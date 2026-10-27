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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगAI की बाज जैसी नजर! पत्थरों के ढेर से ढूंढ निकाला खोया इयरबड

AI की बाज जैसी नजर! पत्थरों के ढेर से ढूंढ निकाला खोया इयरबड

वायरल पोस्ट में देखा जा सकता है कि एक यूजर का इयरबड बाहर गिट्टियों वाले रास्ते पर गिर गया था. इंसानी आंखों को सिर्फ छोटे-छोटे भूरे और ग्रे पत्थर ही नजर आ रहे थे.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 27 Oct 2026 08:29 AM (IST)
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कहते हैं कि 'चील की नजर' भी जहां धोखा खा जाए, वहां अगर सही टेक्नोलॉजी मिल जाए तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला जमकर वायरल हो रहा है. गिट्टियों और छोटे-छोटे पत्थरों के ढेर में एक शख्स का सफेद रंग का इयरबड (Wireless Earbud) गिरकर गायब हो गया. इंसान की आंखों से ढूंढना तो लगभग असंभव था, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ने चंद सेकेंडों में उस नन्हें इयरबड की सटीक लोकेशन ढूंढ निकाली. AI की इस जासूसी और कमाल के दिमाग को देखकर इंटरनेट की जनता पूरी तरह से हैरान है.

AI ने फोटो देखते ही बता दी सटीक जगह

वायरल पोस्ट में देखा जा सकता है कि एक यूजर का इयरबड बाहर गिट्टियों वाले रास्ते पर गिर गया था. इंसानी आंखों को सिर्फ छोटे-छोटे भूरे और ग्रे पत्थर ही नजर आ रहे थे. परेशान होकर यूजर ने उस जगह की कुछ तस्वीरें खींचीं और ChatGPT को भेजकर मदद मांगी. AI ने सिर्फ 1 मिनट 53 सेकंड का समय लिया और फोटो को प्रोसेस करके न सिर्फ इयरबड को ढूंढ निकाला, बल्कि फोटो पर लाल सर्कल बनाकर उसकी सटीक लोकेशन भी मार्क कर दी.

AI की बाज जैसी नजर! पत्थरों के ढेर से ढूंढ निकाला खोया इयरबड

"बाईं तरफ लाल झाड़ी के पास पड़ा है": AI ने दी बाज जैसी नजर की मिसाल

AI ने केवल इयरबड की जगह ही नहीं बताई, बल्कि पूरा ब्योरा देते हुए लिखा, "यह आपकी तीसरी फोटो में बाईं तरफ है. पत्थरों के बीच में सफेद रंग का इयरबड और उसका ग्रे सिलिकॉन टिप साफ देखा जा सकता है, जो लाल रंग की झाड़ी के ठीक बाईं ओर पड़ा हुआ है." जब यूजर ने मार्क की गई फोटो को ध्यान से देखा तो वहीं पर उसका खोया हुआ इयरबड पड़ा मिला. इस वाकये के बाद यूजर भी खुशी और हैरानी से उछल पड़ा.

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सोशल मीडिया पर बवंडर: लोग बोले- 'यह AI तो CID का दया निकला!

'जैसे ही इस अनोखी घटना का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर हुआ, यह जंगल की आग की तरह फैल गया. लोग AI के इस विजुअल रिकग्निशन फीचर की जमकर तारीफ कर रहे हैं.   एक यूजर ने तंजिया अंदाज में लिखा, "अब घर में खोई हुई चाबियां, टीवी का रिमोट और मोज़े ढूंढने के लिए भी AI का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा. "वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "जासूसी फिल्मों के डिटेक्टिव भी इस AI की नजर के आगे फेल हैं."कई लोगों ने माना कि AI अब सिर्फ बातें करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में इंसानों का बड़ा मददगार साबित हो रहा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 27 Oct 2026 08:29 AM (IST)
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