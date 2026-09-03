बिजली-पानी से लेकर EMI तक, अब Whatsapp से सीधे जमा होंगे घर के बिल

क्या आपको हर महीने बिजली, पानी, गैस या क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए अलग अलग ऐप खोलना पड़ते हैं? जिससे आप परेशान हो जाते होंगे, लेकिन अब ये काम व्हॉट्सऐप से ही आसान होने वाला है. व्हॉट्सऐप भारत में जल्द बिल पेमेंट की सर्विस देने जा रहा है, जिससे यूजर्स एक ही ऐप से कई तरह के जरूरी बिल चेक करने के साथ उनका पेमेंट भी कर सकेंगे.

कंपनी ने बताया है कि ये सर्विस भारत में यूजर्स तक धीरे धीरे पहुंचाई जा रही है. आने वाले कुछ हफ्तों में इसे androiad और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा. इसका मतलब है कि सभी यूजर्स को ये सर्विस एक ही समय पर नहीं मिलेगी, बल्कि धीरे धीरे सभी यूजर्स तक इसे पहुंचाया जाएगा.

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30 कैटेगरी में मिलेंगे हजारों बिलर्स

व्हॉट्सऐप का ये नया फीचर भारत कनेक्ट यानी BBPS नेटवर्क पर आधारित है. कंपनी के मुताबिक, इसके जरिए यूजर्स करीब 22,722 बिलर्स तक पहुंच सकेंगे. ये बिलर्स 30 अलग अलग कैटेगरी में मौजूद हैं.

इनमें घर के बिजली, पानी और गैस के बिल के अलावा FASTag रिचार्ज, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड बिल और लोन की EMI जैसी पेमेंट भी शामिल हैं. यानी कई तरह के रोजमर्रा के पेमेंट करने का ऑप्शन एक ही जगह से मिलेगा.

व्हॉट्सऐप पर ही मैनेज कर सकेंगे बिल

इस सर्विस का मकसद सिर्फ पेमेंट का ऑप्शन देना नहीं है. यूजर्स अपने जरूरी बिलर्स को एक जगह मैनेज भी कर सकेंगे. इससे हर बार बिल भरने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत कम हो सकती है.

व्हॉट्सऐप पहले से ही भारत में पेमेंट से जुड़ी सर्विस उपलब्ध करा रहा है. अब बिल पेमेंट को भी अपने प्लेटफॉर्म पर जोड़कर कंपनी अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज का दायरा बढ़ा रही है.

Android और iPhone यूजर्स को मिलेगा फीचर

कंपनी के अनुसार, नया बिल पेमेंट फीचर Android और iOS दोनों यूजर्स के लिए आएगा. लेकिन, इसे सभी लोगों तक पहुंचने में कुछ हफ्ते लग सकते हैं. फीचर उपलब्ध होने के बाद यूजर्स व्हॉट्सऐप के जरिए अलग अलग तरह के बिलों का पेमेंट कर सकते हैं.

व्हॉट्सऐप का ये कदम भारत में उसके फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. मैसेजिंग और पेमेंट के बाद अब कंपनी रोजमर्रा के बिलों को भी अपने ऐप का हिस्सा बना रही है.

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