भारत के एविएशन सेक्टर को बड़ा बूस्ट, नागपुर में बनेगा दक्षिण एशिया का पहला रडोम सेंटर

विमान की नाक पर लगा खास कवर खराब होने पर अब भारतीय एयरलाइंस को उसकी मरम्मत के लिए विदेश भेजने की जरूरत कम होगी. एयरबस ने नागपुर में इसके लिए एक खास रिपेयर सेंटर बनाने के लिए इंडेमर टेक्निक्स को चुना है.

विमान की नाक पर लगे इस कवर को रडोम (Radome) कहते हैं. इसके अंदर विमान का रडार और एंटीना होता है. रडोम रडार को बारिश, ओले, तेज हवा और पक्षियों के टकराने से बचाता है और रडार के सिग्नल को आने-जाने देता है. एयरबस के मुताबिक नागपुर में बनने वाली यह दक्षिण एशिया की अपनी तरह की पहली पूरी रडोम रिपेयर फैसिलिटी होगी.

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किन विमानों के रडोम की मरम्मत होगी?

इंडेमर टेक्निक्स को एयरबस के A320, A330, A350 और A380 विमानों के रडोम की मरम्मत, जांच, स्टोरेज और एक्सचेंज के लिए अधिकृत किया गया है. सेंटर में रडोम की स्ट्रक्चरल जांच, पुराना पेंट हटाने, मरम्मत, दोबारा पेंट करने और टेस्टिंग का काम होगा. मरम्मत पूरी होने के बाद उसे विमान में इस्तेमाल के लिए जरूरी मंजूरी भी दी जाएगी. पुराने और इस्तेमाल के लायक नहीं बचे रडोम को सुरक्षित तरीके से हटाने की सुविधा भी यहां होगी.

यात्रियों को क्या फायदा?

इस फैसिलिटी का सबसे बड़ा फायदा समय की बचत हो सकता है. अगर किसी विमान का रडोम खराब हो जाता है और उसे मरम्मत के लिए विदेश भेजना पड़े तो विमान को सेवा में वापस लाने में ज्यादा समय लग सकता है. नागपुर में सुविधा होने से ऐसे रडोम की मरम्मत भारत में ही कराई जा सकेगी. इससे एयरलाइंस को लॉजिस्टिक्स और मरम्मत की लागत कम करने में मदद मिल सकती है और विमान को जल्दी सेवा में वापस लाया जा सकता है.

नागपुर क्यों अहम है?

भारत में विमानों की संख्या बढ़ रही है. इसके साथ ही उनके रखरखाव और मरम्मत की जरूरत भी बढ़ेगी. ऐसे में देश में ही एयरक्राफ्ट रिपेयर सुविधाएं विकसित करना एमआरओ सेक्टर के लिए अहम है. नागपुर का सेंटर आगे चलकर सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया के दूसरे देशों की एयरलाइंस के लिए भी काम कर सकता है.

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एयरबस इंडिया और साउथ एशिया के प्रेसिडेंट एवं मैनेजिंग डायरेक्टर जुर्गेन वेस्टरमायर ने इसे भारत के एयरोस्पेस और एमआरओ क्षेत्र को मजबूत करने वाला कदम बताया. इंडेमर टेक्निक्स के डायरेक्टर प्रजय पटेल ने कहा कि कंपनी एयरबस के तय सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों के मुताबिक काम करेगी. फिलहाल एयरबस ने फैसिलिटी के शुरू होने की तारीख, निवेश की रकम और सालाना क्षमता की जानकारी नहीं दी है.

नागपुर में इस सेंटर के बनने से विमान के इस अहम हिस्से की मरम्मत के लिए भारत की विदेशी निर्भरता कम करने और देश को दक्षिण एशिया के एमआरओ हब के तौर पर मजबूत करने में मदद मिल सकती है.