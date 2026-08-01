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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPF क्लेम पर बड़ा अपडेट, अब 24 से 48 घंटे में मिल सकता है PF का पैसा

PF क्लेम पर बड़ा अपडेट, अब 24 से 48 घंटे में मिल सकता है PF का पैसा

PF Withdrawal: EPFO ने PF क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया को तेज और डिजिटल बनाया है. आइए जानते हैं नए सिस्टम से सदस्यों को ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग के जरिए जल्द भुगतान कैसे मिलेगा.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 01 Aug 2026 05:34 PM (IST)
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EPFO Claim Settlement: अगर आप भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य हैं और अपने PF खाते से पैसे निकालने की बारे में सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है. अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपनी क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को पहले के मुकाबले ज्यादा तेज और डिजिटल बना दिया है, जिससे अब PF क्लेम के लिए आपको लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 

EPFO के सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (CPFC) रमेश कृष्णमूर्ति के मुताबिक, संगठन ने क्लेम सेटलमेंट से जुड़ा अधिकांश लंबित काम का निपटारा कर लिया है.  नए सिस्टम के जरिए अब बड़ी संख्या में क्लेम ऑटोमेटिक तरीके से प्रोसेस हो रहे हैं, जिससे सदस्यों को जल्द पेमेंट मिलने की उम्मीद है.

अब कितना जल्दी मिलेगा PF का पैसा?

EPFO का दावा है कि वर्तमान में करीब 90% क्लेम अब ऑटो-सेटलमेंट सिस्टम के जरिए निपटाए जा रहे हैं. ऐसे में कई मामलों में क्लेम उसी दिन मंजूर हो सकता है, जबकि ज्यादातर सदस्यों का निपटारा एक से दो दिन के भीतर किया जा सकता है.

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नयी व्यवस्था से क्या होगा फायदा?

  • क्लेम प्रोसेसिंग में लगने वाला समय अब पहले से कम होगा.
  • अब EPFO सदस्यों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.
  • ऑनलाइन प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान और तेज होगी.
  • इमरजेंसी में जल्द पैसा मिल सकता है.

UPI के जरिए भी मिलेगा पेमेंट 

EPFO जल्द ही भीम (BHIM) ऐप के जरिए PF क्लेम पेमेंट की सुविधा शुरू करने की तैयारी में है. इसके  लागू होने के बाद अब क्लेम की रकम सीधे आपके UPI से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी. संगठन का कहना है कि यह सुविधा आने वाले कुछ हफ्तों में शुरू की जा सकती है.

क्या है सबसे बड़ा फायदा?

  • अब क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा तेज होगी.
  • अधिकांश मामलों में 24 से 48 घंटे के अंदर पेमेंट मिलने की उम्मीद है.
  • भविष्य में UPI के जरिए सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर किया जा सकेगा.
  • अब PF निकालने के लिए हफ्तों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 01 Aug 2026 05:34 PM (IST)
Tags :
Utility News EPFO PF Withdrawal EPFO Claim Settlement
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