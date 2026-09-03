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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुजफ्फरनगर में लगे इंडिया गठबंधन विरोधी होर्डिंग्स, सपा नेताओं ने फाड़े पोस्टर

मुजफ्फरनगर में लगे इंडिया गठबंधन विरोधी होर्डिंग्स, सपा नेताओं ने फाड़े पोस्टर

मुजफ्फरनगर में इंडिया गठबंधन के बायकॉट को लेकर लगाए गए होर्डिंग को समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हटवा दिया है, साथ ही आरोप लगाया है कि इंडिया गठबंधन के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार किया जा रहा है.

Written By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर |  Updated at : 03 Sep 2026 07:14 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर पर सूबे का सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है, मुजफ्फरनगर में इंडिया गठबंधन के बायकॉट को लेकर लगाए गए होर्डिंग पर सियासी विवाद खड़ा हो गया. शहर में लगे इन होर्डिंग में लिखा था— “देश के राष्ट्र विरोधियों का बॉयकॉट करें और जिसने देश के लिए कुछ किया है, उनके बारे में पता चले.” इसी संदेश को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आपत्ति जताई और कई होर्डिंग फाड़ दिए.

आजमगढ़ में इंडिया गठबंधन के बायकॉट से संबंधित होर्डिंग्स पर समाजवादी पार्टी के नेता गौरव जैन का कहना है कि होर्डिंग के जरिए इंडिया गठबंधन और उसके नेताओं के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी. उन्होंने इसे सामाजिक सौहार्द और भाईचारे के लिए ठीक नहीं बताया और इसी के विरोध में होर्डिंग हटाए.

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सपा नेताओं ने किया होर्डिंग्स का विरोध

वहीं समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष सलमान त्यागी की भी पोस्टर विवाद प्रतिक्रिया सामने आई है. समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष सलमान त्यागी ने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार किया जा रहा है और इसी वजह से सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराया.

बीजेपी ने सपा के आरोपों को किया खारिज

उधर, होर्डिंग लगाने वाले भाजपा नेता राजेश कुमार गोयल ने सपा नेताओं के आरोपों को खारिज किया. उन्होंने कहा कि होर्डिंग जनहित में लगाए गए हैं. उनका उद्देश्य जनता को यह बताना है कि देश के लिए किसने क्या किया और आने वाली पीढ़ी को नेताओं के काम और विचारधारा की जानकारी हो.

सपा-बीजेपी नेताओं में बढ़ी तकरार

फिलहाल होर्डिंग को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच सियासी तकरार बढ़ गई है. एक पक्ष इसे विरोध और माहौल बिगाड़ने वाला प्रचार बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे जनहित और वैचारिक संदेश बता रहा है. होर्डिंग्स लगाने के पीछे की वजह जो भी हो लेकिन इससे सियासी माहौल गरमा गया है.

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About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
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Published at : 03 Sep 2026 07:12 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Muzaffarnagar News
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