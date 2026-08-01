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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली वालों की प्रॉपर्टी हो सकती है सील, जल्दी भर दें पानी का बिल, DJB का अलर्ट

दिल्ली वालों की प्रॉपर्टी हो सकती है सील, जल्दी भर दें पानी का बिल, DJB का अलर्ट

Delhi Water Bill: दिल्ली वालों के लिए जरूरी खबर है. अगर आपने 15 अगस्त 2026 तक पानी का बकाया बिल नहीं भरा तो दिल्ली जल बोर्ड आपके खिलाफ सख्त कदम उठा सकता है. जानिए पूरी बात.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 01 Aug 2026 05:05 PM (IST)
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  • हालांकि, समय पर भुगतान पर 70% सरचार्ज माफी भी मिलेगी।

Delhi Water Bill: क्या आपका भी घर दिल्ली में है और आपने अभी तक पानी का बिल नहीं जमा किया है तो यह खबर आपके काम की है. अक्सर लोग पानी का बिल भरने में लापरवाही कर देते हैं और यह सोचकर टाल देते हैं कि बाद में भर देंगे, लेकिन इसी चक्कर में बिल भरना ही भूल जाते हैं.

अगर आपने भी पानी का बिल नहीं भरा है तो आपको बड़ी परेशानी हो सकती है. अब ऐसे लोगों के खिलाफ दिल्ली जल बोर्ड ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है, जिन लोगों का पानी का बिल लंबे समय से बकाया है. इतना ही नहीं, अगर समय सीमा के अंदर पानी का बिल नहीं भरा गया तो ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी तक सील की जा सकती है.

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दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों को नोटिस भेजा

दरअसल, दिल्ली जल बोर्ड ने ऐसे 1000 से ज्यादा कॉमर्शियल यूजर्स की पहचान की है. इन लोगों पर 25 लाख रुपये या उससे ज्यादा का पानी का बिल बकाया है, जिसके बाद अब इन सभी लोगों को नोटिस भेजकर बिल का भुगतान करने के लिए कहा गया है.  समय सीमा के बाद लोगों को दिक्कत हो सकती है.

दिल्ली के सभी लोगों के खिलाफ होगी कार्रवाई?

अगर आपके भी मन में यह सवाल है कि क्या ये कार्रवाई दिल्ली में रहने वाले सभी लोगों के खिलाफ होगी? तो इसका जवाब है नहीं. यह कार्रवाई केवल कॉमर्शियल प्रॉपर्टी मालिकों के लिए है, जिनका बिल 25 लाख या उससे ज्यादा का बकाया है.

समय पर नहीं भरा बिल तो प्रॉपर्टी होगी सील

जल मंत्री परवेश साहिब सिंह के मुताबिक, अगर 15 अगस्त 2026 तक पानी का बकाया बिल नहीं भरा जाता है तो दिल्ली जल बोर्ड सख्त कानूनी कार्रवाई कर सकता है. इतना ही नहीं, बल्कि बिल जमा न करने वाले लोगों की प्रॉपर्टी को अटैच या सील किया जा सकता है. 

सरकार ने लोगों को दी राहत

सरकार लेट पेमेंट सरचार्ज माफी योजना भी चला रही है, जिसके तहत 15 अगस्त तक पानी के बिल का भुगतान करने पर सरचार्ज में 70 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है. अगर आपने अभी तक अपना पानी का बिल नहीं भरा है और आपके घर इससे जुड़ा नोटिस भी आ गया है तो बिना समय गंवाएं जल्दी बिल का भुगतान करें. समय पर बिल भुगतान न करने पर सख्त कदम उठाए जा सकते हैं.

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ऑनलाइन चेक कर सकते हैं पानी का बिल

  • इसके लिए सबसे पहले आप दिल्ली जल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • इसके बाद आपको View/Print Latest Bill का ऑप्शन दिखाई देगा.
  • उस पर जाने के बाद KNO( Consumer Number) दर्ज करें.
  • इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज करें.
  • फिर  View Bill पर क्लिक करें.
  • अब आपको बकाया बिल की सारी जानकारी नजर आएगी.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 01 Aug 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
Delhi Jal Board Water Bill Utility News Parvesh Sahib Singh
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