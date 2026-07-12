INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEPFO Update 2026: UPI से PF निकासी के नियम बदले, जानिए कितना पैसा निकाल सकेंगे

EPFO Update 2026: UPI से PF निकासी के नियम बदले, जानिए कितना पैसा निकाल सकेंगे

UPI PF Withdrawal: EPFO ने PF सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए कई बदलाव किए हैं. UPI से PF निकासी की सुविधा अभी शुरू नहीं हुई है, जबकि नए नियमों के तहत निकासी सीमा निर्धारित की गई है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 12 Jul 2026 02:39 PM (IST)
Preferred Sources

EPF Scheme 2026: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने करोड़ों कर्मचारियों के लिए पीएफ सिस्टम को पहले के मुकाबले आसान और डिजिटल बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है. EPF Scheme 2026 और हालिया सॉफ्टवेयर अपग्रेड के तहत पीएफ क्लेम, एडवांस निकासी और ऑनलाइन सेवाओं में कई तरह के बदलाव किए गए है. इसके साथ ही अब आप UPI और PF-इनेबल्ड ATM के जरिए रकम निकाल सकते हैं. 

हालांकि, UPI के जरिए PF निकालने की सुविधा अभी शुरू नहीं की गई है. EPFO की तरफ से इसकी लॉन्च डेट का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि नए नियमों के तहत 1 लाख रुपये के PF बैलेंस पर कितनी रकम निकाल सकते हैं.

PF एडवांस निकासी के नियम हुए आसान

EPFO ने आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) के नियमों को पहली के मुकाबले काफी आसान बना दिया गया है. पहले जहां कई तरह श्रेणियां इनमें शामिल थीं, उन्हें अब तीन प्रमुख श्रेणियों में बांट दिया गया है. 

Loan News: 350 रुपए की प्रोसेसिंग फीस पर मिलेगा 500000 का लोन? मुद्रा योजना पर सरकार ने क्या कहा?

  • घर या मकान से जुड़े खर्च
  • विशेष परिस्थितियां
  • बीमारी, शादी और उच्च शिक्षा जैसी जरूरी जरूरतें

ऐसे में अब आप कम से कम 12 महीने तक EPF से जुड़े रहने के बाद एडवांस के लिए आवेदन कर सकते हैं.

1 लाख रुपये पर कितना निकाल सकेंगे?

नए डिजिटल सिस्टम के तहत अब आप आसानी से यह देख सकते हैं कि किस श्रेणी में कितनी रकम निकाल सकते हैं. अगर आप नौकरी छोड़ देते हैं या आपकी छंटनी हो जाती है, तो आप अपने पीएफ बैलेंस का 75,000 रुपये तक निकाल सकते हैं. उदाहरण के तौर पर अगर आपके खाते में 1 लाख रुपये जमा हैं तो आप नियमों के मुताबिक 75% यानी 75,000 रुपये तक निकाल सकेंगे. 

इसके अलावा ऑटो-क्लेम सेटलमेंट की सीमा भी बढ़ाकर 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये कर दी गई है. अगर आपका KYC पूरी तरह अपडेट है, तो क्लेम का निपटारा बिना मैनुअल साइन के तेजी से हो सकती है.

NPS Retirement: 3 करोड़ रुपये का फंड बनने पर हर महीने कितनी मिलेगी पेंशन? जानें पूरा कैलकुलेशन

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 12 Jul 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
Provident Fund Utility News EPFO EPF Scheme 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
EPFO Update 2026: UPI से PF निकासी के नियम बदले, जानिए कितना पैसा निकाल सकेंगे
EPFO Update 2026: UPI से PF निकासी के नियम बदले, जानिए कितना पैसा निकाल सकेंगे
यूटिलिटी
NPS Retirement: 3 करोड़ रुपये का फंड बनने पर हर महीने कितनी मिलेगी पेंशन? जानें पूरा कैलकुलेशन
NPS Retirement: 3 करोड़ रुपये का फंड बनने पर हर महीने कितनी मिलेगी पेंशन? जानें पूरा कैलकुलेशन
यूटिलिटी
Loan News: 350 रुपए की प्रोसेसिंग फीस पर मिलेगा 500000 का लोन? मुद्रा योजना पर सरकार ने क्या कहा?
350 रुपए की प्रोसेसिंग फीस पर मिलेगा 500000 का लोन? मुद्रा योजना पर सरकार ने क्या कहा?
यूटिलिटी
रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, रेलवे ने बढ़ाई 20 समर स्पेशल ट्रेनों की अवधि, अब अगस्त तक मिलेगा कन्फर्म टिकट
रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, रेलवे ने बढ़ाई 20 समर स्पेशल ट्रेनों की अवधि, अब अगस्त तक मिलेगा कन्फर्म टिकट
Advertisement

वीडियोज

लाचार पिता के सामने बीच सड़क पर बेटी से छेड़खानी
Sairab: 😯Tinni ने मां पर फिर उठाए सवाल, Nayanika को गलत समझ रही टिनी की एंट्री से बढ़ा ड्रामा। #sbs
Bollywood News: आमिर खान की तीसरी शादी की अफवाहों पर मचा बवाल, भड़का बजरंग दल (11.07.26)
Yash और Kiara Advani की केमिस्ट्री पर उठे सवाल
Sansani | Meerut News: खबरदार...मैं खाकी वाला हूं ! | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की धौंस को भारत ने दिखाया ठेंगा, जून में रूस से खरीदा रिकॉर्ड कच्चा तेल, बना दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर
ट्रंप की धौंस को भारत ने दिखाया ठेंगा, जून में रूस से खरीदा रिकॉर्ड तेल, बना दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'इतनी गुलामी मत कीजिए', ED-CBI के अधिकारियों को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कसा तंज
'इतनी गुलामी मत कीजिए', ED-CBI के अधिकारियों को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कसा तंज
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सांसद लिंडसे ग्राहम का निधन, रूसी तेल खरीद को लेकर भारत को दी थी धमकी
डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सांसद लिंडसे ग्राहम का निधन, रूसी तेल खरीद को लेकर भारत को दी थी धमकी
क्रिकेट
IND vs ENG 1st ODI Date, Time: T20 हार का बदला लेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा, जानें कब है भारत बनाम इंग्लैंड पहला वनडे
T20 हार का बदला लेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा, जानें कब है IND vs ENG पहला वनडे
साउथ सिनेमा
10 साल पुरानी कंधे की चोट से जूझ रहे थे पवन कल्याण, 3.5 घंटे चली सर्जरी
10 साल पुरानी कंधे की चोट से जूझ रहे थे पवन कल्याण, 3.5 घंटे चली सर्जरी
विश्व
भारतीय मूल की गूगल कर्मचारी शीतल की अमेरिका में गोली मारकर हत्या, बेटा भी हुआ घायल, क्या है पूरा मामला
भारतीय मूल की गूगल कर्मचारी शीतल की US में गोली मारकर हत्या, बेटा भी घायल, क्या है पूरा मामला
फूड
Best Roti for Health: मक्का-ज्वार-बाजरा या गेहूं... सबसे जल्दी पचती है किसकी रोटी, किसमें होती है सबसे ज्यादा ताकत?
मक्का-ज्वार-बाजरा या गेहूं... सबसे जल्दी पचती है किसकी रोटी, किसमें होती है सबसे ज्यादा ताकत?
Home Tips
Potato Boiling Guide: एक, दो या तीन... कुकर में कितनी सीटी में पक जाते हैं आलू? जान लें काम की बात
एक, दो या तीन... कुकर में कितनी सीटी में पक जाते हैं आलू? जान लें काम की बात
ABP NEWS
तेल कंपनी में आग लगी—आग कैसे लगी?
तेल कंपनी में आग लगी—आग कैसे लगी?
ABP NEWS
इस डरावने मंज़र को देखिए—यह आपकी रूह को कंपा देगा।
इस डरावने मंज़र को देखिए—यह आपकी रूह को कंपा देगा।
ABP NEWS
कार खंभे से टकराई, 4 लोगों की मौत।
कार खंभे से टकराई, 4 लोगों की मौत।
ABP NEWS
आलिया भट्ट फिटनेस लुक में नज़र आईं, वीडियो वायरल हो गया।
आलिया भट्ट फिटनेस लुक में नज़र आईं, वीडियो वायरल हो गया।
ABP NEWS
काजल अग्रवाल अपने बेटे के साथ नज़र आईं, बिना मेकअप वाला लुक वायरल हो गया।
काजल अग्रवाल अपने बेटे के साथ नज़र आईं, बिना मेकअप वाला लुक वायरल हो गया।
Embed widget