बारिश में बिजली का बिल अचानक क्यों बढ़ जाता है? जानें 5 कारण

बारिश का मौसम आते ही गर्मी से राहत जरूर मिलती है, लेकिन कई घरों में बिजली का बिल उल्टा बढ़ जाता है. लोग अक्सर सोचते हैं कि जब AC और कूलर कम चल रहे हैं तो बिजली का खर्च कैसे बढ़ गया? दरअसल, बारिश के मौसम में घर में कई ऐसे सामान ज्यादा समय तक चलते हैं जिनकी वजह से बिजली की खपत बढ़ सकती है. अगर आपके घर का बिजली बिल अचानक बढ़ गया है, तो इसके पीछे ये 5 वजहें हो सकती हैं.

1.पंखा और AC देर तक चलना

बारिश के दौरान तापमान कम होने के बावजूद हवा में नमी काफी बढ़ जाती है. ऐसे में कमरे में उमस महसूस होती है और लोग राहत के लिए पंखा या एसी ज्यादा देर तक चलाते हैं. खासकर उमस वाले दिनों में एसी को कमरे को आरामदायक रखने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है. इससे बिजली की खपत बढ़ सकती है.

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2.कपड़े सुखाने में खपत

बारिश में धूप कम निकलने के कारण कपड़े देर से सूखते हैं. ऐसे में कई लोग कपड़े सुखाने के लिए गर्म हवा देने वाले उपकरण या कपड़े सुखाने वाली मशीन का इस्तेमाल करते हैं. इनको लंबे समय तक चलाने पर बिजली की खपत काफी बढ़ सकती है. इसलिए कपड़ों को हवा में सुखाना ऑप्शन है.

3.गीजर का इस्तेमाल

बारिश के मौसम में पानी ठंडा होने लगता है और कई घरों में गर्म पानी के लिए गीजर का इस्तेमाल बढ़ जाता है. गीजर ज्यादा बिजली खपत करने वाले उपकरणों में शामिल है. अगर गीजर रोजाना लंबे समय तक चलता है तो महीने के बिल पर इसका सीधा असर पड़ सकता है. जरूरत के मुताबिक ही इसे चलाएं और पानी गर्म होने के बाद तुरंत बंद कर दें.

4.घर में नमी

बारिश में हवा में नमी बढ़ने से घर के अंदर भी सीलन और नमी महसूस हो सकती है. इससे कुछ लोग एसी का इस्तेमाल ज्यादा करने लगते हैं. इसके अलावा बारिश के दौरान कई घरों में रोशनी भी ज्यादा देर तक जलती रहती है, क्योंकि दिन में भी कमरे अंधेरे लग सकते हैं. इससे बिजली की खपत थोड़ी बढ़ सकती है.

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5.पुराने उपकरण

अगर घर में पुराना फ्रिज, पंखा, एसी, पानी की मोटर या दूसरा बिजली की मशीन है तो वह नए सामान की तुलना में ज्यादा बिजली खर्च कर सकता है. बारिश के मौसम में मोटर और पानी से जुड़ी मशीन का इस्तेमाल भी बढ़ सकता है. अगर कोई मशीन ज्यादा गर्म हो रहा है, आवाज कर रहा है या ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसकी जांच कराना बेहतर है.

बिजली का बिल कम करने के लिए क्या करें?

बारिश में बिजली की खपत कम रखने के लिए जरूरत न होने पर पंखे, रोशनी सब बंद रखें. एसी को बहुत कम तापमान पर चलाने से बचें और गीजर का इस्तेमाल लिमिटेड रखें. अगर अचानक बिजली बिल में बहुत ज्यादा अंतर दिखाई दे रहा है और घर में इस्तेमाल भी उतना नहीं बढ़ा है, तो मीटर की जांच कराना चाहिए.