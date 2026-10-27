Fastag Annual Pass: अब सिर्फ 1500 और 3000 में बनेगा हाईवे का सालभर का पास

फास्टैग एनुअल पास के नियमों में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने संशोधन किया है. आज से टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए नए एनुअल कंसेशनल पास की शुरुआत की गई है. इसके तहत नगरपालिका या स्थानीय कस्बे से बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए सालाना फीस 1500 रुपए और शहरी या स्थानीय निकाय सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए 3000 रुपए तय की गई है.

दरअसल मौजूदा मासिक पास, जो सालाना 4320 रुपए तक पड़ता था, उसकी तुलना में रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को काफी पैसों की बचत होगी. हालांकि, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए वाहन पर्सनल इस्तेमाल के लिए रजिस्टर्ड होना चाहिए और उस पर एक्टिव FASTag लगा होना अनिवार्य है.

नेशनल हाइवों या एक्सप्रेसवे पर लागू नहीं होगा पास

याद रहे कि यह सुविधा नेशनल हाइवों या एक्सप्रेसवे पर लागू नहीं होगी, जहां टोल वसूली के लिए क्लोज्ड यूजर फी सिस्टम लागू है. अगर निवासियों के लिए सेवा मार्ग या वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है तो वह भी इस सुविधा के लिए का फायदा नहीं उठा पाएंगे. यानी रियायत का लाभ उठाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का न होना एक बड़ी शर्त बन जाती है.

1500 और 3000 रुपए का नियम समझें

हर साल 1500 रुपए- यह फीस तब लागू होती है, जब टोल प्लाजा किसी नगर पालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र की सीमा से बाहर स्थित हो.

हर साल 3000 रुपए- यह फीस तब लागू होती है, जब टोल प्लाजा किसी नगर पालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र की सीमा के भीतर स्थित हो.

हर टोल प्लाजा पर नहीं मिलेगी छूट

बड़ी बात यह है कि एनुअल पास पर मिलने वाली छूट सिर्फ उसी टोल प्लाजा पर मिलेगी, जिसके लिए पास जारी किया गया है. मतलब यह पास आप हर टोल प्लाजा पर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. मंत्रालय ने बताया है कि एनुअल पास की दरों में हर साल 1 अप्रैल को संसोधन किया जाएगा.

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