पार्किंग में खड़ी गाड़ी में स्क्रैच मार दें बच्चे, क्या तब भी मिल जाएगा इंश्योरेंस क्लेम?

Car Insurance Rules: आज के वक्त में लगभग सभी के पास कार होती है और अपनी कार सभी को बहुत पसंद होती है. लोग उसे सिर्फ सफर का जरिया नहीं ही बल्कि अपनी मेहनत की कमाई और स्टेटस का हिस्सा मानते हैं. कई बार जब लोग बाहर घूमने जा रहे हैं तो फिर अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर देते हैं.

ऐसे में जब पार्किंग में खड़ी गाड़ी पर अचानक स्क्रैच दिख जाए तो दिल खराब होना लाजमी है. कई बार यह स्क्रैच खेलते हुए बच्चों से लग जाते हैं. तब सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या ऐसी स्थिति में भी इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा या नहीं. चलिए आपको बताते हैं इस बारे में जानकारी

पार्किंग में बच्चों से लगे स्क्रैच पर क्लेम का नियम?

अगर आपकी कार पार्किंग में खड़ी थी और बच्चों की वजह से उस पर स्क्रैच आ गया तो आमतौर पर यह एक्सीडेंटल डैमेज माना जाता है. ऐसे मामलों में क्लेम मिलना इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कौन सा इंश्योरेंस है. अगर आपकी कार पर केवल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, तो स्क्रैच या बॉडी डैमेज के लिए कोई क्लेम नहीं मिलेगा. लेकिन अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव या बंपर टू बंपर पॉलिसी ली हुई है.

तो स्क्रैच का क्लेम किया जा सकता है. बच्चों की उम्र, उनकी इंटेंशन या गलती साबित करना जरूरी नहीं होता. इंश्योरेंस कंपनी के लिए यह मायने रखता है कि नुकसान अचानक और अनजाने में हुआ है. हालांकि बहुत हल्के स्क्रैच, जिनमें पेंट या बॉडी का खास नुकसान नहीं दिखता. उन्हें कई बार कंपनी वेयर एंड टियर मानकर खारिज भी कर सकती है.

क्लेम करते समय किन बातों का रखें ध्यान

अगर आप स्क्रैच का क्लेम करना चाहते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. सबसे पहले नुकसान की साफ फोटो तुरंत लें. ताकि बाद में कोई विवाद न हो. पार्किंग एरिया की फोटो भी रखें. जिससे यह साबित हो सके कि गाड़ी खड़ी थी. अगर स्क्रैच ज्यादा गहरा है या पेंट उतर गया है. तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जनरल डायरी या साधारण शिकायत दर्ज कराना फायदेमंद रहता है.

क्लेम करते वक्त सही जानकारी दें. झूठी कहानी या किसी बड़े एक्सीडेंट का दावा न करें. इसके साथ ही यह भी समझ लें कि क्लेम करने से आपका नो क्लेम बोनस खत्म हो सकता है. कई बार छोटे स्क्रैच के लिए जेब से खर्च करना ज्यादा समझदारी भरा फैसला होता है. इसलिए क्लेम से पहले रिपेयर कॉस्ट और बोनस के नुकसान का हिसाब जरूर लगाएं.

