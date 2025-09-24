फेसबुक पर लड़का कर रहा लड़की बनकर चैट, फ्रॉड होने से पहले कैसे पहचानें

Facebook Fake Profile: आजकल सोशल मीडिया पर लोगों से बातचीत करना बेहद आसान हो गया है. खासकर फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर हर दिन लाखों नए लोग एक-दूसरे से जुड़ते हैं. लेकिन इसी का फायदा कुछ लोग गलत तरीके से उठाते हैं. कई बार लड़के खुद को लड़की बनाकर चैट करने लगते हैं. शुरुआत में वह दोस्ताना बातें करते हैं और धीरे-धीरे भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं.

ऐसे मामलों में असली पहचान छिपाकर फ्रॉड करना आम बात हो गई है. अगर आप सावधान न रहें तो पैसों की ठगी या मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इस तरह के कई केस देखने को मिल चुके हैं. इसलिए ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पर बातचीत करते समय सतर्क रहें. अगर कोई लड़का आपसे लड़की की प्रोफाइल बनाकर बात कर रहा है तो इस तरह पहचानें.

फेसबुक पर ऐसे पता करें फेक प्रोफाइल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर आजकल बहुत से लोग लोगों को फंसाने के लिए फर्जी प्रोफाइल बनाकर चैटिंग करते हैं. अगर कोई लड़का अचानक बहुत ज्यादा पर्सनल सवाल पूछने लगे या जल्द ही नज़दीकी बढ़ाने लगे. तो यह पहला संकेत हो सकता है. इसके अलावा अक्सर देखा जाता है कि नकली प्रोफाइल वाली आईडी पर बहुत कम पोस्ट होते हैं. या सारी तस्वीरें किसी और की लगाई गई लगती हैं.

इसके अलावा आपको चैटिंग के दौरान उनकी लैंग्वेज भी अलग तरीके से नजर आएगी. लड़की बनकर चैट करने वाले लड़के की बातचीत में कई बार टोन मेल नहीं खाती. ऐसे अकाउंट्स अक्सर वीडियो कॉल या वॉइस कॉल से बचते हैं और बहाने बनाते रहते हैं. इसलिए सामने वाले की प्रोफाइल डिटेल्स, फ्रेंड लिस्ट और पुरानी एक्टिविटी ज़रूर चेक करें. इससे आप पता कर सकते हैं.

फ्रॉड से बचने के लिए क्या करें?

जब किसी लड़की से फेसबुक पर बात करेंगे. तो कभी भी वह आपसे आप भी पर्सनल डीटेल्स नहीं मांगेगी. फर्जी आईडी बनाकर ही लोग ऐसा करते हैं. अगर कोई ऐसा करें तो समझ जाइए फर्जी है और कभी भी ऐसी जानकारी नहीं देनी. लड़की की आईडी चलाने वाला फर्जी लड़का कुछ दिन बात करने के बाद आपसे पैसों की मांग करेगा.

ऐसे में आपके भावनाओं में बहना नहीं है. समझ जाना है कि वह फर्जी है और उसे तुरंत ब्लॉक करना है और उसकी प्रोफाइल को फेसबुक पर रिपोर्ट भी कर देना है. अगर आपने कुछ जानकारी या कुछ पैसे दे दिए हैं तो फिर आपको साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज करवाने की जरूरत है.

