Fastag छोड़ कैश दिया तो फंस सकते हैं आप, टोल पर चल रहा करोड़ों का खेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अनधिकृत ऐप्स से फर्जी रसीदें बनती थीं, करोड़ों रुपये मिले।

अक्सर जिन लोगों को काम पर या फिर किसी दूसरी जगह जाने के लिए आए दिन हाईवे से सफर करना पड़ता है तो ऐसे वाहन चालक FASTag बनवा लेते हैं, ताकि टोल प्लाजा पर भुगतान करने में उनका समय बर्बाद न हो. लेकिन कई बार FASTag में किसी प्रकार की समस्या आने से उन्हें मजबूरी में टोल प्लाजा पर कैश से भुगतान करना पड़ता है. अगर आप भी कैश देकर टोल पार करते हैं तो जरा सावधान हो जाए, क्योंकि ED की जांच में टोल कलेक्शन से जुड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है.

क्या खुलासा हुआ?

दरअसल, ED की जांच में टोल कलेक्शन से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें ये पता चला है कि टोल प्लाजा पर जो भुगतान कैश में लिया गया है वो NHAI के सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं किया गया है. इसके अलावा भी कई सारी चीजें जो जांच के दौरान सामने आई है.

जांच में क्या आया सामने?

जांच एजेंसी के मुताबिक, कुछ टोल ऑपरेटर वाहन चालकों से टोल का भुगतान कैश लेने के लिए सरकारी सिस्टम की जगह पर दूसरे अनधिकृत मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे. इसकी मदद से टोल ऑपरेटर फर्जी रसीद बनाते थे, लेकिन कैश में मिले पैसे को NHAI के रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं करते थे.

जांच के दौरान मिले करोड़ों रुपये

बता दें कि जांच के दौरान लगभग 1.03 करोड़ रुपये नकद बरामद किया गया है. इसके अलावा लगभग 100 टोल प्लाजा पर इसी तरह मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. हालांकि, अब जांच एजेंसी इस मामले की पूरी जांच में जुट गई है.

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कैश से हुए भुगतान का क्या होता था?

इसके अलावा यह भी आरोप है कि कैश से भुगतान किए पैसे को NHAI तक पहुंचाया ही नहीं जाता था, बल्कि उसे निजी खातों में भेजा जा रहा था. जांच में यह भी पता चला कि कुछ टोल ऑपरेटर कैश लेने के लिए Mobdata और Any जैसे अनधिकृत मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे थे. इसके अलावा ऐसा कई सारे राज्यों में किया जा रहा है.

कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें

अगर आपकी गाड़ी पर लगा FASTag टोल प्लाजा पर किसी कारणवश काम नहीं कर रहा है तो आप टोल प्लाजा पर कैश से भुगतान करते समय रसीद जरूर लें और अगर आपको रसीद संदिग्ध लगे या फिर भुगतान के रिकॉर्ड में कई दिक्कत लगे तो आप इसकी शिकायत NHAI के आधिकारिक माध्यम से कर सकते हैं.

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