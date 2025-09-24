उज्ज्वला योजना में 25 लाख महिलाओं को मिलेगा फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन, ऐसे करें आवेदन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीउज्ज्वला योजना में 25 लाख महिलाओं को मिलेगा फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन, ऐसे करें आवेदन

GST के बाद अब भारत सरकार ने गरीब महिलाओं को Ujjwala Yojana 2.0 का बड़ा तोहफा दिया है. ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि किस तरह आप कर सकते हैं इसके लिए अप्लाई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 24 Sep 2025 10:05 AM (IST)
Preferred Sources

GST के बाद अब भारत सरकार ने गरीब महिलाओं को दिया एक नया तोहफा. बीते सोमवार को पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब 25 लाख गरीब महिलाओं को सरकार अतिरिक्त फ्री एलपीजी कनेक्शन देगी. इस योजना के तहत भारत सरकार अब कुल 10.58 करोड़ लोगों को एलपीजी की सुविधा मुहैया करा चुकी है. 2021 के बाद से ये काम और भी तेजी से हो रहा है. ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि किस तरह आप कर सकते हैं इसके लिए अप्लाई. 

अप्लाई करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में अप्लाई करने के लिए आपको पास नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स होना बेहद जरूरी है -

  • महिला बैनिफिशरी का आधार कार्ड (ई केवाईसी)
  • बीपीएल राशन कार्ड / गरीबी रेखा से जुड़ा प्रमाण पत्र
  •  बैंक पासबुक / खाता नंबर
  •  पासपोर्ट साइज फोटो
  •  आवासीय प्रमाण पत्र (राशन कार्ड / वोटर ID आदि) 

कैसे करें अप्लाई?

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 में आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं. इसमें अप्लाई करने के लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने हैं.

ऑनलाइन कैसे करें अप्लाई?

  • ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको सबसे पहले अपनी एलपीजी कंपनी (जैसे - इंडेन) की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना है.
  • इसके बाद वहां जाकर New Ujjwala Yojana 2.0 के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
  • फिर आपके सामने एक एप्लिकेशन फॉर्म खुलेगा. उस एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी जरूरी डीटेल्स भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
  • इसके बाद सबमिट पर क्लिक करें. फॉर्म सबमिट करने के बाद इसे डाउनलोड करें और सभी डॉक्यूमेंट की कॉपी नजदीकी गैस डीलर के पास जमा करें.
  • 10-15 दिन के बाद आपके घर पर फ्री गैस चूल्हा और सिलेंडर का इंस्टॉलेशन किया जाएगा.

ऑफलाइन अप्लाई करने का तरीका

  • ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपना गैस एजेंसी जाकर उज्ज्वला योजना का एप्लीकेशन फॉर्म लें.
  • इसके बाद उसमें अपना नाम, पता, आधार कार्ड नंबर, परिवार के अन्य सदस्यों की जानकारी, बैंक खाता नंबर, बीपीएल कार्ड/राशन कार्ड नंबर भरें.
  • फिर इस फॉर्म को नजदीकी गैस एजेंसी में जाकर जमा कर दें.
  • इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपके घर पर एलपीजी कनेक्शन मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा. 

Published at : 24 Sep 2025 10:03 AM (IST)
Tags :
Ujjwala Yojana 2.0 Pm Ujjwala Yojana 2.0 Free Gas Connection Scheme Ujjwala Yojna Free Gas Cylinder
