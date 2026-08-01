SBI की 'हर घर लखपति' स्कीम में निवेश कर बनाएं लाखों का फंड, जानें पूरी डिटेल

SBI Har Ghar Lakhpati Scheme: अगर आप भी हर महीने छोटी-छोटी रकम बचाकर भविष्य के लिए एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की 'हर घर लखपति' योजना आपके बेहद काम आ सकती है. यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो हर महीने एक निश्चित रकम बचाकर सुरक्षित निवेश के जरिए एक तय रकम पाना चाहते हैं. इसकी सबसे खास बात यह है कि इस योजना में बाजार के उतार-चढ़ाव का कोई जोखिम नहीं होता और मैच्योरिटी पर तय लक्ष्य के मुताबिक रकम मिलती है.

दरअसल, यह स्कीम बेसिकली SBI की रिकरिंग डिपॉजिट (RD) योजना का एक लक्ष्य-आधारित स्वरूप है. इसमें आप अपनी जरूरत के मुताबिक अवधि चुनकर नियमित निवेश कर सकते हैं और तय समय पर 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा का फंड तैयार कर सकते हैं. क्योंकि यह सरकारी बैंक की योजना है, इसलिए इसमें निवेश को काफी महफूज माना जाता है.

क्या है 'हर घर लखपति' योजना?

SBI की हर घर लखपति योजना एक खास RD स्कीम है, जिसमें आप हर महीने एक तय रकम जमा कर सकते हैं. निवेश की अवधि पूरी होने पर आपको तय नियमों के मुताबिक एकमुश्त रकम मिलेगी. इस स्कीम में आप अपने जरूरत के मुताबिक 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये या इससे ज्यादा का फंड भी बना सकते हैं.

कितनी अवधि के लिए कर सकते हैं निवेश?

3 साल से 10 साल तक की अवधि चुन सकते हैं.

आपकी अवधि जितनी लंबी होगी, मासिक निवेश उतना ही कम हो सकता है.

ब्याज दर और अवधि के आधार पर मासिक किस्त तय होती है.

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कैसे खोलें खाता?

हर घर लखपति योजना में निवेश ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जाता है.

ऑनलाइन तरीका

आप SBI YONO ऐप या नेट बैंकिंग (Net Banking) के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

इसके लिए आपको Deposits सेक्शन में जाकर हर घर लखपति ऑप्शन चुनना होगा.

ऑफलाइन तरीका

नजदीकी SBI शाखा में जाकर फॉर्म भर सकते हैं.

किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?

आधार कार्ड

पैन कार्ड

पासपोर्ट साइज फोटो

SBI सेविंग्स अकाउंट

ब्याज दर और सीनियर सिटीजन्स को लाभ

SBI इस योजना पर अपनी सामान्य RD के बराबर ब्याज देता है. हालांकि, ब्याज की गणना कंपाउंडिंग के आधार पर की जाती है, जिससे आपको लंबे समय बेहतर रिटर्न मिल सकता है.

सामान्य ग्राहकों को अवधि के मुताबिक करीब 6.50% से 6.75% तक ब्याज दर का लाभ मिल सकता है.

वहीं, वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त 0.50% ब्याज का फायदा मिलता है.

ब्याज की गणना तिमाही आधार पर कंपाउंड होता है, जिससे निवेश काफी तेजी से आगे बढ़ता है.

किसके लिए है यह योजना?

SBI की 'हर घर लखपति' योजना उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है जो बिना जोखिम के नियमित बचत करना चाहते हैं और भविष्य के लिए एक बड़ा फंड तैयार करना लक्ष्य रखते हैं.

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