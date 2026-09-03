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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआस्था के नाम पर…, जीतेन्द्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट के CEO बनाने पर क्या बोले ओवैसी

आस्था के नाम पर…, जीतेन्द्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट के CEO बनाने पर क्या बोले ओवैसी

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) जितेंद्र मिश्रा की नियुक्ति का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि भगवान राम के आशीर्वाद से नए सीईओ के नेतृत्व में मंदिर का कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा.

Written By : राजेश कुमार |  Updated at : 03 Sep 2026 06:39 PM (IST)
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राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ की नियुक्ति पर सियासत तेज हो गई है. रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बनाए जाने के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई सवाल उठाए हैं. ओवैसी ने कहा कि पहले ट्रस्ट में जो नियुक्तियां हुई थीं, वे भी सरकार की ओर से ही की गई थीं.

उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद मंदिर में करोड़ों रुपये के चढ़ावे की कथित चोरी हुई. ओवैसी ने कहा कि लोग इसलिए नाराज हैं क्योंकि उनकी आस्था के साथ मजाक किया गया है.

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, "आप जिसे चाहें नियुक्त कर सकते हैं, क्योंकि सरकार आपके हाथ में है. लेकिन जिन लोगों पर चोरी के आरोप लगे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जांच रिपोर्ट भी सरकार के पास है. फिर वह रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही?"  ओवैसी ने आरोप लगाया कि आस्था के नाम पर लोगों से वोट लिए गए, लेकिन कुछ लोगों ने उसी आस्था का फायदा उठाकर कथित रूप से भ्रष्टाचार किया.

अखिलेश यादव ने भी उठाए सवाल

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सीईओ की नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नई नियुक्ति की चर्चा में पुराने सवालों को नहीं भुलाया जाना चाहिए. उन्होंने मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले का जिक्र करते हुए पूछा कि यदि बड़े जिम्मेदार लोगों को क्लीन चिट मिल चुकी है, तो छोटे कर्मचारी अब भी जेल में क्यों हैं.

अखिलेश ने कहा, "अगर बड़े लोगों को क्लीन चिट मिल गई है, तो छोटे कर्मचारियों को भी रिहा किया जाना चाहिए." उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भगवान राम को चढ़ाए गए चढ़ावे में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी.

सपा नेताओं ने भी की जांच की मांग

सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने भी इस मामले में सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि नई कमेटियां और नया सीईओ नियुक्त किया जा रहा है, लेकिन पहले हुई कथित गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए. सुमन ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी निष्पक्ष न्याय दिलाने में विफल रही है. उन्होंने मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी मौजूदा न्यायाधीश या संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराने की मांग दोहराई.

नियुक्ति का स्वागत भी हुआ

वहीं, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) जितेंद्र मिश्रा की नियुक्ति का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि भगवान राम के आशीर्वाद से नए सीईओ के नेतृत्व में मंदिर का कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा.

संत समाज का विरोध

वाराणसी के पातालपुरी मठ के प्रमुख जगद्गुरु बालक दास देवाचार्य महाराज ने इस नियुक्ति का विरोध किया. उनका कहना है कि धार्मिक संस्थानों का संचालन संतों और धार्मिक परंपराओं के जानकार लोगों की देखरेख में होना चाहिए, न कि सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों के माध्यम से. उन्होंने आशंका जताई कि सीईओ व्यवस्था से मंदिर में वीआईपी संस्कृति को बढ़ावा मिल सकता है और प्रशासनिक हस्तक्षेप बढ़ सकता है. उनके अनुसार, धार्मिक संस्थानों की स्वायत्तता बनाए रखना आवश्यक है.

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
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Published at : 03 Sep 2026 06:39 PM (IST)
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Ram Mandir Trust Jeetendra Sharma
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