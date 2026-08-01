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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपिछले 5 सालों में हर साल कितने करोड़ ITR फाइल किए गए, इनकी संख्या घटी है या बढ़ी?

पिछले 5 सालों में हर साल कितने करोड़ ITR फाइल किए गए, इनकी संख्या घटी है या बढ़ी?

ITR Filing Data: पिछले 5 साल में कितने करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुए? जानें हर साल के आंकड़े, क्या बढ़ी टैक्सपेयर्स की संख्या और इस साल कितने लोगों ने ITR भरा.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 01 Aug 2026 04:49 PM (IST)
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ITR Filing Data: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय खत्म होने के साथ ही इस साल भी करोड़ों टैक्सपेयर्स ने अपना रिटर्न दाखिल किया. आयकर विभाग के अनुसार, 31 जुलाई 2026 की डेडलाइन तक 5.9 करोड़ से ज्यादा ITR दाखिल किए जा चुके थे. वहीं, डेडलाइन से कुछ घंटे पहले तक ही 5.5 करोड़ से अधिक रिटर्न जमा हो चुके थे, जिससे साफ है कि हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में लोगों ने आखिरी दिन रिटर्न फाइल किया.

हालांकि, सवाल ये भी उठता है कि क्या पिछले कुछ सालों में आईटीआर फाइल करने वालों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? आंकड़े बताते हैं कि भारत में टैक्सपेयर्स का दायरा लगातार बढ़ा है और हर साल रिकॉर्ड संख्या में लोग आईटीआर दाखिल कर रहे हैं.

पिछले 5 साल में कितने ITR हुए फाइल? 

साल  दाखिल ITR 
AY 2022-23 6.3 करोड़
AY 2023- 24 6.8 करोड़
AY 2024-25  7.28 करोड़
AY 2025-26 7.9 करोड़
AY 2026-27 5.9 करोड़+ 

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बढ़ी है ITR फाइल करने वालों की संख्या?

यहां दिए आंकड़ों से साफ पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में आईटीआर फाइल करने वालों की संख्या लगातार बढ़ी है. डिजिटल फाइलिंग प्रोसेस आसान होने, नए टैक्सपेयर्स के जुड़ने, ऑनलाइन वेरिफिकेशन और आयकर विभाग के जागरूकता अभियान की वजह से अधिक लोग समय पर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं. हालांकि, चालू आकलन वर्ष का आंकड़ा अभी खत्म नहीं है, इसलिए इसकी तुलना पिछले पूरे साले से सीधे नहीं की जा सकती है. 

अंतिम दिनों में सबसे ज्यादा फाइल हुए रिटर्न

हर साल की तरह इस बार भी आखिरी सप्ताह में ITR फाइलिंग की रफ्तार तेज रही. आयकर विभाग के अनुसार, 30 जुलाई को ही 42 लाख से अधिक ITR दाखिल किए गए. विभाग लगातार टैक्सपेयर्स से अपील कर रहा था कि वे आखिरी समय का इंतजार न करें ताकि पोर्टल पर दबाव और तकनीकी दिक्कतों से बचा जा सके. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 01 Aug 2026 04:46 PM (IST)
Tags :
Taxpayers Utility News ITR ITR Filing
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