EPFO 3.0: अगर आप नौकरीपेशा हैं और PF से जुड़ा कोई भी काम कर चुके हैं. तो आपको पता होगा कि छोटी सी गलती पर भी हफ्तों लग जाते हैं. कभी क्लेम अटकता है कभी ट्रांसफर तो कभी पोर्टल ही साथ छोड़ देता है. अब इसी परेशानी को खत्म करने के लिए EPFO 3.0 लाया जा रहा है.

यह सिर्फ नया सिस्टम नहीं बल्कि PF सर्विस को मोबाइल बैंकिंग जैसा आसान बनाने की तैयारी है. नए पोर्टल, सेंट्रल डेटाबेस और UPI जैसी सुविधाओं के जरिए सरकार चाहती है कि PF यूजर को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें. जान लें अब क्या सर्विसेज मिलेंगीं.

EPFO 3.0 में होंगे बड़े बदलाव

EPFO 3.0 को PF सिस्टम की नई पीढ़ी कहा जा सकता है. अभी तक EPFO का ढांचा पुराने सॉफ्टवेयर और बिखरे हुए डेटाबेस पर टिका रहा है. जिसकी वजह से क्लेम, ट्रांसफर और सुधार में देरी आम बात थी. नए वर्जन में पूरा टेक्नोलॉजी बदल जाएगी EPFO का सिस्टम बैंकिंग सिस्टम जैसा हो जाएगा. इसका मतलब है एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म, रियल टाइम प्रोसेसिंग और एक जैसा अनुभव चाहे आप देश के किसी भी शहर में हों. अब EPFO क स्मार्ट डिजिटल सर्विस बनाना है.

PF निकालना होगा फास्ट

अभी PF क्लेम में सबसे बड़ी दिक्कत है समय और ऑब्जेक्शन. नए सिस्टम में AI बेस्ड ऑटो प्रोसेसिंग लाई जा रही है. इसका मतलब है कि बीमारी, पढ़ाई या शादी जैसे कारणों पर एडवांस निकालने के क्लेम मशीन खुद जांचेगी. सही होने पर 24 से 48 घंटे में पैसा रिलीज हो सकता है. इंसानी दखल कम होगा तो बेवजह की रोकटोक और रिजेक्शन भी कम होंगे. यूजर को बार बार डॉक्यूमेंट अपलोड करने या ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जो काम अभी दो हफ्ते में होता है वही काम दो दिन में हो सकेगा.

नये पोर्टल पर पासबुक की जानकारी

EPFO 3.0 के साथ पोर्टल को पूरी तरह नया बनाया जा रहा है. मौजूदा साइट पर OTP, लॉगिन और लोड की दिक्कत बहुत होती है. नया पोर्टल मोबाइल फ्रेंडली होगा और तेज चलेगा. क्लेम कहां अटका है किस स्टेज पर है यह सब साफ दिखेगा.अभी साल के अंत में ब्याज जुड़ता है और तब पता चलता है. नए सिस्टम में ब्याज का अपडेट भी रियल टाइम दिखेगा. इससे यूजर को अपने पैसों पर बेहतर कंट्रोल मिलेगा और किसी गलती को जल्दी पकड़ना आसान होगा.

UPI से PF निकासी और कर्मचारियों को क्या होगा सीधा फायदा

EPFO 3.0 की सबसे चर्चित सुविधा UPI से PF निकालने की तैयारी है. जैसे आप PhonePe, Google Pay या Paytm से बैंक से पैसे निकालते हैं. वैसे ही PF अकाउंट से भी पैसा निकाल सकेंगे. इसके लिए अपना UPI ID PF अकाउंट से लिंक करना होगा. इमरजेंसी में बैंक या दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कुछ क्लिक में पैसा खाते में आ सकेगा. इससे छोटे क्लेम और एडवांस लेने की प्रोसेस बेहद आसान हो जाएगी. अधिकारियों के मुताबिक इस प्लेटफॉर्म पर लंबे समय से काम चल रहा है. तकनीकी टेस्टिंग के बाद इसे जल्द देशभर में लागू किया जाएगा.

