कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का बीमा अलग-अलग क्यों होता है?

प्रॉपर्टी का इन्श्योरेंस कराते समय ये समझना जरूरी है कि घर और बिजनेस के लिए इस्तेमाल होने वाली जगह का इन्श्योरेंस एक जैसा नहीं होता. इसकी वजह ये है कि दोनों तरह की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल अलग होता है और उनमें मौजूद प्रॉपर्टी भी अलग हो सकती है. इसलिए इंश्योरेंस पॉलिसी भी उसी हिसाब से चुनी जाती है.

रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यानी रहने के लिए इस्तेमाल होने वाला घर, फ्लैट, अपार्टमेंट या दूसरे रहने की जगह के तौर पर, भारत गृह रक्षा जैसी होम इंश्योरेंस पॉलिसी में घर की बिल्डिंग और घर के सामान को कवर किया जा सकता है. इसमें आग, विस्फोट, बिजली गिरने, भूकंप, बाढ़, तूफान और कुछ दूसरे तय घटनाओं से होने वाले नुकसान का कवरेज पॉलिसी की शर्तों के अनुसार मिलता है.

इस तरह की पॉलिसी में घर के आम सामान जैसे फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, एयर कंडीशनर और घरेलू काम की सामान भी कवर किए जा सकते हैं. लेकिन, हर सामान और हर नुकसान अपने आप कवर नहीं होता, इसलिए पॉलिसी की शर्तें देखना जरूरी है.

कमर्शियल प्रॉपर्टी का इन्श्योरेंस क्यों अलग है

कमर्शियल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कारोबार के लिए किया जाता है, जैसे दुकान, ऑफिस, गोदाम या दूसरे बिजनेस की जगह यहां बिल्डिंग के अलावा मशीनरी, स्टॉक और कारोबार से जुड़ी दूसरी प्रॉपर्टी भी हो सकती हैं. इसलिए कमर्शियल इंश्योरेंस में इन प्रॉपर्टी को कवर करने के लिए अलग तरह की पॉलिसी उपलब्ध होती है.

कुछ कमर्शियल पॉलिसियों में कारोबार बंद होने से होने वाले नुकसान यानी बिजनेस इंटरप्शन से जुड़े कवर भी उपलब्ध हो सकते हैं. लेकिन ये कवर पॉलिसी और उसके ऑप्शन पर डिपेंड करता है.

घर में बिजनेस चलाने पर क्या होगा

अगर किसी घर का इस्तेमाल रहने के बजाय कमर्शियल काम के लिए किया जाता है, तो आम होम इंश्योरेंस हर हालात में लागू नहीं होगा. न्यू इंडिया भारत गृह रक्षा पॉलिसी के अनुसार, अगर घर में लोगों को रखकर बिजनेस किया जाता है, तो उसके लिए अलग कमर्शियल इंश्योरेंस लेना पड़ता है.

पॉलिसी लेने से पहले ये जरूर जांचें कि प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किस मकसद से हो रहा है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी कवर हैं और किन घटनाओं पर बीमा मिलेगा.