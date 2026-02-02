अब गैस कनेक्शन ट्रांसफर करना हुआ बेहद आसान, जान लें पूरा प्रोसेस

Gas Connection Transfer: रसोई की सबसे जरूरी जरूरत LPG है. घर बदलते ही सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि गैस कनेक्शन कैसे शिफ्ट होगा. अच्छी बात यह है कि अब यह प्रोसेस पहले से काफी आसान हो चुकी है. चाहे आप उसी शहर में शिफ्ट कर रहे हों या दूसरे शहर जा रहे हों.

कुछ स्टेप फॉलो करके बिना नई लाइन में लगे कनेक्शन ट्रांसफर कराया जा सकता है. भारत में LPG यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ी है और इंडेन, एचपी, भारत गैस जैसी कंपनियों ने ट्रांसफर प्रक्रिया को आसान किया है. जान लीजिए गैस कनेक्शन ट्रांसफर करवाने के लिए कौनसे दस्तावेज होंगे जरूरी और क्या होगी इसके लिए पूरी प्रोसेस.

गैस कनेक्शन ट्रांसफर कराने का तरीका

अगर आप सेम सिटी में नया घर ले रहे हैं. तो गैस कनेक्शन ट्रांसफर करवाने की प्रोसेस काफी आसान है. सबसे पहले अपनी गैस एजेंसी को शिफ्टिंग की जानकारी दें. इसके साथ में गैस पासबुक ले जाना जरूरी है. तो साथ ही नए एड्रेस का प्रूफ जमा करें. अगर वही एजेंसी आपके नए इलाके को कवर करती है. तो कनेक्शन सीधे नए पते पर ट्रांसफर हो जाएगा. अगर वहां एजेंसी की कवरेज नहीं है. तो एजेंसी आपको ट्रांसफर टर्मिनेशन वाउचर देगी. जिसे आपको नई एजेंसी में जमा करना होता है. आपको बता दें कि एक ही ब्रांड का सिलेंडर इस्तेमाल करने पर आपको सिलेंडर या रेगुलेटर वापस नहीं करना पड़ता.

शहर के बाहर शिफ्ट होने पर क्या करें?

अगर आप दूसरे शहर जा रहे हैं. तो पहले अपनी मौजूदा एजेंसी पर जाकर कनेक्शन टर्मिनेट कराना होता है. इस दौरान सिलेंडर और जुड़ा सामान जमा करना पड़ता है. प्रोसेस पूरी होने पर आपको टर्मिनेशन वाउचर दिया जाता है और जमा की गई राशि का रिफंड भी मिल जाता है. इसके बाद नए शहर में उसी कंपनी या किसी दूसकी अधिकृत एजेंसी से नया कनेक्शन लेने के लिए यह वाउचर काम आता है. चाहें तो पुरानी एजेंसी से नए शहर की एजेंसी की जानकारी भी ले सकते हैं. जिससे प्रोसेस और आसान हो जाती है.

नया गैस कनेक्शन लेने की प्रोसेस

नया कनेक्शन लेने के लिए पहचान और एड्रेस के प्रूफ साथ रखें. जिनमें आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, रेंट एग्रीमेंट जैसे कागज काम आते हैं. इसके बाद इंडेन, एचपी या भारत गैस में से किसी एक कंपनी को चुनें. आप ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं या सीधे एजेंसी जाकर फॉर्म भर सकते हैं. दस्तावेज जमा करने के बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है. कीमत शहर और कंपनी के अनुसार बदलती रहती है. क्योंकि LPG दरें समय समय पर अपडेट होती हैं.

यह भी पढ़ें: क्या है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना, मनरेगा से 'जी राम जी' में बदली स्कीम से कितनी अलग?