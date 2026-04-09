सावधान! LPG सिलेंडर बुक करते वक्त खाली न हो जाए बैंक खाता, जालसाजों ने निकाला ठगी का नया तरीका

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LPG Gas Booking Scam: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर भारत में भी दिख रहा है. LPG गैस की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ रही है. इसी कारण लोग जल्दबाजी में गैस सिलेंडर बुक कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बाजार में घबराहट जैसा माहौल है.

ऐसी स्थिति का फायदा साइबर ठग उठा रहे हैं. वे फर्जी कॉल, मैसेज या लिंक के जरिए लोगों को तुरंत गैस बुकिंग का झांसा देने के नए-नए तरीके अपना रहे हैं. जिसके कारण कई लोग उनकी जाल में फंस भी गए हैं और अपनी कमाई गंवा बैठे हैं. आइए जानते हैं, इनसे बचाव के उपायों के विषय में.

गैस बुकिंग के बहाने ठगी का नया तरीका

एलपीजी बुकिंग से जुड़ी यह ठगी लोगों की जल्दबाजी और डर की वजह से की जा रही है. जालसाज नकली वेबसाइट, कॉल या मैसेज के जरिए खुद को गैस एजेंसी का अधिकारी बताकर भरोसा जीतते हैं और फिर OTP, UPI पिन या बैंक डिटेल्स जैसी संवेदनशील जानकारी हासिल कर लेते हैं. जिसके बाद खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं.

ठग अक्सर तुरंत कार्रवाई करने का दबाव बनाते हैं. साथ ही सब्सिडी बंद होने या KYC रुकने की बात कहकर लोगों को डराते है. ऐसे कॉल आमतौर पर अनजान या विदेशी नंबरों से किया जाता है. साथ में संदिग्ध लिंक या .apk फाइल भेजी जाती है, जिनसे सावधान रहना बेहद जरूरी है.

ठगी से बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान

गैस बुकिंग करने के दौरान किसी भी वेबसाइट पर भरोसा करने से पहले उसका लिंक अच्छी तरह जांच लेनी चाहिए. साथ ही यह सुनिश्चित करें कि उसमें सुरक्षा के लिए HTTPS (सिक्योरिटी साइन) लगा हो. कई फर्जी साइट्स असली जैसी दिखती हैं, लेकिन उनके नाम या स्पेलिंग में हल्की गलती होती है. इस बात का ध्यान रखें.

निजी जानकारी देने से बचें

अगर कोई प्लेटफॉर्म जल्दी बुकिंग की बात कहकर तुरंत भुगतान या आपसे निजी जानकारी मांगता है, तो सतर्क हो जाना चाहिए. खासकर OTP, UPI पिन या बैंक डिटेल्स जैसी जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए हैं. अगर आप इन बातों का ध्यान रखें तो बहुत हद तक ऑनलाइन ठगी को रोका जा सकता है.

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