Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सोलर खरीदते समय बिल, वारंटी कार्ड और वादे संभालकर रखें।

Solar Panel: पूरी सर्दी के दौरान ज्यादातर घरों में बिजली बिल बेहद कम आता है. क्योंकि इस मौसम में कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल नहीं होता है, जिनसे बिजली बिल ज्यादा आए. वहीं गर्मी शुरू होते ही घरों में एसी, कूलर और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल ज्यादा होने लगता है, जिसके कारण बिजली बिल भी ज्यादा आता है. इसी खर्च से राहत पाने के लिए अब लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, ताकि उनका बिजली बिल बहुत कम आए.

हालांकि, सोलर पैनल खरीदते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि अगर किसी कारणवश सोलर पैनल अपनी तय क्षमता के आधार पर बिजली पैदा नहीं करता तो ऐसे मामले में उपभोक्ता अपने अधिकारों के तहत शिकायत कर मुआवजा पा सकें. अभी हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को उपभोक्ता को मुआवजा देने का आदेश दिया.

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में एक व्यक्ति ने अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाया था. कंपनी ने उसे भरोसा दिलाया कि इसे लगाने के बाद उसका बिजली बिल बेहद कम आएगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. आयोग ने पाया कि कंपनी के लगाए गए सोलर सिस्टम ने वादे के मुताबिक बिजली पैदा नहीं की, जिसके कारण उपभोक्ता को बिजली बिल में कोई राहत नहीं मिली.

यहीं, नहीं कंपनी ने उपभोक्ता से नेट मीटर लगाने के लिए ज्यादा चार्ज लिए थे. इसके बाद आयोग ने कंपनी को 25,265 रुपये देने का आदेश दिया. नेट मीटर का चार्ज 1,765 साथ ही 20 हजार रुपये मानसिक परेशानी का मुआवजा और 3500 रुपये कानूनी खर्च देने का आदेश दिया. मतलब साफ है कि अगर कंपनी वादे के तहत अपने काम नहीं करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

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कंपनी के वादे के मुताबिक पैनल काम न करें तो क्या करें?

अगर आपने सोलर पैनल खरीदा है और वह तय क्षमता के मुताबिक बिजली नहीं बना रहा है तो आप पहले कंपनी से बात कर सकते हैं, उन्हें अपनी दिक्कत के बारे में बताएं. हालांकि, अगर कंपनी आपकी बात नहीं सुनती है तो आप सीधे उपभोक्ता कोर्ट का रुख कर सकते हैं, वहां आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. अगर कंपनी ने आपसे बिजली उत्पादन या बचत को लेकर कोई वादा किया है और उसकी लिखित जानकारी अपने पास रखें.

सोलर पैनल खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान