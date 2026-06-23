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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीFASTag यूजर्स को झटका, इन हाईवे और एक्सप्रेसवे पर काम नहीं करेगा एनुअल पास, देना होगा पूरा टोल

FASTag यूजर्स को झटका, इन हाईवे और एक्सप्रेसवे पर काम नहीं करेगा एनुअल पास, देना होगा पूरा टोल

FASTag Rules: FASTag एनुअल पास यात्रियों के लिए परेशानी बन रहा है, क्योंकि कई हाईवे और एक्सप्रेसवे पर यह मान्य नहीं है. 3000 रुपए का यह पास 200 ट्रिप या एक साल तक वैलिड है.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 23 Jun 2026 12:55 PM (IST)
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FASTag Annual Pass: देश में टोल टैक्स को आसान बनाने के लिए लागू किया गया FASTag एनुअल पास अब यात्रियों के लिए परेशानी का वजह बनता दिखाई दे रहा है. 15 अगस्त 2025 से शुरू हुई एनुअल FASTag को लेकर काफी उम्मीद थी कि यह पूरे देश में यात्रा को आसान बनाने में मदद करेगा, लेकिन हकीकत इससे थोड़ी अलग है. देश के कई हाईवे और एक्सप्रेस पर यह पास मान्य नहीं होता, जिससे यात्रियों को वहां टोल टैक्स देना पड़ता है. 

FASTag एनुअल पास 1 साल तक के लिए वैलिड होता है, जिसके लिए करीब 3000 रुपए भुगतान करना होता है. यह पास 200 ट्रिप या फिर 1 साल तक वैलिड रहता है. यानी जो पहले पूरा हो जाए, वहीं इसकी मान्य मानी जाती है. 

किन रास्तों पर नहीं चलेगा FASTag एनुअल पास?

राज्य सरकारों द्वारा संचालित देश के कई हाईवे और एक्सप्रेस पर यह सुविधा शामिल नहीं हैं. 

  • अटल सेतु (गोवा)
  • मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे (महाराष्ट्र)
  • समृद्धि महामार्ग (महाराष्ट्र)
  • पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (उत्तर प्रदेश)
  • यमुना एक्सप्रेसवे (उत्तर प्रदेश)
  • बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे (उत्तर प्रदेश)
  • आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे (उत्तर प्रदेश)

इन सभी मार्गों पर टोल का संचालन राज्य या अलग प्राधिकरण के तहत होता है, इसलिए FASTag एनुअल पास यहां लागू नहीं होता.

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क्यों नहीं चलता यह पास इन रूट्स पर?

NHAI ने FASTag एनुअल पास को खासतौर पर राष्ट्रीय राजमार्गों और केंद्र सरकार के अधीन टोल प्लाजा के लिए तैयार किया है. जबकि राज्य सरकारों के एक्सप्रेसवे और स्थानीय प्रोजेक्ट अपनी अलग टोल प्रणाली के तहत आते हैं, इसलिए यह इन टोलों को कवर नहीं करती है. यही वजह है कि यह पास वहां मान्य नहीं है. 

टोल कैसे कटेगा जहां एनुअल पास नहीं चलेगा?

अक्सर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि जिन रास्तों पर यह पास काम नहीं करेगा, वहां टोल कैसे कटेगा. आज हम आपको बताते हैं कि जिन टोल प्लाजा पर यह पास मान्य नहीं है, वहां आपका सामान्य FASTag खाते से ही पैसे कटेंगे. यानी एनुअल पास होने के बावजूद आपको अपने FASTag अकाउंट में बैलेंस रखना बेहद जरूरी है.

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Published at : 23 Jun 2026 12:55 PM (IST)
Tags :
FASTag Fastag Rules Utility News FASTag Annual Pass Toll Tax Update
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