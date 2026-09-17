EPF: देश में आपदा के वक्त 3 महीने तक घट सकता है PF अंशदान, समझें नियम

अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी से हर महीने PF का पैसा कटता है, तो यह जानकारी आपके लिए अहम है. नई कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPFO) 2026 के तहत महामारी या राष्ट्रीय आपदा जैसी स्थिति में सरकार कुछ समय के लिए EPF अंशदान को घटाने या टालने का फैसला ले सकती है. हालांकि, इसका असर अपने आप नहीं होगा, बल्कि इसका असर तभी होगा जब सरकार इस संबंध में अलग से आदेश जारी करेगी.

मौजूदा नियमों के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को आम तौर पर तय नियमों के मुताबिक 12% का EPF योगदान करना होता हैं. लेकिन अगर किसी बड़ी आपदा या महामारी के समय कर्मचारी का योगदान कम किया जाता है, तो ऐसे में हर महीने सैलरी से कटने वाली रकम घट जाएगी. यानि इससे उस समय आर्थिक दबाव झेल रहे कर्मचारियों को राहत मिल सकती है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी रिटायरमेंट सेविंग पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है.

कब कम हो सकता है EPF अंशदान?

नई व्यवस्था में किसी बड़ी आपदा या महामारी जैसी स्थिति आने पर सरकार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के EPF योगदान को अधिकतम तीन महीने तक कम या स्थगित कर सकती है. ऐसे में कर्मचारी की सैलरी से PF के लिए कम रकम कट सकती है, जिससे उस समय हाथ में आने वाली सैलरी बढ़ सकती. हालांकि यह बदलाव तभी लागू होगा जब सरकार इसका आदेश जारी करेगी.

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3 महीने PF कम कटने से क्या होगा?

अगर किसी कर्मचारी का PF योगदान कम होता है, तो उसकी मौजूदा सैलरी में ज्यादा रकम हाथ में आ सकती है, लेकिन EPF खाते में जमा होने वाली रकम पहले के मुकाबले घट सकती है. इसका यह साफ मतलब है कि भविष्य में उस रकम पर मिलने वाला ब्याज भी कम हो सकता है.

उदाहरण के तौर पर अगर आपका EPF योगदान 7,000 रुपये से घटकर 6,000 रुपये कर दिया जाता है, तो तीन महीने में आपके खाते में 3,000 रुपये कम जमा होंगे. यानी उस अवधि में आपको सैलरी में थोड़ी ज्यादा रकम मिल सकती है, लेकिन PF खाते में जमा होने वाली रकम कम हो जाएगी.

कम योगदान का असर रिटायरमेंट फंड पर पड़ सकता है.

कम जमा रकम पर आगे मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज भी कम हो सकता है.

असर कितना होगा, यह रिटायरमेंट में बचे समय और कम किए गए योगदान पर निर्भर करेगा.

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