हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वTrump On US SC: '...तो अमेरिका को लौटाने होंगे अरबों डॉलर', अमेरिकी SC के फैसले से पहले क्यों घबराए ट्रंप

Trump On US SC: '...तो अमेरिका को लौटाने होंगे अरबों डॉलर', अमेरिकी SC के फैसले से पहले क्यों घबराए ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ पॉलिसी को लेकर बयान आया है और ट्रंप इससे खुद घबराते नजर आ रहे हैं. ट्रंप ने कहा कि देश का सुप्रीम कोर्ट उनकी टैरिफ नीति के खिलाफ फैसला सुना सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 21 Jan 2026 12:23 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अपनी टैरिफ पॉलिसी को लेकर बयान आया है और ट्रंप इससे खुद घबराते नजर आ रहे हैं. ट्रंप ने मंगलवार (20 जनवरी) को कहा कि देश का सुप्रीम कोर्ट उनकी टैरिफ नीति के खिलाफ फैसला सुना सकता है और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका को पिछले साल टैरिफ से कमाए गए अरबों डॉलर वापस करने पड़ सकते हैं.

ओवल ऑफिस में अपने दूसरे कार्यकाल के एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में व्हाइट हाउस में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट टैरिफ के बारे में क्या फैसला करेगा. अगर हम यह मुकदमा हार जाते हैं तो हमें टैरिफ के रूप में कमाए गए अरबों डॉलर वापस करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा." 

बता दें कि ये टिप्पणियां तब आईं, जब ट्रंप ने 20 जनवरी, 2025 को अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद से ओवल ऑफिस में एक साल पूरा होने का जश्न मनाया. ट्रंप ने अपने आर्थिक रिकॉर्ड का बचाव करते हुए बाइडेन प्रशासन पर जमकर हमला बोला और अपने प्रशासन की उपलब्धियों का खूब बखान किया.

पिछली सरकारों पर साधा निशाना
ट्रंप ने माइग्रेशन संबंधी चुनौतियों के लिए पिछली सरकारों में अपनाई गई नीतियों को दोषी ठहराया. उन्होंने कहा, "अगर बाइडेन युग की खुली सीमा नीतियां नहीं होतीं तो ये समस्याएं नहीं होतीं." उन्होंने आगे कहा कि इस मुद्दे के बावजूद "हम दुनिया में सबसे चर्चित देश बने हुए हैं."

सोमालिया को लेकर क्या बोले ट्रंप
इसके अलावा ट्रंप ने कई विवादास्पद दावे भी किए, जिनमें मिनेसोटा में वित्तीय अपराधों के आरोप शामिल हैं. ट्रंप ने बिना कोई सबूत दिए कहा, "मिनेसोटा में वित्तीय अपराध अविश्वसनीय हैं और राज्य से 19 अरब डॉलर गायब हैं. सोमालियाई लोगों ने यह पैसा लिया है." उन्होंने आगे कहा, "सोमालिया तो देश ही नहीं है अगर यह देश है तो यह दुनिया का सबसे बुरा देश है."

अमेरिकी विदेश नीति को लेकर ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला ने पहले अपनी जेलें संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए खोल दी थीं. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब वह उस देश को पसंद करते हैं क्योंकि वह अब हमारे साथ काम कर रहा है."

ये भी पढ़ें

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में NSA अजीत डोभाल की मौजूदगी से हलचल, क्या ट्रंप को बड़ा झटका देने जा रहा भारत?

Published at : 21 Jan 2026 12:16 PM (IST)
Tags :
US Dollar Tariff DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Trump On US SC: '...तो अमेरिका को लौटाने होंगे अरबों डॉलर', अमेरिकी SC के फैसले से पहले क्यों घबराए ट्रंप
'...तो अमेरिका को लौटाने होंगे अरबों डॉलर', अमेरिकी SC के फैसले से पहले क्यों घबराए ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
इंडिया
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में NSA अजीत डोभाल की मौजूदगी से हलचल, क्या ट्रंप को बड़ा झटका देने जा रहा भारत?
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में NSA अजीत डोभाल की मौजूदगी से हलचल, क्या ट्रंप को बड़ा झटका देने जा रहा भारत?
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

कैमरे पर बोले Swami Avimukteshwaranand मुझे टारगेट किया जा रहा. अगवा करके छोड़ दिया । Magh Mela 2026
बोले Avimukteshwaranand, BJP Mandir तक तोड़ दे रही, गो मांस बिक्री समेत लगाए गंभीर आरोप। Magh Mela
Budget 2026-27 क्या बदलेगा ? Real Estate, EV, Railways, Defence सबका Update | Paisa Live
आज BJP मुख्यालय में बैठक लेंगे- Nitin Nabin, अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद एक्शन में | abp News
Engineer Death : Yuvraj Mehta मौत मामले में घटना के चश्मदीद ने बदला अपना बयान । Noida News । AAP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Trump On US SC: '...तो अमेरिका को लौटाने होंगे अरबों डॉलर', अमेरिकी SC के फैसले से पहले क्यों घबराए ट्रंप
'...तो अमेरिका को लौटाने होंगे अरबों डॉलर', अमेरिकी SC के फैसले से पहले क्यों घबराए ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
इंडिया
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में NSA अजीत डोभाल की मौजूदगी से हलचल, क्या ट्रंप को बड़ा झटका देने जा रहा भारत?
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में NSA अजीत डोभाल की मौजूदगी से हलचल, क्या ट्रंप को बड़ा झटका देने जा रहा भारत?
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
Celebrities
साड़ी में जर्मन लड़की की तस्वीर ने मचाया तहलका, 24 घंटे में बनी ‘इंडिया की नेशनल क्रश’, देखें Pics
जर्मन लड़की ने साड़ी पहन मचाया तहलका, 24 घंटे में बन बैठी ‘इंडिया की नेशनल क्रश’
यूटिलिटी
होली पर फ्री गैस सिलेंडर दे रही रेखा गुप्ता सरकार, किन लोगों को मिलेगा फायदा?
होली पर फ्री गैस सिलेंडर दे रही रेखा गुप्ता सरकार, किन लोगों को मिलेगा फायदा?
शिक्षा
NASA से रिटायर हुईं सुनीता विलियम्स, जानें अब उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी?
NASA से रिटायर हुईं सुनीता विलियम्स, जानें अब उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी?
लाइफस्टाइल
Bollywood Actresses Favourite Pickle: दीपिका-प्रियंका से लेकर श्रद्धा कपूर तक, जानें किस एक्ट्रेस को कौन-सा अचार पसंद?
दीपिका-प्रियंका से लेकर श्रद्धा कपूर तक, जानें किस एक्ट्रेस को कौन-सा अचार पसंद?
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget