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हिंदी न्यूज़शिक्षायूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सिलेबस जारी, जानें कैसा होगा परीक्षा पैटर्न?

यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सिलेबस जारी, जानें कैसा होगा परीक्षा पैटर्न?

यूपीईएसएससी की ओर से जारी परीक्षा पैटर्न के अनुसार, प्राथमिक सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे. प्रत्येक प्रश्न तीन अंक का होगा, जिससे पूरा पेपर 360 अंकों का होगा.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 03 Sep 2026 03:06 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कक्षा 1 से 5 तक के प्राथमिक सहायक अध्यापक भर्ती के लिए नया सिलेबस और परीक्षा पैटर्न जारी कर दिया है. आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि भर्ती परीक्षा में किस विषय से कितने सवाल आएंगे और प्रश्नों का स्तर किस कक्षा या पाठ्यक्रम तक रखा जाएगा. ऐसे में अब उम्मीदवारों के लिए तैयारी का दायरा और परीक्षा में विषयों का वेटेज पहले से स्पष्ट हो गया है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सिलेबस कैसा होगा 

120 सवाल, 360 अंक और 2 घंटे का समय 

यूपीईएसएससी की ओर से जारी परीक्षा पैटर्न के अनुसार, प्राथमिक सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे. प्रत्येक प्रश्न तीन अंक का होगा, जिससे पूरा पेपर 360 अंकों का होगा. परीक्षा की अवधि 120 मिनट यानी 2 घंटे निर्धारित की गई है. उम्मीदवारों काे हर सही जवाब पर तीन अंक मिलेंगे और हर गलत उत्तर पर एक अंक की कटौती होगी. परीक्षा में किसी सवाल का जवाब नहीं देने पर उसके लिए अंक नहीं मिलेंगे. वहीं परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी. 

किस तरह के होंगे परीक्षा में सवाल? 

आयोग ने सिलेबस जारी करने के साथ प्रश्नों के स्तर को भी स्पष्ट किया है. प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस को मोटे तौर पर दो स्तरों में रखा गया है. हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, विज्ञान, गणित तथा पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से जुड़े सवालों का स्तर कक्षा 12वीं तक का होगा. वहीं शिक्षण कौशल, बाल मनो वैज्ञानिक, सूचना प्रौद्योगिकी, जीवन कौशल एवं प्रबंधन और अभिवृत्ति से संबंधित प्रश्नों का स्तर डीईएलईडी पाठ्यक्रम के अनुसार रखा गया है, जिसका मतलब है कि उम्मीदवारों को स्कूली विषयों की तैयारी के साथ शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़े हिस्सों पर भी पकड़ बनानी होगी. 

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भाषा विषयों से सबसे ज्यादा 30 सवाल 

प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में सबसे ज्यादा सवाल हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी से पूछे जाएंगे. इस हिस्से से कुल 30 सवाल होंगे. भाषा वाले हिस्से में व्याकरण के साथ अपठित गद्यांश और पद्यांश तथा Grammar और Comprehension से जुड़े सवाल शामिल होंगे. इसलिए उम्मीदवारों को भाषा के नियमों के साथ समझ आधारित प्रश्नों की भी तैयारी करनी होगी. 

जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के 25 सवाल 

भाषा के बाद सबसे ज्यादा वेटेज जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को दिया गया है. इस सेक्शन से कुल 25 सवाल पूछे जाएंगे. इसमें अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, उत्तर प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं, राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, खेलों तथा भारतीय संस्कृति और कला से संबंधित विषय शामिल किए गए हैं. इसके अलावा परीक्षा में लॉजिकल रीजनिंग से कुल 5 सवाल होंगे. इसके सिलेबस में कई तरह के रीजनिंग टॉपिक भी शामिल हैं. वहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती गणित और विज्ञान दोनों विषयों से मिलाकर 24 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे. इसमें विज्ञान से 8 और गणित से 16 अंक के सवाल होंगे, जबकि पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे. प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में टीचिंग स्किल से भी 8 सवाल होंगे. बाल मनोविज्ञान से भी 8 सवाल पूछे जाएंगे. वहीं सूचना एवं प्रौद्योगिकी से भी 4 सवाल और लाइफ और स्किल मैनेजमेंट एंड एटीट्यूड के आठ सवाल होंगे. इस तरह कुल परीक्षा में 120 सवाल पूछे जाएंगे. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 03 Sep 2026 03:06 PM (IST)
Tags :
Education News UP Primary Teacher Recruitment 2026
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