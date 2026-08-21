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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीRation Card: राशन कार्ड साथ नहीं है फिर भी मिलेगा अनाज, जानें क्या है नियम

Ration Card: राशन कार्ड साथ नहीं है फिर भी मिलेगा अनाज, जानें क्या है नियम

One Nation One Ration Card: अगर आप सरकारी राशन लेने दुकान पर जाते हैं, लेकिन आप राशन कार्ड घर पर ही छोड़ आते हैं तो ऐसे में क्या आपको अब राशन नहीं दिया जाएगा? जानिए क्या है नियम.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 21 Aug 2026 02:11 PM (IST)
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  • ePoS मशीन फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन से सत्यापन।

Ration Card Update: सरकार आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों के लिए जरूरी योजनाएं चलाती है. अगर आप भी सरकारी राशन का लाभ उठाते हैं तो यह खबर आपके काम की है. सोचिए, आप राशन की दुकान पर जाते हैं, लेकिन अपना राशन कार्ड ही घर पर भूल गए तो ऐसे में लोग परेशान हो सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बिना राशन कार्ड  साथ रखें भी राशन मिल सकता है अगर नहीं, तो अभी जान लीजिए. 

एक्स पोस्ट में दी जानकारी

दरअसल, सरकार ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई पात्र लाभार्थी राशन लेने दुकान पर जाता है और वह राशन कार्ड घर पर भूल जाता है तो ऐसी स्थिति में भी उसे राशन दिया जाएगा. इसके लिए लाभार्थी के आधार कार्ड की जरूरत होगी.

आधार से कैसे मिलेगा राशन?

कई बार लोग जल्दबाजी या फिर गलती से राशन कार्ड साथ लाना भूल जाते हैं तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है. अगर दुकान पर राशन कार्ड आपके पास नहीं हैं, तो भी आपको आधार के जरिए राशन दिया जा सकता है. ONORC यानी One Nation One Ration Card  सुविधा के तहत आधार की मदद से आपकी पहचान की जा सकती है. आधार डिटेल चेक करने के पीछे का मकसद होता है कि इससे यह पता चले कि आप राशन लेने के लिए पात्र हैं या नहीं? अगर सबकुछ सही रहता है तो आपका राशन दिया जाएगा. 

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आगे क्या किया जाता है?

इसके लिए सबसे पहले राशन की दुकान पर लगी ePoS मशीन की मदद से वेरिफिकेशन किया जाता है, जिसमें आपकी आंखों की आईरिस को स्कैन किया जाता है और फिंगरप्रिंट भी मिलाएं जाते हैं. इसके बाद सब सही मिलने पर राशन दिया जाता है. यानी अगर राशन कार्ड भूल भी जाते हैं, तभी भी ONORC सुविधा के तहत आपको राशन मिल सकता है. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 21 Aug 2026 02:09 PM (IST)
Tags :
Ration Card One Nation One Ration Card Utility News
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