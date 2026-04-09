EPFO वाला बैंक अकाउंट क्लोज हो गया तो टेंशन नहीं! जानें घर बैठे कैसे करें अपडेट

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EPF Bank Account Update: अगर आप नौकरी बदलते हो तो अक्सर सैलरी अकाउंट भी बदल जाता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, एम्प्लॉयी को समय-समय पर अपनी बैंक और KYC डिटेल्स चेक करते रहना चाहिए. अगर आपका EPFO से लिंक बैंक अकाउंट बंद हो गया है तो PF के पैसे आपके अकाउंट में नहीं आएंगे, लेकिन इसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप घर बैठे ही बड़ी आसानी से अपना नया बैंक अकाउंट अपडेट कर सकते हैं. EPFO ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और आसान बना दिया है, जिसे हर कोई आसानी से इस्तेमाल कर सकता है और अब इसकी वजह से आपको दफ्तरों के हजार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

अगर आपने भी PF अकाउंट में ऐसे बैंक की डिटेल दर्ज कर दी है, जो अब बंद हो चुका है तो सबसे जरूरी बात EPFO पोर्टल पर नई बैंक डिटेल डालने से पहले आप यह कन्फर्म कर लें अब आप जिस बैंक अकाउंट की डिटेल दर्ज करने जा रहे हैं वह पूरी तरह से एक्टिव है और आप उसका इस्तेमाल भी समय-समय पर कर रहे हैं. एक अहम बात यह है कि बैंक अकाउंट में आपका नाम आपके EPFO प्रोफाइल के नाम से मिलना चाहिए और साथ ही आपका नया बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना काफी जरूरी है.

बैंक डिटेल अपडेट कैसे कर सकते हैं?

अब जानते हैं कि घर बैठे आप कैसे बैंक डिटेल अपडेट कर सकते हैं? सबसे पहले आप EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और अपने UAN (Universal Account Number) और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें. लॉगिन करने के बाद Manage सेक्शन पर जाएं और वहां से KYC का ऑप्शन पर क्लिक करें, जिसके बाद आपको अपना नया बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और बाकी की जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी. डिटेल्स भरने के बाद Save पर क्लिक करें और आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP के जरिए ऑथेंटिकेट करें.

बैंक अकाउंट अपडेट करते समय ध्यान रखें

इसके बाद बैंक डिटेल का स्टेटस आपको Pending दिखेगा. पहले इस डिटेल को संबंधित बैंक एप्रूव करेगा, जिसके बाद आपको स्टेटस में एप्रूव्ड बाय बैंक दिखेगा. उसके बाद आपका एंप्लॉयर उसे एप्रूव करेगा, जिसके बाद आपको SMS के जरिए नोटिफिकेशन मिलेगा. हालांकि, एंप्लॉयर के एप्रूव करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन एप्रूव होने के बाद बैंक डिटेल का स्टेटस एप्रूव्ड हो जाएगा. एक बात जरूर ध्यान रखें कि बैंक अकाउंट अपडेट करते समय दी गई सारी जानकारी सही हो.