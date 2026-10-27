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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीFastag Annual Pass: अब सिर्फ 1500 और 3000 में बनेगा हाईवे का सालभर का पास

Fastag Annual Pass: अब सिर्फ 1500 और 3000 में बनेगा हाईवे का सालभर का पास

नेशनल हाइवे पर टोल प्लाजा के 20 किलो मीटर के दायरे में रहने वालों के लिए अब फास्टैग एनुअल पास सस्ता पड़ेगा. सरकार ने एनुअल पास के नियमों में संसोधन कर दिया है. अब पास 1500 और 3000 रुपए में बनेगा.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 27 Oct 2026 09:15 AM (IST)
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फास्टैग एनुअल पास के नियमों में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने संशोधन किया है. आज से टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए नए एनुअल कंसेशनल पास की शुरुआत की गई है. इसके तहत नगरपालिका या स्थानीय कस्बे से बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए सालाना फीस 1500 रुपए और शहरी या स्थानीय निकाय सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए 3000 रुपए तय की गई है.

दरअसल मौजूदा मासिक पास, जो सालाना 4320 रुपए तक पड़ता था, उसकी तुलना में रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को काफी पैसों की बचत होगी. हालांकि, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए वाहन पर्सनल इस्तेमाल के लिए रजिस्टर्ड होना चाहिए और उस पर एक्टिव FASTag लगा होना अनिवार्य है.

नेशनल हाइवों या एक्सप्रेसवे पर लागू नहीं होगा पास

याद रहे कि यह सुविधा नेशनल हाइवों या एक्सप्रेसवे पर लागू नहीं होगी, जहां टोल वसूली के लिए क्लोज्ड यूजर फी सिस्टम लागू है. अगर निवासियों के लिए सेवा मार्ग या वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है तो वह भी इस सुविधा के लिए का फायदा नहीं उठा पाएंगे. यानी रियायत का लाभ उठाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का न होना एक बड़ी शर्त बन जाती है.

1500 और 3000 रुपए का नियम समझें

  • हर साल 1500 रुपए- यह फीस तब लागू होती है, जब टोल प्लाजा किसी नगर पालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र की सीमा से बाहर स्थित हो.
  • हर साल 3000 रुपए- यह फीस तब लागू होती है, जब टोल प्लाजा किसी नगर पालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र की सीमा के भीतर स्थित हो.

हर टोल प्लाजा पर नहीं मिलेगी छूट

बड़ी बात यह है कि एनुअल पास पर मिलने वाली छूट सिर्फ उसी टोल प्लाजा पर मिलेगी, जिसके लिए पास जारी किया गया है. मतलब यह पास आप हर टोल प्लाजा पर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. मंत्रालय ने बताया है कि एनुअल पास की दरों में हर साल 1 अप्रैल को संसोधन किया जाएगा.

यह भी पढ़ें- आज से रेलवे का नया नियम लागू, काउंटर टिकट पर भी 45 पैसे में मिलेगा 10 लाख का बीमा

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 27 Oct 2026 08:56 AM (IST)
Tags :
FASTag NHAI FASTag Annual Pass
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