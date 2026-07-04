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हिंदी न्यूज़मूवी रिव्यूमनोरंजनSatluj Review: Diljit Dosanjh की ये फिल्म आपका दिल चीर देगी, पंजाब का दर्द आपको अंदर तक परेशान करेगा

Satluj Review: Diljit Dosanjh की ये फिल्म आपका दिल चीर देगी, पंजाब का दर्द आपको अंदर तक परेशान करेगा

Satluj Review: दिलजीत दोसांझ और अर्जुन रामपाल की फिल्म 'सतलुज' ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है. फिल्म देखने से पहले आइए इसका रिव्यू जान लीजिए.

Written By : अमित भाटिया |  Updated at : 04 Jul 2026 11:35 AM (IST)
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Diljit Dosanjh की फिल्म Punjab 95 बहुत वक्त से अटकी पड़ी थी, जिसके कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट की वजह से इसे रिलीज नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब आखिरकार ये फिल्म रिलीज हो गई है, फिल्म का नाम बदल दिया गया है, Satluj. ये फिल्म ZEE5 पर आई है और ये फिल्म आपके होश उड़ा देगी. इस फिल्म को देखते हुए आप परेशान होंगे. इस फिल्म को देखते हुए आपके आँसू निकलेंगे और इस फिल्म को देखते हुए आपको महसूस होगा कि क्या वाकई में ऐसा कुछ पंजाब में हुआ था.

कहानी - ये कहानी है 1995 के पंजाब की. जब बैंक में काम करने वाले Jaswant Singh का एक रिश्तेदार गायब हो जाता है. Jaswant Singh शिकायत दर्ज करवाते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं. फिर जब वो पता करते हैं तो जो सच सामने आता है वो होश उड़ा देता है पता चलता है कि पंजाब पुलिस आतंकवाद खत्म करने के नाम पर बेगुनाहों को मार रही है. 25,000 लोगों को मारा जा चुका है. Jaswant Singh आवाज उठाते हैं, वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बन जाते हैं और फिर जो होता है, वो दहला देगा.

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कैसी है फिल्म - ये एक दिल दहला देने वाली फिल्म है. ये एक ऐसी फिल्म है जिसे देखकर आप परेशान जरूर होंगे. ये एक ऐसी फिल्म है जिसे देखकर पंजाब के लोग जो महसूस करेंगे, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता. ये फिल्म 2 घंटे 45 मिनट की है, लेकिन एक सेकेंड के लिए आपको नहीं लगेगा कि फिल्म लंबी है. आप पंजाब के दर्द को, पंजाब के लोगों के दर्द को स्क्रीन पर महसूस करेंगे. जब एक पुलिस वाला एक मां से कहता है कि, 'अक्कड़-बक्कड़ खेलता हूं, जिस हाथ में बंदूक आएगी वो तय करेगा कि तेरा बेटा मरेगा या नहीं'. तो आपको उस पुलिस वाले पर बहुत गुस्सा आता है, जिस तरह से लोगों को मारा जाता है, वो आपको चौंका देगा, रुला देगा.

Diljit Dosanjh के टॉर्चर वाले सीन आपको अंदर तक परेशान करेंगे, इस फिल्म की सेटिंग कमाल की है. आपको ऐसा लगेगा कि आप 1995 के पंजाब में पहुंच गए हैं. बैकग्राउंड स्कोर जिस तरह से चलता है, बैकग्राउंड में जिस तरह से "कुर्बानी" चलती है, वो आपको कुछ अलग महसूस कराएगी. ये फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये फिल्म पंजाब के लोगों का वो दर्द है जो सामने नहीं आ पा रहा था. इस फिल्म पर खूब कंट्रोवर्सी हुई, इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जा रहा था, लेकिन अब आखिरकार ये फिल्म ZEE5 पर आ गई है और ये एक देखने लायक फिल्म है. ये एक ऐसी फिल्म है जिसे जरूर देखा जाना चाहिए. चाहे आपकी राय कुछ भी हो, लेकिन इस तरह का सिनेमा जब बनता है तो उसे कम से कम एक मौका जरूर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक इस तरह के सिनेमा को मौका नहीं दिया जाएगा, फिल्ममेकर इस तरह की फिल्में बनाने का जोखिम नहीं उठाएंगे.

एक्टिंग -Diljit Dosanjh ने अपने करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है. इससे आगे शायद ही Diljit जा पाएं. Diljit आपको जो महसूस करा जाते हैं, वो शब्दों में बयान किया ही नहीं जा सकता. Diljit के टॉर्चर वाले सीन, उनके परिवार के साथ वाले सीन, लोगों के लिए आवाज उठाने वाले सीन, हर एक फ्रेम में Diljit बहुत कुछ कह जाते हैं, Suvinder Vicky, Surjit Singh Sugga नाम के पुलिस वाले के किरदार में हैं और वो इतने खूंखार हैं कि आपको उन पर गुस्सा आएगा और यही उनके किरदार की कामयाबी है. Geetika Vidya Ohlyan, Diljit Dosanjh की पत्नी के किरदार में हैं और उनका काम कमाल है. Arjun Rampal, CBI ऑफिसर बने हैं और उन्होंने बहुत जबरदस्त एक्टिंग की है. Rahul Mittra, इंस्पेक्टर के रोल में इम्प्रेस करते हैं. Jagjeet Sandhu ने Kuljeet Singh नाम के शख्स का किरदार निभाया है. ये बहुत अहम किरदार है और Jagjeet ने इसमें कमाल का काम किया है. Kamaljit Singh, DGP Bitta के किरदार में जमते हैं.

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राइटिंग और डायरेक्शन- इस फिल्म को लिखा है Niren Bhatt, Honey Trehan और Maitrey Utsav ने. राइटिंग इस फिल्म की जान है. इस फिल्म में जिस तरह से चीजें दिखाई गई हैं, उससे पता चलता है कि इनकी रिसर्च बहुत जबरदस्त रही है और इन्होंने फिल्म सिर्फ हवा में नहीं बना दी है. Honey Trehan का Direction बहुत अच्छा है. Honey ने एक उदाहरण सेट किया है कि Direction किया कैसे जाता है.

कुल मिलाकर, ये फिल्म हर हाल में देखिए.

रेटिंग - 4 स्टार्स

Published at : 04 Jul 2026 11:35 AM (IST)
Tags :
Satluj Diljit Dosnajh
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