना गलत है. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों की सही जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं कुछ लोगों का मानना है कि होली के त्योहार में भी मर्यादा और सहमति (कंसेंट) का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. बिना किसी की इच्छा के रंग लगाना गलत है, चाहे वह त्योहार ही क्यों न हो. इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या कुछ लोगों की गलत हरकतों की वजह से लड़कियों को धार्मिक या सांस्कृतिक स्थलों पर जाना बंद कर देना चाहिए. 

यह भी पढ़ें -  इलाहाबाद में भांग उतरने में कितने दिन लगते हैं? सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी की तो मौज में आ गए यूजर्स

Published at : 28 Feb 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
Vrindavan Barsana Holi Controversy Vrindavan Barsana Holi Controversy Barsana Holi Controversy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
‘रंग लगाने’ के नाम पर लड़कियों से छेड़छाड़, वृंदावन का वीडियो वायरल; भड़के यूजर्स
‘रंग लगाने’ के नाम पर लड़कियों से छेड़छाड़, वृंदावन का वीडियो वायरल; भड़के यूजर्स
ट्रेंडिंग
मुंबई में विदेशी महिला व्लॉगर से बदसलूकी, फोटो की जिद में 15 मिनट तक करते रहे पीछा, वीडियो वायरल
मुंबई में विदेशी महिला व्लॉगर से बदसलूकी, फोटो की जिद में 15 मिनट तक करते रहे पीछा, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
अहमदाबाद के CEO का अनोखा हायरिंग फैसला हुआ वायरल, करियर गैप के बावजूद दे दी नौकरी
अहमदाबाद के CEO का अनोखा हायरिंग फैसला हुआ वायरल, करियर गैप के बावजूद दे दी नौकरी
ट्रेंडिंग
डूब मरो लड़कों... गांव में दो लड़कियों का आपस में शादी का वीडियो वायरल, यूजर्स ले रहे मजे
डूब मरो लड़कों... गांव में दो लड़कियों का आपस में शादी का वीडियो वायरल, यूजर्स ले रहे मजे
Advertisement

वीडियोज

Devendra Fadnavis Full Interview: डिबेट के बीच किस मुद्दे पर भड़के फडणवीस? । Ideas Of India Summit
Delhi पुलिस पर भड़के JNU छात्र, कैंपस के बाहर भारी सुरक्षा तैनात! | Breaking | Santishree Pandit
Mahendra Singh Dhoni को Jharkhand हाउसिंग बोर्ड ने क्यों भेजा नोटिस? | Breaking | ABP News
JNU में छात्रों का फिर हंगामा, VC और दिल्ली पुलिस का फूंका पुतला | Breaking | Delhi | ABP News
Rahul Gandhi आज पंजाब दौरे पर, बरनाला में मनरेगा बचाओ, किसान बचाओ करेंगे महारैली | Punjab
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अफगानिस्तान की सरहद पर कई धमाके, पाकिस्तान का दावा- 'चार चौकियां की तबाह'
अफगानिस्तान की सरहद पर कई धमाके, पाकिस्तान का दावा- 'चार चौकियां की तबाह'
महाराष्ट्र
मुंबई में विदेशी महिला से 2 युवकों ने की छेड़छाड़, पीड़िता ने शेयर किया वीडियो तो दर्ज हुई FIR
मुंबई में विदेशी महिला से 2 युवकों ने की छेड़छाड़, पीड़िता ने शेयर किया वीडियो तो दर्ज हुई FIR
साउथ सिनेमा
थलपति विजय के चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत! तलाक से जोड़ा जा रहा नाम
थलपति विजय के चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत!
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
विश्व
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
विश्व
इजरायल हर साल 10 हजार भारतीयों को देगा नौकरी? PM मोदी और नेतन्याहू की बैठक में फैसला
इजरायल हर साल 10 हजार भारतीयों को देगा नौकरी? PM मोदी और नेतन्याहू की बैठक में फैसला
यूटिलिटी
होली के बाद या पहले, कब आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, जानें लेटेस्ट अपडेट
होली के बाद या पहले, कब आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, जानें लेटेस्ट अपडेट
जनरल नॉलेज
2 या 3 मार्च... पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस दिन होगी होली, वहां कैसे निकालते हैं मुहूर्त?
2 या 3 मार्च... पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस दिन होगी होली, वहां कैसे निकालते हैं मुहूर्त?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget