हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPF कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: UPI और नया सिस्टम तैयार, जानें EPFO 3.0 से घर बैठे कैसे निकलेगा पैसा?

PF कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: UPI और नया सिस्टम तैयार, जानें EPFO 3.0 से घर बैठे कैसे निकलेगा पैसा?

EPFO 3.0: PF यूजर्स के लिए बड़ी राहत की तैयारी है. EPFO 3.0 के साथ सिस्टम में बड़ा बदलाव आने वाला है. नया पोर्टल और UPI जैसी सुविधाएं प्रोसेस को आसान बनाएंगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 21 Jan 2026 12:23 PM (IST)
Preferred Sources

EPFO 3.0: अगर आप नौकरीपेशा हैं और PF से जुड़ा कोई भी काम कर चुके हैं. तो आपको पता होगा कि छोटी सी गलती पर भी हफ्तों लग जाते हैं. कभी क्लेम अटकता है कभी ट्रांसफर तो कभी पोर्टल ही साथ छोड़ देता है. अब इसी परेशानी को खत्म करने के लिए EPFO 3.0 लाया जा रहा है. 

यह सिर्फ नया सिस्टम नहीं बल्कि PF सर्विस को मोबाइल बैंकिंग जैसा आसान बनाने की तैयारी है. नए पोर्टल, सेंट्रल डेटाबेस और UPI जैसी सुविधाओं के जरिए सरकार चाहती है कि PF यूजर को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें. जान लें अब क्या सर्विसेज मिलेंगीं.

EPFO 3.0 में होंगे बड़े बदलाव

EPFO 3.0 को PF सिस्टम की नई पीढ़ी कहा जा सकता है. अभी तक EPFO का ढांचा पुराने सॉफ्टवेयर और बिखरे हुए डेटाबेस पर टिका रहा है. जिसकी वजह से क्लेम, ट्रांसफर और सुधार में देरी आम बात थी. नए वर्जन में पूरा टेक्नोलॉजी बदल जाएगी EPFO का सिस्टम बैंकिंग सिस्टम जैसा हो जाएगा. इसका मतलब है एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म, रियल टाइम प्रोसेसिंग और एक जैसा अनुभव चाहे आप देश के किसी भी शहर में हों. अब EPFO क स्मार्ट डिजिटल सर्विस बनाना है.

PF निकालना होगा फास्ट 

अभी PF क्लेम में सबसे बड़ी दिक्कत है समय और ऑब्जेक्शन. नए सिस्टम में AI बेस्ड ऑटो प्रोसेसिंग लाई जा रही है. इसका मतलब है कि बीमारी, पढ़ाई या शादी जैसे कारणों पर एडवांस निकालने के क्लेम मशीन खुद जांचेगी. सही होने पर 24 से 48 घंटे में पैसा रिलीज हो सकता है. इंसानी दखल कम होगा तो बेवजह की रोकटोक और रिजेक्शन भी कम होंगे. यूजर को बार बार डॉक्यूमेंट अपलोड करने या ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जो काम अभी दो हफ्ते में होता है वही काम दो दिन में हो सकेगा.

नये पोर्टल पर पासबुक की जानकारी

EPFO 3.0 के साथ पोर्टल को पूरी तरह नया बनाया जा रहा है. मौजूदा साइट पर OTP, लॉगिन और लोड की दिक्कत बहुत होती है. नया पोर्टल मोबाइल फ्रेंडली होगा और तेज चलेगा. क्लेम कहां अटका है किस स्टेज पर है यह सब साफ दिखेगा.अभी साल के अंत में ब्याज जुड़ता है और तब पता चलता है. नए सिस्टम में ब्याज का अपडेट भी रियल टाइम दिखेगा. इससे यूजर को अपने पैसों पर बेहतर कंट्रोल मिलेगा और किसी गलती को जल्दी पकड़ना आसान होगा.

UPI से PF निकासी और कर्मचारियों को क्या होगा सीधा फायदा

EPFO 3.0 की सबसे चर्चित सुविधा UPI से PF निकालने की तैयारी है. जैसे आप PhonePe, Google Pay या Paytm से बैंक से पैसे निकालते हैं. वैसे ही PF अकाउंट से भी पैसा निकाल सकेंगे. इसके लिए अपना UPI ID PF अकाउंट से लिंक करना होगा. इमरजेंसी में बैंक या दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कुछ क्लिक में पैसा खाते में आ सकेगा. इससे छोटे क्लेम और एडवांस लेने की प्रोसेस बेहद आसान हो जाएगी. अधिकारियों के मुताबिक इस प्लेटफॉर्म पर लंबे समय से काम चल रहा है. तकनीकी टेस्टिंग के बाद इसे जल्द देशभर में लागू किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस पर पहली बार स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, दर्शकों के लिए पार्किंग से हेल्प डेस्क तक नई व्यवस्था

Published at : 21 Jan 2026 12:20 PM (IST)
Tags :
Utility News EPFO PF  EPFO 3.0
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Trump On US SC: '...तो अमेरिका को लौटाने होंगे अरबों डॉलर', अमेरिकी SC के फैसले से पहले क्यों घबराए ट्रंप
'...तो अमेरिका को लौटाने होंगे अरबों डॉलर', अमेरिकी SC के फैसले से पहले क्यों घबराए ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
इंडिया
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में NSA अजीत डोभाल की मौजूदगी से हलचल, क्या ट्रंप को बड़ा झटका देने जा रहा भारत?
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में NSA अजीत डोभाल की मौजूदगी से हलचल, क्या ट्रंप को बड़ा झटका देने जा रहा भारत?
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

कैमरे पर बोले Swami Avimukteshwaranand मुझे टारगेट किया जा रहा. अगवा करके छोड़ दिया । Magh Mela 2026
बोले Avimukteshwaranand, BJP Mandir तक तोड़ दे रही, गो मांस बिक्री समेत लगाए गंभीर आरोप। Magh Mela
Budget 2026-27 क्या बदलेगा ? Real Estate, EV, Railways, Defence सबका Update | Paisa Live
आज BJP मुख्यालय में बैठक लेंगे- Nitin Nabin, अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद एक्शन में | abp News
Engineer Death : Yuvraj Mehta मौत मामले में घटना के चश्मदीद ने बदला अपना बयान । Noida News । AAP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Trump On US SC: '...तो अमेरिका को लौटाने होंगे अरबों डॉलर', अमेरिकी SC के फैसले से पहले क्यों घबराए ट्रंप
'...तो अमेरिका को लौटाने होंगे अरबों डॉलर', अमेरिकी SC के फैसले से पहले क्यों घबराए ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
इंडिया
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में NSA अजीत डोभाल की मौजूदगी से हलचल, क्या ट्रंप को बड़ा झटका देने जा रहा भारत?
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में NSA अजीत डोभाल की मौजूदगी से हलचल, क्या ट्रंप को बड़ा झटका देने जा रहा भारत?
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
Celebrities
साड़ी में जर्मन लड़की की तस्वीर ने मचाया तहलका, 24 घंटे में बनी ‘इंडिया की नेशनल क्रश’, देखें Pics
जर्मन लड़की ने साड़ी पहन मचाया तहलका, 24 घंटे में बन बैठी ‘इंडिया की नेशनल क्रश’
यूटिलिटी
होली पर फ्री गैस सिलेंडर दे रही रेखा गुप्ता सरकार, किन लोगों को मिलेगा फायदा?
होली पर फ्री गैस सिलेंडर दे रही रेखा गुप्ता सरकार, किन लोगों को मिलेगा फायदा?
शिक्षा
NASA से रिटायर हुईं सुनीता विलियम्स, जानें अब उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी?
NASA से रिटायर हुईं सुनीता विलियम्स, जानें अब उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी?
लाइफस्टाइल
Bollywood Actresses Favourite Pickle: दीपिका-प्रियंका से लेकर श्रद्धा कपूर तक, जानें किस एक्ट्रेस को कौन-सा अचार पसंद?
दीपिका-प्रियंका से लेकर श्रद्धा कपूर तक, जानें किस एक्ट्रेस को कौन-सा अचार पसंद?
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget