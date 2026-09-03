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EPFO ने दी बड़ी राहत, छूटे हुए कर्मचारियों का पुराना अंशदान होगा माफ

नौकरी करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है. अगर आप EPF के लिए पात्र थे, लेकिन किसी कारण से आपका पीएफ नहीं बना तो EEC 2026 के तहत आपको EPF में शामिल होने का मौका मिलेगा.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 03 Sep 2026 06:33 PM (IST)
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  • यह लाभ 2009-2026 के पात्र, सेवारत कर्मचारियों को मिलेगा।

अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका भी हर महीने सैलरी से PF कटता होगा, जो आपके भविष्य के लिए काम आएगा. लेकिन कई कर्मचारी ऐसे भी हैं, जिनका EPF के लिए पात्र तो थे लेकिन किसी कारणवश उनका PF नहीं बना है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब EPFO ने ऐसे कर्मचारियों के लिए ही EPF सिस्टम में शामिल करने के लिए जरूरी कदम उठाया है. 

EPFO ने क्या कदम उठाया?

दरअसल, EPFO  ने अब ऐसे कर्मचारियों के लिए जरूरी कदम उठाया है, जो EPF सिस्टम के लिए पात्र होते हुए भी उनका PF नहीं बना तो अब EPFO ने इन कर्मचारियों के लिए EPF सिस्टम में शामिल करने के लिए Employess Enrolment Campaign (EEC) 2026 शुरू किया है. 

कब तक चलेगा ये अभियान?

अगर आप EPF सिस्टम के लिए पात्र थे, लेकिन आपकी सैलरी से पीएफ नहीं काटा गया, तो अब नियोक्ता इस अभियान के जरिए पुराने रिकॉर्ड की कमियों को सुधारेंगे और पात्र कर्मचारियों को EPF के दायरे में जोड़ेंगे.  ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस अभियान को 31 अक्टूबर 2026 तक ही चलाया जाएगा. 

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अभियान से कर्मचारियों को मिलेगी राहत

  • अगर किसी कर्मचारी की सैलरी से PF नहीं काटा गया था तो अब इस अभियान के तहत पात्र कर्मचारी से रकम नहीं ली जाएगी.
  • यानी अब कर्मचारियों को अपने पुराने पीएफ योगदान के पैसे खुद नहीं देने होंगे.
  • ध्यान रखें, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस अभियान के तहत सभी पुरानी देनदारियां माफ कर दी जाएंगी तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभियान से जुड़ी शर्तें और पात्रता लागू होंगी. 

क्या सभी कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?

  • सबसे पहले जान लें कि ऐसे कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा जो 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच EPF के लिए पात्र तो थे, लेकिन उनका पीएफ नहीं बना.
  • साथ ही कर्मचारी तय अवधि के दौरान ही EPF के लिए पात्र होना जरूरी है.
  • इसके अलावा जब नियोक्ता कर्मचारी को इस अभियान के तहत शामिल करेगा तो उसे उसी कंपनी में काम करना जरूरी है.

कौन आवेदन नहीं कर सकता है?

  • ऐसे कर्मचारी जो अब उस कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, वे इस अभियान के तहत शामिल नहीं सकते हैं.
  • वहीं जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2009 से लेकर 31 मार्च 2026 तक के बीच EPF के लिए पात्र नहीं थे.
  • अगर कोई कर्मचारी पहले से ही EPF में शामिल है तो उसके लिए ये अभियान नहीं है.
  • ये अभियान खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए है जो पात्र होते हुए भी EPF सिस्टम के लिए छूट गए.

इस अभियान से सबसे ज्यादा फायदा किन्हे होगा?

  • इस अभियान का फायदा खासतौर पर उन कर्मचारियों को होगा, जो EPF के दायरे में आने से छूट गए थे.
  • वहीं पात्र कर्मचारियों को पेंशन, इंश्योरेंस और PF जैसे फायदे भी मिल सकते हैं.
  • सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन कर्मचारियों का पीएफ पहले नहीं कटा था तो उन्हें EPF के दायरे में शामिल करने के लिए तय शर्तें पूरी होने पर खुद से कोई रकम नहीं देनी पड़ेगी.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 03 Sep 2026 06:33 PM (IST)
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