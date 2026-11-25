नौकरीपेक्षा लोगों के लिए अपने रिटायरमेंट फंड को बढ़ाने का अब एक नया रास्ता खुल सकता है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत कर्मचारी अपने PF खाते में सीधे अपनी मर्जी से भी ज्यादा पैसा जमा कर सकेंगे. बड़ी बात यह है कि इसके लिए उन्हें कंपनी या नियोक्ता पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. जमा की गई रकम पर PF खाते के मुताबिक ब्याज भी मिल सकेगा.

यह प्रस्ताव केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 240वीं बैठक में रखा गया. इसमें UAN से जुड़े ऐसे सिस्टम की बात कही गई है, जिसके जरिए कर्मचारी खुद और तीसरे पक्ष से मिलने वाली छोटी रकम भी PF खाते में जमा कर सकेंगे. हालांकि, अभी इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है.

क्या है EPFO का नया प्रस्ताव?

प्रस्ताव के तहत UAN रखने वाले सदस्य अपने PF खाते में सीधे अतिरिक्त योगदान कर सकेंगे. इसके लिए उन्हें नियोक्ता के वेतन या पेरोल सिस्टम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. इसके अलावा ग्राहकों से मिलने वाली टिप जैसी छोटी रकम भी खाते में जमा करने का विकल्प देने की बात है. यानी कर्मचारी अपनी बचत या दूसरी कमाई का कुछ हिस्सा PF में डालकर उस पर ब्याज कमा सकेंगे.

गिग वर्कर्स को भी मिल सकता है फायदा

इस प्रस्ताव में थर्ड पार्टी माइक्रो-कंट्रीब्यूशन यानी किसी दूसरे व्यक्ति से मिलने वाली छोटी रकम का जिक्र किया गया है. इससे डिलीवरी पार्टनर, गिग वर्कर्स और फ्रीलांसर को भी फायदा मिल सकता है. वे टिप या अपनी अतिरिक्त कमाई का कुछ हिस्सा PF खाते में जमा कर सकेंगे और उस पर ब्याज पा सकेंगे.

पहले क्या था नियम?

अभी कर्मचारी तय वेतन सीमा से ज्यादा रकम PF में जमा करने का ऑप्शन चुन सकते हैं, लेकिन यह अतिरिक्त पैसा नियोक्ता के जरिए ही खाते में पहुंचता है. हालांकि, अब नए प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर सदस्य सीधे योगदान कर सकेंगे.

टैक्स और दूसरी शर्तें अभी साफ नहीं

श्रम मंत्रालय के मुताबिक, इस सुविधा से जुड़े टैक्स नियमों में बदलाव का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा. फिलहाल यह साफ नहीं है कि कर्मचारी कितनी अतिरिक्त रकम जमा कर सकेंगे, उस पर क्या शुल्क लगेगा और तीसरे पक्ष से मिलने वाले पैसे को खाते में जमा करने की प्रक्रिया क्या होगी. इसलिए इसे अभी लागू नियम नहीं, बल्कि प्रस्ताव के तौर पर ही समझना चाहिए.

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