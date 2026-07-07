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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसोलर पैनल ने नहीं बनाई वादे के मुताबिक बिजली, शिकायत पर मिला 25 हजार का मुआवजा, जान लें अपने अधिकार

सोलर पैनल ने नहीं बनाई वादे के मुताबिक बिजली, शिकायत पर मिला 25 हजार का मुआवजा, जान लें अपने अधिकार

Solar Panel: बिजली बिल से राहत पाने के लिए लोग सोलर पैनल खरीद रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर सोलर पैनल अपनी तय क्षमता के आधार पर बिजली पैदा न करें तो ऐसे मामले में आपको क्या करना चाहिए?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 07 Jul 2026 02:13 PM (IST)
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  • सोलर खरीदते समय बिल, वारंटी कार्ड और वादे संभालकर रखें।

Solar Panel: पूरी सर्दी के दौरान ज्यादातर घरों में बिजली बिल बेहद कम आता है. क्योंकि इस मौसम में कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल नहीं होता है, जिनसे बिजली बिल ज्यादा आए. वहीं गर्मी शुरू होते ही घरों में एसी, कूलर और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल ज्यादा होने लगता है, जिसके कारण बिजली बिल भी ज्यादा आता है. इसी खर्च से राहत पाने के लिए अब लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, ताकि उनका बिजली बिल बहुत कम आए.

हालांकि, सोलर पैनल खरीदते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि अगर किसी कारणवश सोलर पैनल अपनी तय क्षमता के आधार पर बिजली पैदा नहीं करता तो ऐसे मामले में उपभोक्ता अपने अधिकारों के तहत शिकायत कर मुआवजा पा सकें. अभी हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को उपभोक्ता को मुआवजा देने का आदेश दिया. 

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में एक व्यक्ति ने अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाया था. कंपनी ने उसे भरोसा दिलाया कि इसे लगाने के बाद उसका बिजली बिल बेहद कम आएगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. आयोग ने पाया कि कंपनी के लगाए गए सोलर सिस्टम ने वादे के मुताबिक बिजली पैदा नहीं की, जिसके कारण उपभोक्ता को बिजली बिल में कोई राहत नहीं मिली.

यहीं, नहीं कंपनी ने उपभोक्ता से नेट मीटर लगाने के लिए ज्यादा चार्ज लिए थे. इसके बाद आयोग ने कंपनी को 25,265 रुपये देने का आदेश दिया. नेट मीटर का चार्ज 1,765 साथ ही 20 हजार रुपये मानसिक परेशानी का मुआवजा और 3500 रुपये कानूनी खर्च देने का आदेश दिया. मतलब साफ है कि अगर कंपनी वादे के तहत अपने काम नहीं करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. 

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कंपनी के वादे के मुताबिक पैनल काम न करें तो क्या करें? 

अगर आपने सोलर पैनल खरीदा है और वह तय क्षमता के मुताबिक बिजली नहीं बना रहा है तो आप पहले कंपनी से बात कर सकते हैं, उन्हें अपनी दिक्कत के बारे में बताएं. हालांकि, अगर कंपनी आपकी बात नहीं सुनती है तो आप सीधे उपभोक्ता कोर्ट का रुख कर सकते हैं, वहां आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. अगर कंपनी ने आपसे बिजली उत्पादन या बचत को लेकर कोई वादा किया है और उसकी लिखित जानकारी अपने पास रखें. 

सोलर पैनल खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

  • आप जब भी सोलर पैनल खरीदते हैं तो उसका बिल अपने पास संभालकर रखें.
  • इसके अलावा, वारंटी कार्ड और कंपनी के दिए गए सभी लिखित वादों को अपने पास रखें.
  • अगर भविष्य में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो यहीं सारी चीजें सबूत के तौर पर आपके काम आ सकती हैं.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 07 Jul 2026 02:13 PM (IST)
Tags :
Solar Panels Utility News Renewable Energy Company
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