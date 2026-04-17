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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीचेतावनी! 1 मिनट में लोन का वादा और फिर शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल, फेक लोन ऐप्स से बचें

चेतावनी! 1 मिनट में लोन का वादा और फिर शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल, फेक लोन ऐप्स से बचें

Fake Loan Scam: लोन स्कैम में फर्जी कॉल, मैसेज और ऐप्स के जरिए लोगों को फंसाकर उनसे पैसे वसूले जाते हैं, इसलिए बिना अप्लाई किए आए लोन ऑफर्स और अनजान लिंक से हमेशा सतर्क रहें. जानिए कुछ जरूरी जानकारी.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 17 Apr 2026 09:01 PM (IST)
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  • शिकार होने पर पैसे न दें, सबूत रखें, शिकायत करें।

Loan Scam Alert: साइबर फ्रॉड के केस दिन पर बढ़ ही रहे हैं. आजकल कई लोगों के पास ऐसे कॉल या फिर मैसेज आते हैं, जिनमें उनसे कहा जाता है कि उनका लोन अप्रूव हो गया है. जबकि उन्होंने कभी लोन के लिए अप्लाई ही नहीं किया होता है, लेकिन स्कैमर फ्रॉड ऐप्स, मैसेज और कॉल के जरिए लोगों को मानसिक दवाब में डालकर फंसाते हैं, जिसके बाद वह ब्लैकमेल करके उनसे सारे पैसे वसूल लेते हैं. ऐसे में आपको कुछ जरूरी बातों की जानकारी होना महत्वपूर्ण है.

जानिए क्या होता है लोन स्कैम?

बात करें लोन स्कैम कि तो इसमें नकली ऐप्स और मैसेज के जरिए लोगों को फंसाया जाता है. ये ऐप्स लोन देने का दावा करते हैं, लेकिन किसी भी लोन देने वाली कंपनियों के साथ जोड़े नहीं होते है. कई बार ये आपको APK फाइल डाउनलोड करने को कहते हैं और अगर आप ऐसा करते हो तो इससे आपका फोन और पर्सनल डेटा खतरे में पड़ सकता है. 

बिना मांगे लोन का मैसेज आए तो क्या करें?

काफी बार क्या होता है कई लोगों को WhatsApp या SMS पर मैसेज मिलता है. मैसेज में लिखा होता है कि उन्हें लोन मिल गया है, जिसके बाद स्कैमर उनसे पैसे वापस करने या फिर फीस देने के नाम पर ठगी करने लगते हैं.

स्कैमर लोगों को करते हैं ब्लैकमेल

इसकी जानकारी होना जरूरी है कि कुछ फ्रॉड ऐप्स आपके फोन के कॉन्टैक्ट्स, पर्सनल फोटो और फोन का डेटा निकाल लेते हैं, जिसके बाद वह इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल करके आपको डराते और ब्लैकमेल करते हैं, जिससे कई बार काफी लोग डरकर पैसे दे देते हैं.

यह होते हैं खतरे के संकेत जैसे...

  • अगर आपने लोन अप्लाई न किया हो और फिर भी मैसेज कॉल आए.
  • दूसरा किसी अनजान लिंक या फिर ऐप से APK डाउनलोड करने के लिए कहना.
  • किसी अनजान का OTP, UPI या बैंक खाते से जुड़े डिटेल्स मांगना.
  • बार-बार कॉल, मैसेज करके दबाव बनाना.

सबसे जरूरी बात ध्यान रखें कि असली बैंक और फाइनेंस कंपनी कभी भी OTP या फिर PIN नहीं मांगती है.

ऐसे करें बचाव

  • केवल Google Play Store या किसी आधिकारिक वेबसाइट से ही ऐप डाउनलोड करें.
  • भूलकर भी किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें.
  • OTP, पासवर्ड या बैंक जानकारी किसी के साथ शेयर न करें.
  • जब भी कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले उसके रिव्यू और परमिशन जरूर देखें.
  • साथ ही अपने बैंक अकाउंट और ट्रांजैक्शन पर नजर रखें.

अगर आप शिकार हो जाएं तो क्या करें?

  • याद रखें किसी भी हालत में पैसे न भेजें.
  • सारे सक्रीनशॉट, मैसेज और कॉल रिकॉर्ड सुरक्षित रखें.
  • सबसे पहले अपने बैंक या UPI प्रोवाइडर को जानकारी दें.
  • पासवर्ड बदलें और संदिग्ध या फिर अनजान नंबर ब्लॉक करें.
  • साइबर क्राइम पोर्टल या पुलिस में शिकायत दर्ज करें.

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Published at : 17 Apr 2026 09:01 PM (IST)
Tags :
Cyber Crime Utility News Fake Loan Apps
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