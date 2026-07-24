INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: तेज बारिश के कारण पश्चिम रेलवे का बड़ा फैसला, आज से कई ट्रेनें रद्द की गई, सफर से पहले देखें अपडेट

Train Cancelled: तेज बारिश के कारण पश्चिम रेलवे का बड़ा फैसला, आज से कई ट्रेनें रद्द की गई, सफर से पहले देखें अपडेट

Train Cancel: ट्रेन से सफर करने वाले जान लें, मुंबई और गुजरात में लगातार तेज बारिश हो रही है. इस वजह से रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है, जिसके चलते पश्चिम रेलवे ने ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 24 Jul 2026 09:53 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • मुंबई-गुजरात में भारी बारिश से पटरियों पर पानी भरा.
  • पश्चिम रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द कीं, मार्ग बदले.
  • 24 से 26 जुलाई तक ट्रेनें रद्द रहेंगी.
  • यात्री यात्रा से पहले ट्रेन का स्टेटस जांचें.

Train Cancelled: बारिश का मौसम ज्यादातर लोगों को पसंद होता है. घर में बैठकर बाहर हो रही बारिश का आनंद लेते हुए अपनी पसंदीदा चीजें खाने का अलग ही मजा होता है, लेकिन जिन लोगों को रोजाना काम पर जाना पड़ता है, उनके लिए यही बारिश कई बार मुसीबत बन जाती है. इसका असर केवल आम जनजीवन पर ही नहीं, बल्कि रेल संचालन पर भी पड़ता है.

ऐसे में अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो जान लें. मुंबई और गुजरात में लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते रेलवे ट्रैक और रेलवे पुलों के आसपास पानी भर गया है. यही कारण है कि पश्चिम रेलवे को कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव करना पड़ा है. जानकारी के मुताबिक, भारी बारिश के कारण घोलवड और उंबरगांव रोड स्टेशनों के बीच स्थित रेलवे पुल पर जलभराव बढ़ गया है, जिसके चलते रेलवे ने यह फैसला लिया.

ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए क्या है रेलवे का प्लान? अब यात्रियों का बचेगा समय

आज से कई ट्रेनें रेलवे ने की रद्द

  • ट्रेन नंबर 19101 विरार-भरूच एक्सप्रेस 24 जुलाई को रद्द रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 69174 दहानू रोड-बोरीवली मेमू भी रद्द
  • ट्रेन नंबर 12926 अमृतसर-बांद्रा टर्मिनस पश्चिम एक्सप्रेस 25 जुलाई को नहीं चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 69152 सूरत-वलसाड मेमू भी रद्द.
  • ट्रेन नंबर 12904 अमृतसर-बांद्रा टर्मिनस गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस 25 जुलाई को रद्द रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 22932 जैसलमेर-बांद्रा टर्मिसनस सुपरफास्ट 25 जुलाई को रद्द रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 09001 मुंबई-सेंट्रल-भिवानी एक्सप्रेस नहीं चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 19417 बोरीवली-वटवा एक्सप्रेस 26 जुलाई को रद्द रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 19251 वेरावल-ओखा एक्सप्रेस भी 25 जुलाई को रद्द रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 19426 नंदुरबार-बोरीवली एक्सप्रेस 25 जुलाई को नहीं चलेगी.

घर से निकलने से पहले करें ये जरूरी काम

भारी बारिश के चलते रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान देते हुए ये फैसला लिया है. अगर आप भी इन ट्रेनों से यात्रा करने वाले हैं तो पहले ही अपनी ट्रेन के मौजूदा स्टेटस के बारे में चेक कर लें. रेलवे आखिरी समय में भी ट्रेनों के संचालन में बदलाव कर सकता है. आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसलिए अपनी ट्रेन का ताजा स्टेटस की जानकारी ले लीजिए. 

RO लेने से पहले रुकें, वॉटर टेस्टिंग क्यों है सबसे जरूरी, UV या UF, आपके लिए कौन सा फिल्टर है बेस्ट?

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 24 Jul 2026 09:50 AM (IST)
Tags :
Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS Train Cancel
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Train Cancelled: तेज बारिश के कारण पश्चिम रेलवे का बड़ा फैसला, आज से कई ट्रेनें रद्द की गई, सफर से पहले देखें अपडेट
Train Cancelled: तेज बारिश के कारण पश्चिम रेलवे का बड़ा फैसला, आज से कई ट्रेनें रद्द की गई, सफर से पहले देखें अपडेट
यूटिलिटी
RO लेने से पहले रुकें, वॉटर टेस्टिंग क्यों है सबसे जरूरी, UV या UF, आपके लिए कौन सा फिल्टर है बेस्ट?
RO लेने से पहले रुकें, वॉटर टेस्टिंग क्यों है सबसे जरूरी, UV या UF, आपके लिए कौन सा फिल्टर है बेस्ट?
यूटिलिटी
Train News: ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए क्या है रेलवे का प्लान? अब यात्रियों का बचेगा समय
Train News: ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए क्या है रेलवे का प्लान? अब यात्रियों का बचेगा समय
यूटिलिटी
आधार कार्ड से गायब होगा नाम और पता, दिखेगा सिर्फ फोटो और QR कोड? सरकार का आया बयान
आधार कार्ड से गायब होगा नाम और पता, दिखेगा सिर्फ फोटो और QR कोड? सरकार का आया बयान
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20 का नया लोगो जारी, Salman Khan की वापसी को लेकर बढ़ा उत्साह
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay के स्वैग और एक्शन ने जीता फैंस का दिल
NEET Paper Leak पर Salman Khan ने तोड़ी चुप्पी, स्टूडेंट्स के लिए कही बड़ी बात
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की वापसी? Reports ने बढ़ाई फैंस की उम्मीद
Shah Rukh Khan की King का आखिरी शूट विदेश में? नई Reports आईं सामने
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगचुक ने किन शर्तों पर तोड़ा अनशन? वीडियो जारी कर बताया, बोले- '26 दिन बाद खाने का स्वाद अच्छा लगता है'
सोनम वांगचुक ने किन शर्तों पर तोड़ा अनशन? वीडियो जारी कर बताया, बोले- '26 दिन बाद खाने का स्वाद अच्छा लगता है'
दिल्ली NCR
सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने पर CM रेखा गुप्ता की प्रतिक्रिया, कही दी ये बड़ी बात!
सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने पर CM रेखा गुप्ता की प्रतिक्रिया, कही दी ये बड़ी बात!
इंडिया
PM मोदी के आधी रात वाले वीडियो पर CJP बोली - 'सबसे सख़्त कार्रवाई है, जो आप...'
PM मोदी के आधी रात वाले वीडियो पर CJP बोली - 'सबसे सख़्त कार्रवाई है, जो आप...'
क्रिकेट
‘क्या कमाल का खिलाड़ी है!’ वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक पारी के मुरीद हुए शशि थरूर, दे दिया बड़ा बयान
‘क्या कमाल का खिलाड़ी है!’ वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक पारी के मुरीद हुए शशि थरूर, दे दिया बड़ा बयान
ओटीटी
Jana Nayagan OTT Release: थलपति विजय की 'जना नायकन' ओटीटी पर कब और कहां स्ट्रीम होगी? यहां हैं सारी डिटेल्स
थलपति विजय की 'जना नायकन' ओटीटी पर कब और कहां स्ट्रीम होगी? यहां हैं सारी डिटेल्स
इंडिया
आधी रात को प्रधानमंत्री ने जारी किया वीडियो मैसेज तो राहुल गांधी ने ऐसा क्यों बोला- 'मिस्टर मोदी, हमारे...'
आधी रात को प्रधानमंत्री ने जारी किया वीडियो मैसेज तो राहुल गांधी ने ऐसा क्यों बोला- 'मिस्टर मोदी, हमारे...'
इंडिया
Explained: आज 'तिलचट्टों' के देशव्यापी प्रदर्शन के नतीजे क्या? CJP को हल्के में लेकर तीन जगह चूकी मोदी सरकार!
'तिलचट्टों' के देशव्यापी प्रदर्शन से क्या होगा? मोदी सरकार का CJP को हल्के में लेना 3 बड़ी भूल
ट्रेंडिंग
जिंदगी और मौत से जूझ रहा था ट्रेन के गेट पर लटका शख्स, लोग बनाते रहे वीडियो; भड़के यूजर्स
जिंदगी और मौत से जूझ रहा था ट्रेन के गेट पर लटका शख्स, लोग बनाते रहे वीडियो; भड़के यूजर्स
ENT LIVE
Bigg Boss 20 का फर्स्ट लुक जारी, Salman Khan की होस्टिंग को लेकर बढ़ी चर्चा
Bigg Boss 20 का फर्स्ट लुक जारी, Salman Khan की होस्टिंग को लेकर बढ़ी चर्चा
ENT LIVE
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay का स्वैग और एक्शन फैंस के लिए ट्रीट
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay का स्वैग और एक्शन फैंस के लिए ट्रीट
ENT LIVE
NEET Protest पर Salman Khan का समर्थन, बोले- आंदोलन को राजनीतिक न बनाया जाए
NEET Protest पर Salman Khan का समर्थन, बोले- आंदोलन को राजनीतिक न बनाया जाए
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की री-एंट्री? Sufi और Apoorva Makhija को लेकर बड़ा ट्विस्ट
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की री-एंट्री? Sufi और Apoorva Makhija को लेकर बड़ा ट्विस्ट
ENT LIVE
King के फाइनल शूट के लिए विदेश जाएंगे Shah Rukh Khan, US या South America में होगी शूटिंग
King के फाइनल शूट के लिए विदेश जाएंगे Shah Rukh Khan, US या South America में होगी शूटिंग
Embed widget